Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice

Akcie spojené s umělou inteligencí jsou od roku 2022 nejžhavějšími investicemi na Wall Street. Přečtěte si o akciích AI a příležitostech nové technologie. Změní to globální ekonomiku a dosáhnou jednotlivé akcie nových vrcholů, když poptávka po čipech pro AI dosahuje rekordních hodnot díky objednávkám společností zaměřených na AI? Čtěte dále a analyzujte to s námi.

Umělá inteligence ovlivňuje lidskou představivost již desítky let. Od robotů schopných doprovázet lidi v každodenních činnostech, vyráběných společností Boston Dynamics, až po autonomní vozy inženýrů Tesly. V současné době je však lidstvo stále daleko od dosažení takzvané silné umělé inteligence (AGI). Vývoj tímto směrem však zjevně zrychluje, díky klesajícím nákladům na strojové učení a schopnosti řešit složité problémy.

Společnosti zabývající se umělou inteligencí se aktivně podílejí na tomto generačním vývoji. Některé z nich, jako například Microsoft, mají prokazatelné výsledky z předchozí „internetové éry“. Takzvané americké velké technologické společnosti, jako jsou Microsoft, Alphabet (Google) a Nvidia, nyní vedou v tomto závodě a přinášejí obrovské výnosy pro své akcionáře.

Pokročilé algoritmy, které zpracovávají stovky tisíc transakcí na finančním trhu, jako například Aladdin od společnosti BlackRock, byly nedávno doplněny o ChatGPT. Tato aplikace přináší naději na „demokratizaci“ umělé inteligence. „Investování do AI“ je rozhodně nový globální trend podobný „dot-com“ éře nebo spekulativním železničním akciím z 19. století. ChatGPT se stal nejrychleji rostoucí aplikací v historii. Zažijí trhy nový, udržitelný investiční trend na globálních akciových trzích? Kdo se může stát „nečekaným“ beneficientem tohoto závodu? V následujícím článku nastíníme, jak získat expozici vůči tomuto rostoucímu trendu, představíme jeho základy a pokusíme se odpovědět na nejčastější otázky.

Klíčové poznatky

Pokročilé nástroje umělé inteligence, jako jsou modely strojového učení (LLM) a generativní AI, mohou výrazně zvýšit efektivitu firem a vytvořit nové obchodní modely. Společnosti jako Nvidia, Arista Networks nebo Super Micro Computer těží z rostoucí poptávky po technologiích AI, což z nich dělá potenciální lídry tohoto trendu.

Investice do AI přinášejí vysoký potenciál výnosů, ale nesou i značná rizika, jako jsou vysoké náklady a volatilita trhu. Pro začátečníky je vhodné zvážit investice do ETF (burzovně obchodované fondy), například Nasdaq 100, který nabízí investorům diverzifikaci a expozici vůči trhu s AI bez nutnosti pečlivě vybírat jednotlivé akcie.

AI transformuje řadu odvětví, včetně polovodičů, síťových řešení, datové analýzy, e-commerce, průmyslové automatizace a obrany. Přesto je důležité být obezřetný – tento trh je náchylný k cyklickým výkyvům a recesím. Investujte pouze tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.

Umělá inteligence představuje klíčový investiční trend dekády 2020–2030 a nabízí jedinečné příležitosti pro dlouhodobé investory, kteří dobře rozumí technologickým základům a rizikům trhu.

Graf zobrazuje, kolikrát každá velká technologická společnost zmínila „AI“ ve své zprávě o výsledcích za Q4 2022. Vidíme více než šestinásobný meziroční růst u Microsoftu, téměř dvojnásobný růst u Meta Platforms a Alphabetu (Google), který zmínil AI rekordních 32krát (78 % meziročně). Společnost byla již dříve známá svým výrazným zájmem o umělou inteligenci. Nyní ji začínají dohánět i další giganti. Také Q4 roku 2022 byl kvartál, kdy GPT zahájil svou cestu, vytvořený vývojáři AI. Toto období můžeme označit za začátek širšího trendu, který podpořila poptávka po AI čipech Nvidia. Zdroj: ArkInvest, XTB Research

Budoucnost AI

Po mnoho let se společnosti zabývaly vývojem umělé inteligence, ale rok 2023 přinesl novou vlnu zájmu o AI, kterou podpořil obrovský úspěch chatbota ChatGPT a rostoucí chuť k riziku na globálních trzích. ChatGPT, vytvořený společností OpenAI ve spolupráci s jejím miliardovým investorem Microsoftem, se podle Reuters stal nejrychleji rostoucí aplikací v historii.

