US OPEN: Trh konsoliduje poblíž vrcholu

Včerejší projev předsedy Fedu Jeromea Powella ochladil investorský sentiment. Jeho poznámky, že ceny aktiv jsou „relativně vysoké“ a že centrální banka bude při dalším snižování sazeb postupovat opatrně, poslaly indexy dolů. Výsledkem bylo, že S&P 500, Nasdaq a Dow uzavřely seanci mírně slabší. Dnes se však trh snaží část ztrát získat zpět, futures kontrakty jsou při otevření lehce v plusu, ale nedokážou si růst udržet.
Trhy stále vyhodnocují včerejší komentáře Jeromea Powella i dalších členů Fedu, které investorům připomněly opatrný přístup centrální banky k dalšímu uvolňování politiky. Sentiment tak zůstává volatilní a účastníci trhu vyhlížejí další impulzy – jak z nových makroekonomických dat tento týden, tak z údajů, které dorazí příští týden. Právě ta mohou nastavit směr dalšího pohybu indexů i očekávání ohledně dalších rozhodnutí Fedu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Dnes jednoznačně ztrácejí reality, zdravotnictví a technologie. Indexy jsou naopak taženy vzhůru těžebními a spotřebitelskými společnostmi.
Makroekonomická data:
Dnes v 16:00 byla zveřejněna data o prodejích nových domů v USA:
-
Prodeje domů v září: 800 tis. (Oček.: 650 tis., Předchozí: 652 tis.)
Dnešní data o prodejích nových domů v USA překvapila trh. Poptávka po bydlení zůstává vysoká i přes stále drahé hypoteční úvěry. To je signál, že spotřebitelé mají relativně silnou finanční pozici a ekonomika nadále vykazuje odolnost.
Takto silný údaj může posílit obavy z přetrvávajících inflačních tlaků a zpochybnit další snížení sazeb Fedu, což by mohlo vyvíjet tlak na trhy, ale podpořit dolar.
US500 (D1)
Zdroj: xStation
Index prorazil směrem vzhůru z předchozího rostoucího kanálu a vytvořil další, strmější. Vzhledem k indikátoru RSI v pásmu „překoupeno“ mohou mít kupci problém udržet tempo. V případě proražení nového kanálu směrem dolů je možný test podpory kolem 6 660 USD. Pokud by byla tato úroveň prolomena, nejpravděpodobnějším scénářem je konsolidace kolem 6 500 USD.
Firemní zprávy:
-
Lithium Americas (LAC.US) – Akcie těžební společnosti vyskočily při otevření o více než 50 % poté, co bylo oznámeno, že americká vláda odkoupí 10 % akcií v rámci strategické kontroly sektoru.
-
Adobe (ADBE.US) – Akcie softwarové společnosti klesají asi o 1,5 % poté, co Morgan Stanley snížila odhady pro firmu.
-
Alibaba (BABA.US) – Čínský e-commerce gigant oznámil zvýšení rozpočtu na rozvoj AI na 50 miliard, což poslalo akcie při otevření nahoru o více než 8 %.
-
Micron (MU.US) – Výrobce čipů zveřejnil optimistický výhled tržeb na vlně poptávky po AI. Akcie rostou o více než 2 %.
