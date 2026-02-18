US Open: US100 roste o 1 % 📈 Nvidia posiluje díky velkým objednávkám od Meta

Futures na americké indexy po otevření hotovostního trhu rostou, což naznačuje návrat nákupního zájmu po nedávné korekci. Sentiment podporuje také konstruktivní vývoj akcií mimo USA. Futures na Nasdaq 100 přidávají více než 1 %. Nejvýraznější risk-on signály jsou patrné ve finančním sektoru, bankách a na ropném trhu, zatímco v rámci Big Tech nejvíce rostou Nvidia a Amazon.
Zdroj: xStation5
US100 dvakrát reagoval na support u 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA200, červená linie) a dnes obnovuje růst. Návrat nad 25 500 bodů by mohl signalizovat trvalejší posun sentimentu směrem k býčímu nastavení.
Zdroj: xStation5
Magnificent Seven – Nvidia jednoznačně nejsilnější
- Nvidia (NVDA.US): +1,7 % – růst po zprávách, že Meta plánuje v příštích letech nasadit „miliony“ procesorů Nvidia, což podtrhuje zrychlující tempo investic do AI a posiluje vazby mezi klíčovými hráči v sektoru.
- Amazon (AMZN.US): +1,6 %
- Microsoft (MSFT.US): +0,5 %
- Tesla (TSLA.US): +0,4 %
- Alphabet (GOOGL.US): +0,3 %
- Apple (AAPL.US): +0,2 %
- Meta Platforms (META.US): -0,5 %
Největší růsty
- Global-e Online (GLBE.US): +24 % – výsledky za 4Q překonaly očekávání, výhled silný.
- Rush Street (RSI.US): +20 % – tržby i upravená EBITDA za 4Q nad konsensem.
- Mister Car Wash (MCW.US): +17 % – Leonard Green & Partners převezme společnost do soukromých rukou za 7 USD za akcii.
- Wingstop (WING.US): +13 % – solidní výsledky a růst tržeb na srovnatelných prodejnách v USA nad očekáváním.
- BioAge Labs (BIOA.US): +13 % – zvýšení doporučení na „buy“, investoři zohledňují potenciál klíčové terapie.
- Verisk Analytics (VRSK.US): +11 % – výsledky za 4Q nad očekáváním.
- Madison Square Garden Sports (MSGS.US): +9 % – představenstvo schválilo plán posoudit možné oddělení Knicks a Rangers do dvou samostatně obchodovaných společností.
- Moderna (MRNA.US): +8,1 % – FDA přijala k posouzení žádost týkající se kandidátní sezónní vakcíny proti chřipce.
- Goosehead Insurance (GSHD.US): +7,8 % – upravený zisk za 4Q nad konsensem.
- Constellium (CSTM.US): +6,8 % – tržby za 4Q meziročně +28 % díky silné poptávce v obalovém a automobilovém segmentu.
- Caesars Entertainment (CZR.US): +6 % – upravená EBITDA na srovnatelné bázi nad očekáváním.
- Palantir (PLTR.US): +5 % – zvýšení doporučení po silném růstu a zlepšujících se maržích.
- Pitney Bowes (PBI.US): +5 % – výsledky nad odhady a silný výhled pro rok 2026.
- Upwork (UPWK.US): +5 % – oznámen program zpětného odkupu akcií v objemu 300 mil. USD.
- New York Times (NYT.US): +1,7 % – akcie rostly poté, co Berkshire Hathaway oznámila novou pozici.
Největší poklesy
- Northern Dynasty Minerals (NAK.US): -34 % – negativní reakce na zprávy o aktivitě amerického ministerstva spravedlnosti v souvislosti s federálním případem týkajícím se projektu Pebble (Aljaška).
- SimilarWeb (SMWB.US): -21 % – výsledky za 4Q pod očekáváním a slabý výhled.
- Axcelis Technologies (ACLS.US): -13 % – slabší výhled pro 1Q.
- Palo Alto Networks (PANW.US): -7 % – slabší výhled pro 3Q a celoroční upravený zisk.
- MKS Instruments (MKSI.US): -6,7 % – negativní reakce trhu na výsledky a výhled.
- ICL Group (ICL.US): -4,3 % – zisk i tržby za 4Q pod konsensem.
- Crocs (CROX.US): -1 % – snížení doporučení kvůli slábnoucí domácí poptávce.
- Workday (WDAY.US): -0,8 % – snížení doporučení na neutral.
Akcie Nvidia rostou téměř o 2 % a dostaly se nad 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA50), což naznačuje návrat býčí dynamiky.
Zdroj: xStation5
Palantir roste o 5 % po zvýšení doporučení od Mizuho
- Zvýšení doporučení od Mizuho: Banka zvýšila rating na Outperform z původního Neutral a ponechala cílovou cenu na 195 USD. Důvodem je „reset“ ocenění, po němž se podle analytiků zlepšil poměr rizika a výnosu. Společnost je podle nich v určitém ohledu ve vlastní kategorii.
- Ocenění: Navzdory loňské AI rally jsou akcie v roce 2026 stále přibližně o 25 % níže, což trh z velké části připisuje kompresi násobků.
- Signál poptávky: Mizuho poukazuje na rostoucí zájem o platformu AIP v komerčním segmentu v USA a zároveň na zmírnění obav z další komprese násobků po předchozí korekci.
- Přesun sídla: Palantir oznámil přesun centrály z Denveru do Miami, aniž by poskytl další podrobnosti.
- Co investoři sledují: Zda si předobchodní zisky udrží i po otevření trhu, což by signalizovalo nový nákupní zájem, nebo zda je pohyb tažen především uzavíráním krátkých pozic.
- Rizika: Společnost je stále oceňována jako růstový titul; zpomalení komerčních zakázek nebo slabší vládní poptávka by mohly obnovit tlak na akcie.
Zdroj: xStation5
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Nejvyšší soud zastavil Trumpova cla – ale na jak dlouho?
Tři trhy ke sledování příští týden (20.02.2026)
Zklamání pro Trumpa, odolnost pro ostatní: Pravda o HDP USA 🇺🇸
Akcie GRAIL se propadají po výsledcích studie NHS-Galleri: hlavní cíl splněn nebyl
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.