Jazykový model GPT-3, na kterém chatbot běží, je neustále zdokonalován a díky rozsáhlé databázi si AI vydobyla své místo tím, že dokázala řešit pokročilé testy z přírodovědných i humanitních oborů na univerzitní úrovni. Žádná jiná aplikace umělé inteligence nedosáhla tak spektakulárního úspěchu, jak ukazuje následující srovnání.

ChatGPT dosáhl za pouhé dva měsíce 100 milionů měsíčních uživatelů, což ukazuje na enormní zájem, který se přenesl i na akciové trhy. Tento růst byl více než čtyřikrát rychlejší než u TikToku a patnáctkrát rychlejší než u aplikace Instagram. Tyto aplikace byly doslova překonány. Zdroj: TheRundownAI

Financování AI ze strany podílových fondů v roce 2022, kdy NASDAQ ztratil téměř 35 %, zůstalo velmi stabilní. To navzdory obavám z globální recese, ekonomického zpomalení a prudkému poklesu financování technologického sektoru v prostředí výrazně zvýšených úrokových sazeb centrálními bankami. Tento trend by mohl být optimistickým signálem pro býky očekávající další růst. Pokud se investice do AI v „těžkých časech“ významně nesnižují, ukazuje to na obrovský potenciál tohoto odvětví a odhodlání významných investorů.

Externí financování AI projektů a budoucí vyhlídky trhu – v roce 2022 došlo k prudkému poklesu externích investic a financování projektů souvisejících s umělou inteligencí, přesto však zůstalo výrazně vyšší než historický průměr. I přes přísnou měnovou politiku Federálního rezervního systému a zvyšující se úrokové sazby investovaly finanční instituce do AI startupů. Tento trend poukazuje na odolnost a atraktivitu sektoru, i v nepříznivých ekonomických podmínkách. Zdroj: CB Insights

Podle Wrightova zákona by pokles nákladů na trénování umělé inteligence měl v následujících letech podpořit její další rozvoj. Co to může znamenat pro trhy? ChatGPT sice zaujal jako software, ale z dlouhodobého hlediska nemusí být dostatečně převratný.

S tím, jak se trénování chatbotů podobného výkonu stává levnějším, se pozornost trhů a investorů pravděpodobně přesune k ještě pokročilejším nástrojům, které nabídnou výraznou konkurenční výhodu. Tento posun by mohl vést k růstu společností zaměřených na AI a ke zvýšené poptávce po čipech a úložištích pro cloud computing.

Investoři by tak měli sledovat nejen softwarové inovace, ale i hardwarové odvětví, kde budou klíčové společnosti vyrábějící polovodiče a poskytující cloudová řešení. Tento sektor by mohl přinést významné investiční příležitosti, zejména pokud se AI technologie stanou základem budoucích obchodních modelů.

Náklady na trénování AI podobné ChatGPT-3 podle výpočtů ArkInvest klesly z 4,65 milionu dolarů v roce 2020 na 450 000 dolarů v roce 2022. Zdroj: ArkInvest

Generativní AI

Generativní AI je novým trendem v oblasti AI. Zde jsou některé klíčové body:

Odhaduje se, že výdaje na generativní AI software prudce porostou z 1 miliardy dolarů v roce 2022 na 81 miliard dolarů v roce 2027, což signalizuje rychlý růst trhu.

Hlavní technologické společnosti jako Meta, Google a OpenAI vedou vývoj v oblasti AI.

Meta vyvinula LLaMA 2, Google vytvořil Gemini AI a OpenAI představila GPT-4.

Navzdory potenciálu generativní AI se její aplikace potýkají s problémy, jako je šíření dezinformací a zaujatost. Nicméně úspěch velkých jazykových modelů, jako je ChatGPT od OpenAI, který přilákal 100 milionů uživatelů během dvou měsíců od spuštění, odráží významný veřejný zájem a přijetí. Investování do společností v čele generativní AI poskytuje expozici tomuto rychle rostoucímu segmentu trhu s AI.

