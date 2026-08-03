Wall Street oživuje, protože výsledková sezóna za 2. čtvrtletí výrazně překonává očekávání investorů

Výsledková sezóna za 2. čtvrtletí 2026 výrazně překonává očekávání Wall Street a potvrzuje mimořádnou sílu amerických společností. Většina firem nejen překonává odhady analytiků, ale zároveň vede ke zvyšování výhledů tržeb pro celý index S&P 500. Pokud bude současný trend pokračovat i ve zbytku výsledkové sezóny, údaje společnosti FactSet naznačují, že americké firmy mohou vykázat nejsilnější růst tržeb od konce roku 2021.
- 86 % společností z indexu S&P 500 vykázalo zisk na akcii nad očekáváním analytiků, zatímco 77 % společností překonalo odhady tržeb.
- Souhrnné tempo růstu tržeb společností z indexu S&P 500 za 2. čtvrtletí 2026 aktuálně dosahuje meziročně 47,4 %. Šlo by tak o nejsilnější růst od 4. čtvrtletí 2021, kdy dosáhl 91,6 %.
- Ještě 30. června trh očekával meziroční růst tržeb pouze o 23,2 %. Odhady se tak během výsledkové sezóny téměř zdvojnásobily.
- U devíti z jedenácti sektorů indexu S&P 500 došlo ke zvýšení odhadů tržeb. Důvodem byly lepší než očekávané výsledky a pozitivní revize odhadů zisku na akcii.
- Při pohledu na 3. čtvrtletí zveřejnilo 34 společností z indexu S&P 500 pozitivní výhled zisku na akcii, zatímco pouze 20 společností vydalo negativní výhled.
- Index S&P 500 se aktuálně obchoduje s forwardovým poměrem P/E za příštích 12 měsíců na úrovni 19,6. To je pod pětiletým průměrem 19,9, ale mírně nad desetiletým průměrem 19,0.
US500 (interval D1)
Při pohledu na index US500 je patrné, že nedávno našel podporu poblíž úrovně 7 300 bodů a následně obnovil uptrend. Index rozhodně překonal hranici 7 600 bodů. Růst nyní pokračuje již třetí seanci v řadě a index se nachází přibližně 80 bodů pod historickým maximem.
Zdroj: xStation5
Amazon a Alphabet tvoří významnou část růstu tržeb indexu S&P 500
Jedním z hlavních závěrů letošní výsledkové sezóny je mimořádně silný vliv největších technologických společností na celkový růst tržeb indexu S&P 500. Přestože se výsledky zlepšily napříč většinou sektorů ekonomiky, samotné společnosti Amazon a Alphabet se podílejí na významné části růstu souhrnných očekávání tržeb. To potvrzuje, že výsledky několika největších technologických firem nadále výrazně ovlivňují celkovou ziskovost amerických společností.
- Během posledního týdne vzrostl očekávaný meziroční růst tržeb indexu S&P 500 za 2. čtvrtletí z 38,0 % na 47,4 %.
- Největší podíl na této revizi měl Amazon, který vykázal zisk na akcii podle standardu GAAP ve výši 55,75 USD, výrazně nad konsenzem 1,82 USD.
- Podle společnosti FactSet připadalo na Amazon přibližně 76 % celkového zvýšení očekávaného růstu tržeb indexu S&P 500 během posledního týdne.
- Mimořádný výsledek byl z velké části způsoben jednorázovým předzdaněním ziskem ve výši 53,4 mld. USD, souvisejícím především s investicí do společnosti Anthropic.
- FactSet tento výsledek do výpočtů zahrnul, protože většina analytiků své odhady rovněž založila na zisku na akcii podle standardu GAAP, což zajišťuje srovnatelnost s tržním konsenzem.
- Alphabet zůstává největším přispěvatelem k růstu tržeb indexu S&P 500 ve 2. čtvrtletí, zatímco Amazon se po zveřejnění výsledků posunul na druhé místo.
- Bez započtení společností Alphabet a Amazon by očekávaný růst tržeb indexu S&P 500 klesl z 47,4 % na 28,8 %.
- I bez těchto dvou společností by index směřoval ke druhému čtvrtletí v řadě s růstem tržeb přes 20 % a již sedmému po sobě jdoucímu čtvrtletí s dvouciferným růstem tržeb.
Společnosti s vyšší mezinárodní expozicí vykazují silnější růst tržeb
Navzdory pokračující síle amerického dolaru dosahují společnosti, které generují většinu svých tržeb mimo Spojené státy, výrazně lepších výsledků než firmy zaměřené převážně na domácí trh. Data FactSet naznačují, že mezinárodní expozice tentokrát nepředstavovala překážku, ale naopak jeden z hlavních motorů letošní výsledkové sezóny.
- Společnosti, které generují více než 50 % tržeb mimo USA, vykazují meziroční růst tržeb o 74,7 %, zatímco firmy orientované převážně na domácí trh dosahují růstu 35,5 %.
- Podobný rozdíl je patrný také u růstu tržeb, kde mezinárodně zaměřené společnosti rostou o 20,5 %, zatímco domácí firmy o 12,0 %.
- Celkový očekávaný růst tržeb indexu S&P 500 za 2. čtvrtletí 2026 aktuálně činí 47,4 % meziročně.
- Největšími přispěvateli k silným výsledkům mezinárodně orientovaných společností jsou Alphabet, Exxon Mobil a Chevron.
- Bez těchto tří společností by očekávaný růst tržeb mezinárodně orientovaných firem klesl z 74,7 % na 27,5 %, zatímco růst tržeb by se snížil z 20,5 % na 16,0 %.
- Data ukazují, že letošní výsledkovou sezónu ve značné míře táhnou největší globální společnosti s rozsáhlými aktivitami mimo Spojené státy.
Zdroj: FactSet
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