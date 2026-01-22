US Open: Pokus o odraz na Wall Street 📈 Meta Platforms roste o 3,5 %

Futures na americké akciové indexy se obchodují výše, avšak po otevření trhu část zisků odevzdaly. Nálada je podpořena zlepšujícím se sentimentem poté, co prezident Donald Trump naznačil obrat v rétorice týkající se cel v souvislosti s napětím kolem Grónska. Tento posun přispěl ke stabilizaci trhů po období prudké volatility. Po zveřejnění amerických makrodat US100 testuje úroveň EMA50 (červená linie) na denním grafu, zatímco RSI zůstává smíšený.
Několik velkých titulů jako Microsoft, Nvidia či Tesla zůstává výrazně pod svými nedávnými maximy, což udržuje v chodu narativ o „přecenění valuací“. Naopak Meta Platforms dnes patří mezi nejsilnější akcie na Wall Street – akcie společnosti se odrážejí od lokálních minim, podporované doporučením analytiků Jefferies „nakupovat pokles“ po přibližně 20% korekci.
Zdroj: xStation5
Meta Platforms (META.US) a Alibaba (BABA.US) jsou dnes nejvýkonnějšími tituly na Wall Street. Zdroj: xStation5
Co stojí za odrazem?
Trhy reagují pozitivně na další epizodu označovanou jako „TACO“ – tedy scénář, kdy agresivní obchodní hrozby jsou následně zmírněny nebo oddáleny. Tentokrát jde o to, že Trump ustupuje od zavedení cel na evropské státy, které měly být spojeny s vyjednáváním o Grónsku.
Zároveň se investoři připravují na opožděné zveřejnění amerických inflačních dat (PCE), která mohou významně ovlivnit očekávání ohledně měnové politiky Fedu v nadcházejících měsících.
S&P 500 roste a navazuje na odraz z konce středeční seance
Nasdaq vede růsty díky silnějšímu „risk-on“ tónu v technologickém sektoru
Výnosy státních dluhopisů mírně klesají
Ropa oslabuje, zlato mírně níž, bitcoin nepatrně klesá
Přestože se nálada na trhu zlepšila, celkový obrázek zůstává křehký. Investoři sledují, zda celní napětí ustupuje, což by mohlo dát Fedu více prostoru ke snižování sazeb později během roku. I přes pozitivní reakci na obrat v celní politice zůstává geopolitické riziko v centru pozornosti – Grónsko se opět stalo „titulkovým“ rizikem. Výsledková sezóna zatím působí solidně – většina společností překonala odhady, ale investoři se více zaměřují na výhledy než na minulá čísla.
- Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA: 200 tis. vs. očekávání 209 tis., předchozí hodnota 198 tis.; pokračující žádosti mírně pod očekáváním.
- HDP USA (QoQ, finální): 4,4 % vs. očekávání 4,3 %, předchozí 4,3 % (cenový index: 3,8 % meziročně, v souladu s očekáváním); PCE: 2,8 % meziročně, v souladu s očekáváním.
Zdroj: XTB Research, BLS, Bloomberg Finance L.P.
Akcie v centru pozornosti
-
AMD (AMD.US) prudce rostlo v after-market obchodování po zveřejnění výsledků, které překonaly očekávání
-
Lululemon (LULU.US) posílil díky oznámení o zpětném odkupu akcií
-
Abbott (ABT.US) klesl o 4 % po zveřejnění výsledků za 4Q
-
Axogen (AXGN.US) -7 % po oznámení nabídky nových akcií v hodnotě 85 mil. USD
-
Knight-Swift (KNX.US) -2 % po zklamání z výsledků za 4Q
-
Mobileye (MBLY.US) +6 % díky navýšení výhledu tržeb
-
Procter & Gamble (PG.US) -1,6 % kvůli stagnaci organického růstu tržeb a poklesu objemů
-
Rocket Lab (RKLB.US) +2 % po oznámení, že test způsobil prasknutí během tlakové zkoušky
-
Sphere Entertainment (SPHR.US) +3 % po zvýšení doporučení od BTIG na „Buy“
-
Venture Global (VG) +10 % po vítězství ve sporu se španělskou Repsol ohledně LNG dodávek z terminálu v Louisianě
Zdroj: xStation5