Souboj titánů?

S rekordním financováním 10 miliard dolarů od OpenAI se Microsoft snaží posílit svůj vlastní prohlížeč Bing, který ztrácí konkurenční boj s vyhledávačem Google (Alphabet). Potenciálně by to mohlo být katalyzátorem pro konkurenci mezi těmito dvěma technologickými giganty, což vždy znamenalo zvýšené výdaje na výzkum a vývoj a růst v odvětví – stejně jako Studená válka ve své době znamenala růst vojenských a vesmírných technologií.

Investoři se přesvědčili, že vývoj AI se zrychlí, protože Microsoft (MSFT.US) se chystá utratit jmění za vývoj AI navzdory vlně propouštění a snižování nákladů oznámené v roce 2022. Netrvalo dlouho a Alphabet (GOOGL.US) oznámil prezentaci svého vlastního chatbota Gemini založeného na jazykovém enginu laMDA.

Čínský technologický gigant Baidu (BIDU.US) se také zapojil do závodu. Jeho generativní umělá inteligence odborně odpovídá na otázky pomocí obrovských databází, zatímco grafické modely jako DALL-E produkují kreativní obrázky na vyžádání během několika sekund. A to není vše, „vytvoř video“ poskytované společností Zuckerberga dokáže také vytvářet krátká videa. Není divu, že zájem o generativní AI roste. Umožňuje firmám i jednotlivým uživatelům získat hodnotný obsah v krátkém časovém úseku. Nejčastěji za mnohem nižší cenu, než jsou nabídky specialistů nebo umělců.

V porovnání s tím, podle CoinDesk, investice rizikového kapitálu do kryptoměnového průmyslu v lednu 2023 klesly o téměř 91 % meziročně. Zdroj: PitchBook, FinancialTimes (prosím převeďte tento graf do stylu XTB)

AI – šance od společností vyrábějících polovodiče?

Výhody (ale i potenciální úskalí) technologie AI by mohly zásadním způsobem ovlivnit akcie největších technologických společností na světě, jako jsou Microsoft a Alphabet (Google). Výrobci vyrábějící čipy s technologií 5nm a menší, jako jsou Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) a Taiwan Semiconductors (TSM.US) mohou z tohoto trendu těžit tím, že se vyhnou potenciálním technologickým úskalím a chybám. Díky obrovským výpočetním nárokům, které jsou spojeny s generativní AI, z toho mohou těžit dodavatelé čipů. Stejně tak i výrobci specializovaných integrovaných obvodů (IC) a fotomasek, jako jsou Lam Research (LRCX.US), ASML (ASML.NL), Synopsys (SNPS.US) nebo Photronics (PHTR.US).

Průměrná prodejní cena GPU A100 od společnosti Nvidia k 16. únoru 2023 je přibližně 10 000 dolarů a cena procesoru H100, který byl představen v březnu 2022, je přibližně 25 000 dolarů. Za předpokladu výpočetního výkonu, který pohání jazyk GPT-3 s 5 000 GPU A100 od společnosti Nvidia, to dává přibližně 50 milionů dolarů tržeb za předpokladu průměrné ceny 10 000 dolarů za super-efektivní procesor. Je však možné, že se společnosti budou snažit udržet náklady na vývoj jazykových enginů co nejníže pomocí jiných čipů, jako je AMD MI300 (AMD.US).

Zákazníky výrobců čipů nemusí být pouze Microsoft. Například Google se může rozhodnout používat tenzorové procesory TPU k pohánění vlastních modelů AI. Stále však existují obavy ohledně nákladů na údržbu chatbotů, podle odhadů se jeden dotaz na ChatGPT pohybuje mezi 0,3 a 1 dolarem, což je výrazně nad náklady na spuštění tradičního vyhledávacího dotazu Google, které analytici odhadují mezi 0,00001 a 0,002 dolary. Stále vysoké náklady však nezastavily investice rizikového kapitálu.

Zatímco firemní poptávka po revolučních čipech ARM může stále růst (využití ARM společností Amazon a dalšími), s ohledem na zpomalující se ekonomiku, propouštění v technologickém průmyslu a vyšší úrokové sazby se mnoho výrobců může vracet k levnějším polovodičovým čipům v prostředí klesajícího tlaku na náklady spojené s vyhledáváním, což potenciálně vytváří nové příležitosti pro výrobce čipů.

