US OPEN: Trh zpomaluje po rušném týdnu

Dnešní obchodování na Wall Street se nese v atmosféře očekávání a mírné nejistoty. Hlavní indexy uzavřely ve čtvrtek na nových rekordech, ale dnes část zisků odevzdávají. US500 se drží poblíž předchozího otevření. US100 roste o 0,2 %, zatímco US2000 klesá o 0,5 %. Investoři zřejmě balancují mezi radostí z rekordních ocenění a rostoucími obavami o trh práce.
Index Dow Jones poprvé překonal hranici 46 000 bodů, a to především díky dobré kondici firem a slabším než očekávaným makroekonomickým údajům, které zvyšují pravděpodobnost snižování sazeb. S&P 500 i Nasdaq rovněž ve čtvrtek zakončily obchodování na historických maximech.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Makroekonomická data:
Přestože investoři stále doufají v měkké přistání ekonomiky, stále více se projevují potenciální problémy spojené s trhem práce a spotřebou. Rostoucí počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a velmi slabé NFP naznačují výrazné ochlazení zaměstnanosti, které může dlouhodobě omezit spotřebitelské výdaje.
Současně vysoké zadlužení domácností, podpořené dražšími úvěry a rekordní zátěží z kreditních karet, oslabuje odolnost spotřebitelů vůči dalšímu zpomalení.
Dalším problémem je veřejný dluh, který v USA dosahuje historických úrovní a v kombinaci s rostoucími náklady na jeho obsluhu představuje stále větší výzvu pro federální rozpočet. Tato situace zvyšuje riziko, že i při uvolněné politice Fedu bude obtížné udržet ekonomický růst v následujících čtvrtletích.
Index University of Michigan za srpen ukázal smíšené výsledky. Hlavní ukazatel i hodnocení současné situace byly blízko odhadů, avšak spotřebitelská očekávání výrazně zaostala za predikcemi a dlouhodobé inflační výhledy se dostaly nad konsenzus. Tento vývoj může signalizovat slabší spotřebitelskou poptávku při současném zachování cenových tlaků, což omezuje schopnost Fedu rychleji uvolnit měnovou politiku.
US100 (D1)
Zdroj: Xstation
Graf ukazuje formování potenciálního patternu dvojitý vrchol. Pokud se cena odrazí od rezistenční zóny na úrovni 24 000, je pravděpodobná korekce v uptrendu, nejprve směrem k FIBO 23,6 a následně otestování velmi silného supportu kolem 22 800 dolarů, posíleného úrovní FIBO 50. Pokud by došlo k proražení této hladiny, otevírá se prostor pro další korekci s prvním silným supportem na úrovni 22 100, kde se nachází FIBO 78, a další zónou kolem 21 600, vyznačenou začátkem aktuální vzestupné vlny.
Firemní zprávy:
Adobe (ADBE.US) – Akcie rostou o téměř 4 % po zveřejnění silného čtvrtletního výhledu tržeb; firma těží z rostoucí monetizace funkcí umělé inteligence.
RH (RH.US) – Akcie klesají o téměř 10 % po snížení celoročního výhledu tržeb. Společnost poukázala na negativní dopad nových amerických cel a zpoždění.
Super Micro Computer (SMCI.US) – Růst o více než 5 % při otevření po zahájení dodávek systémů Nvidia Blackwell Ultra.
Warner Bros. Discovery (WBD.US) – Mediální gigant pokračuje v růstu po zprávách o plánované akvizici společností Paramount Skydance. Akcie rostou při otevření o více než 7 %.
Stellantis (STLA.US) – Výrobce automobilů koriguje předchozí zisky. UBS uvedla, že krátkodobý poměr rizika a výnosu je „neatraktivní.“ Akcie klesají o více než 2 %.
Array Technologies (ARRY.US) – Pokles o 5 % po negativním doporučení od Bank of America, která poukázala na možná rizika související s cly.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.