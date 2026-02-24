Uber prohlubuje robotaxi strategii: “Uber Autonomous Solutions” před spuštěním v Los Angeles

Uber spustil Uber Autonomous Solutions a chce se profilovat jako „infrastrukturní“ partner pro autonomní vozidla (autonomous vehicles, AV) a robotaxi operátory. Tento krok přichází v době, kdy se Uber připravuje na komerční autonomní spuštění v Los Angeles v roce 2026 díky dlouhodobému partnerství s Volkswagenem a zároveň plánuje investovat více než 100 milionů USD do nabíjecích hubů pro elektrické robotaxi flotily.
Co nabízí Uber Autonomous Solutions partnerům v robotaxi
Infrastruktura: trénovací data, mapy a složitá místa
Uber uvádí, že může poskytnout „AV 2.0“ trénovací data z vlastních datových flotil a kamerových sítí, a také mapová data vycházející z miliard jízd. Zmiňuje i datové sady pro komplexní prostředí, jako jsou letiště a stadiony, kde je důležitá práce s vysokou hustotou dopravy a náročnými pickup zónami.
Uživatelský zážitek: ovládání v autě a nové typy jízd
Uber zároveň nabízí „in-vehicle“ zkušenost pro AV (software a hardware) a podporu pro produkty typu Shared jízdy a Reserve jízdy. Důležitou součástí má být i end-to-end zákaznická podpora napříč celou cestou.
Provoz flotily: remote assistance, mission control a pojištění
Pro provoz flotil Uber vyzdvihuje nástroje pro remote assistance a dashboard AV Mission Control pro monitoring v reálném čase. Součástí balíčku má být také AV-specifické pojištění, které má zjednodušit pokrytí napříč výrobci, poskytovateli autonomních systémů (ADS), vlastníky i fleet manažery.
Proč je to důležité pro autonomní strategii Uberu
Škálování robotaxi není jen o „self-driving“ softwaru
Uber argumentuje, že komerční úspěch autonomie bude stát na spolehlivých operacích, vysoké využitelnosti a konzistentním uživatelském zážitku. Zabalení těchto schopností do partnerské nabídky může zvýšit roli Uberu jako hlavního kanálu, přes který robotaxi firmy osloví zákazníky a rozšíří kapacitu.
Los Angeles a závod o škálování robotaxi
Partnerství s Volkswagenem míří na autonomní elektrické dodávky v roce 2026
Volkswagen uvedl, že dodá tisíce autonomních elektrických dodávek pro jízdy na platformě Uberu, přičemž první komerční spuštění se očekává v Los Angeles v roce 2026.
Nabíjení jako úzké hrdlo: Uber plánuje investici 100 milionů USD+
Uber současně oznámil, že investuje více než 100 milionů USD do výstavby nabíjecích hubů pro autonomní flotily, se startem v oblasti Bay Area, Los Angeles a Dallasu. Reuters doplnil, že Uber jedná s provozovateli nabíječek i přes „utilization guarantee agreements“, které mají urychlit instalaci stovek dalších nabíjecích bodů.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie PayPal klesají o 5 % poté, co Semafor popřel spekulace o převzetí ze strany Stripe 📉
OpenAI udělá z Londýna největší výzkumné centrum mimo USA – posílení britských ambicí v AI
Nákladný obrat od elektromobility: Stellantis plánuje návrat k ziskovosti 🚗
US100 ztrácí 1 % kvůli oslabení Nvidia 📉 Heico se propadá o 13 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.