Širší zájem investorů o generativní AI v roce 2022 také zvýšil počet transakcí a také hodnotu investic denominovaných v amerických dolarech.

Akcie a ETF zaměřené na AI

Aby investoři získali expozici k rostoucímu zájmu o umělou inteligenci, mohou se začít zajímat o investice do akcií společností zaměřených na AI (kótované společnosti, které přímo nebo nepřímo profitují z trendu AI).

Zde je několik příkladů akcií souvisejících s AI:

AI: C3.ai (AI.US), SoundHound (SOUN.US), BigBear AI Holdings (BBAI.US), Artificial (AI.ES), PROS Holdings (PRO.UU), WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI.UK)

Polovodiče: Nvidia (NVDA.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), Micron Technology (MU.US), Intel (INTC.US), Texas Instruments (TX.US), Taiwan Semiconductors (TSM.US), Broadcom (AVGO), Marvell Technologies (MRVL), Photronics (PHTR.US)

Datová centra: Super Micro Computers (SMCI.US), Arista Networks (ANET.US), Juniper (JNPR.US), Cisco Systems (CSCO.US), IBM (IBM.US)

Cloud Computing: Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Cloudflare (NET.US), Snowflake (SNOW.US), DataDog (DDOG.US), Fastly (FSLY.US), Wisdom Tree Cloud Computing ETF (WCLD.UK)

Ostatní: Tesla (TSLA.US), Adobe (ADBE.US), Apple (AAPL.US), Baidu (BIDU.US), Alibaba Holdings (BABA.US), JD.com (JD.US), Palantir (PLTR.US), Snowflake (SNOW.US)

Populární CFD instrumenty související s AI: C3.ai (AI.US), US100 (futures kontrakty na Nasdaq 100) a CFD na kryptoměny GRAPH, FILECOIN

Je však třeba mít na paměti, že obchodování s CFD může vést k obrovským ztrátám a předtím, než s ním začnete, je nutné získat patřičné znalosti

Důležité: I přes velkou popularitu je stále těžké říci něco o generativních akciích AI. Existují společnosti, které poskytují generativní AI, jako je Adobe, ale prozatím je investování do generativní AI omezeno na obrovské technologické giganty, jako je Alphabet (Google) nebo Microsoft a jejich nástroje. Vzhledem k vyšším kapitálovým nákladům a obrovskému množství dat, které jsou klíčové pro poskytování řešení AI, je i počet akcií technologických společností v oblasti AI omezený.

Riziko investování do AI

Investování do kótovaných společností zahrnuje mnoho rizik, a to i v případě diverzifikovaného portfolia. Před investicí do jakýchkoli akcií je nezbytné shromáždit co nejvíce informací. Vzhledem k tomu, že investování do AI je stále populárnější, mnoho spekulantů a analytiků se zabývá technologickými akciemi. Ale prozatím se do vývoje umělé inteligence zapojuje jen několik společností. Mezi nejznámější akcie AI patří výrobci čipů AI Nvidia a AMD (GPU), Microsoft (OpenAI, Copilot a Bing AI), Google (Gemini AI) a Arista Networks (infrastruktura datových center). Sektor AI je obrovský a i samojízdná auta mohou být budoucí technologií. Investoři se zaměřují na růst tržeb.

Výše jsme uvedli společnosti dostupné v nabídce XTB, stejně jako ETF zaměřené na AI, které poskytují expozici k akciím společností zaměřených na AI. Přidali jsme také výrobce nejefektivnějších polovodičů, protože nepřímo mohou tyto společnosti zaznamenávat vyšší tržby díky rostoucí poptávce po výpočetním výkonu (výsledkem vývoje AI). I softwarové společnosti zabývající se produkty AI se mohou stát technologickými giganty. Pamatujte však, že minulá výkonnost není zárukou ničeho a odborníci z oboru se mohou mýlit, podceňovat menší společnosti. Prozatím jsou giganti jako Taiwan Semiconductor Manufacturing nebo Nvidia mnohem populárnější než jakákoli malá akcie AI. Nikdo však neví, které jsou nejlepší společnosti v oblasti AI, do kterých se vyplatí investovat.