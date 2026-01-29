US Open🚨US100 klesá téměř o 2 % kvůli propadu akcií Microsoftu o 11 %📉

Futures na americké indexy zahájily obchodování v silně negativní náladě. Pokles Microsoftu (MSFT.US) o více než 10 % po zveřejnění výsledků výrazně zatěžuje sentiment a táhne hlavní indexy dolů – zejména US100, který ztrácí téměř 2 %.
- Poklesy na americkém akciovém trhu mají dopad i na kryptoměny. Bitcoin klesl k úrovni 86 000 USD, zatímco akcie Strategy odepisují přes 6 %.
- Analytici švýcarské UBS zvýšili cílovou cenu pro Meta Platforms na 872 USD za akcii (z předchozích 830 USD). Naopak JPMorgan snížil cílovou cenu pro Teslu na 145 USD z předchozích 150 USD.
- Výrazné ztráty jsou viditelné i v softwarovém sektoru, kde výprodej akcií Microsoftu vyvíjí tlak na společnosti jako Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce a ServiceNow. Slábne i celý sektor Big Tech – výjimkou jsou pouze akcie Meta Platforms. Amazon, Alphabet a Tesla ztrácejí téměř 2 %, zatímco Nvidia oslabuje o zhruba 1 %. Apple (AAPL.US) má výsledky oznámit po dnešním závěru americké seance; akcie se zatím obchodují beze změny.
- Na makroúrovni vzrostly nové objednávky amerických továren o 2,7 % m/m, což překonalo očekávání (1,3 %) a zároveň šlo o obrat z předchozího poklesu o 1,3 %. Velkoobchodní tržby za prosinec 2025 rovněž vzrostly o 1,3 %, oproti očekávanému růstu jen o 0,1 % po předchozích -0,4 %.
US100 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
Jedinými výraznými vítězi dne jsou v podstatě Meta Platforms (META.US), IBM (IBM.US) a Lockheed Martin (LMT.US).
Zdroj: xStation5
Microsoft se propadá kvůli AI CAPEXu?
Akcie Microsoftu klesly 29. ledna 2026 o 11 %, čímž smazaly miliardy dolarů tržní hodnoty, když se investoři zaměřili na dvě věci: extrémní výdaje na AI a známky zpomalení růstu cloudu.
- Hlavní čísla přitom byla silná:
- Tržby: 81,3 mld. USD (+17 % meziročně, nad očekávání)
- Upravený EPS: 4,14 USD vs. očekávaných 3,93 USD
- Cloudová divize dál roste, ale trh je citlivý na „tempo změny“:
- Tržby Microsoft Cloud: 51,5 mld. USD (+26 % meziročně)
- Růst Azure: +39 % (zdůrazněno jako hlavní motor)
- Skutečný šok přinesly výdaje:
- CAPEX vzrostl o 66 % na 37,5 mld. USD
- Přibližně dvě třetiny těchto výdajů šly na AI GPU a infrastrukturu
- Výsledek: provozní marže se meziročně snížily
Vzkaz od Satyi Nadelly byl jasný: jsme teprve na začátku AI cyklu a AI byznys Microsoftu už je dost velký na to, aby konkuroval tradičním segmentům – a firma plánuje investovat napříč celým AI spektrem. Nešlo tedy o „špatné čtvrtletí,“ ale spíše o test trpělivosti a ocenění: čísla překonala odhady, ale účet za budování AI dorazil právě teď. Microsoft si nehraje na to, že je AI příběh u konce, ale prezentoval přesvědčivou argumentaci, že dnešní investice mají jasnou návratnost. Volatilita však může přetrvávat, dokud budou kapitálové výdaje vysoké a marže pod tlakem. Nejde jen o Microsoft, ale i o celý softwarový sektor.
MSFT.US (D1)
Akcie Microsoftu – třetí největší americké veřejně obchodované společnosti podle tržní kapitalizace – klesly o více než 10 %. Aktuální diskont vůči EMA200 (červená linie) je nyní téměř 15 %.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Historický den pro drahé kovy; STŘÍBRO ztrácí 30 %; USD posiluje 💡
Tři trhy, které sledovat příští týden (30. 1. 2026)
Herní společnosti ve velkých slevách 🚨 Ukončí Project Genie tradiční éru herního vývoje❓
CSG - první obchodní dny po IPO na Euronext Amsterdam
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.