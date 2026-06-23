⬇️ US100 klesá o 2,6 %

Během posledních několika měsíců byl narativ jednoduchý: umělá inteligence je motorem růstu a společnosti investující miliardy do infrastruktury AI jsou jistými vítězi příští dekády. Technologičtí giganti se předháněli v oznamování stále větších rozpočtů na capex, výrobci čipů posouvali rekordy a valuace rostly bez ohledu na fundamenty. Úterní obchodní seance zasadila tomuto optimismu tvrdou ránu. Investoři se nyní masově ptají na otázku, která dosud nebyla v kurzu: kdy se tyto astronomické výdaje na AI skutečně promítnou do zisků?
Bezprostředním spouštěčem byl pondělní propad akcií SpaceX (-17 %). Společnost krátce po svém sledovaném IPO hledala nové financování, což je signál, že i nejžádanější firmy „nové éry“ potřebují hotovost dříve, než trh očekával. Dnes se SpaceX mírně odráží přibližně o 1 %, ale zbytek sektoru dostává tvrdou lekci. V centru výprodeje jsou výrobci čipů: Micron ztrácí přes 8 %, Intel téměř 7 %, AMD a Qualcomm oba přes 5 % a iShares Semiconductor ETF (SOXX) se v premarketu propadá téměř o 6 %. V Evropě klesá Infineon o 6,6 %, ASML o 6 % a STMicroelectronics o více než 7 %. V Asii byl dopad devastující. KOSPI klesl o 10 %, což je jeho největší jednodenní propad od března, tažený akciemi Samsung a SK Hynix, které obě ztratily 12 %.
Výprodej aktivně podporují také makroekonomické faktory. Fed pod novým předsedou Kevinem Warshem signalizuje jestřábí postoj k inflaci a trhy už započítávají zvýšení sazeb o 50 bb do konce roku. Výnosy dvouletých amerických dluhopisů vystřelily na 16měsíční maxima kolem 4,19 %, dolar posílil na roční maxima (USDIDX nad 101) a zlato klesá o 1,5 % na přibližně 4 127 USD. Ropa Brent se propadla pod 76 USD za barel. Za normálních okolností by to byl pozitivní signál pro akcie, ale dnes nikdo neslaví, protože pozornost se soustředí výhradně na to, co vyšší úrokové sazby udělají s valuacemi růstových akcií.
A co valuace? Nasdaq 100 se aktuálně obchoduje při poměru P/E (TTM) kolem 35,3x. To je stále výrazně nad historickými průměry, i když daleko od vrcholových hodnot 39–40x z letošního května, kdy byla euforie kolem AI na maximu.
Jinými slovy: valuace jsou zvýšené, ale zatím nejsou na úrovních, které by samy o sobě jasně signalizovaly, že bublina praská. Spíše platí, že při rostoucích výnosech dluhopisů jakékoli zakolísání narativu kolem AI bolestivě testuje prémii, kterou trh v posledních měsících platil za technologické giganty.
Zdroj: XTB
Tato tabulka s cenami nejdůležitějších instrumentů poskytuje obecný přehled o dnešní volatilitě.
Zdroj: xStation
Více informací o tom, co ovlivňuje dnešní obchodní seanci, najdete v našich příspěvcích na platformě. ⬇️
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