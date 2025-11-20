🚨US100 vymazal veškeré denní zisky

Index US100 obrátil počáteční euforické zisky po výsledcích Nvidie a aktuálně na denní bázi ztrácí. Navzdory silným výsledkům a zvýšení cílových cen akcií společnosti se nálada na trhu stává opatrnější kvůli varováním před přehřátým oceněním a potenciálním rizikům prudkých poklesů.
Lisa Cook z FEDu varovala, že vysoká ocenění akcií, podnikových dluhopisů, nemovitostí a pákových úvěrů zvyšují riziko prudkých tržních korekcí, ačkoliv finanční systém zůstává odolný. Ray Dalio naopak potvrzuje, že trhy se mohou momentálně obchodovat na relativně vysokých úrovních, ale zdůrazňuje důležitost diverzifikace portfolia, nikoli okamžitého prodeje.
Zářijová zpráva z trhu práce ukázala, že americká ekonomika vytvořila 119 000 pracovních míst, což je výrazně více, než se očekávalo. Míra nezaměstnanosti však vzrostla na 4,4 %, což je nejvyšší úroveň od října 2021. Mzdy vzrostly pouze o 0,2 % meziměsíčně a o 3,8 % meziročně, tedy pod prognózami. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti činil 220 000, pod očekáváním (227 000). Růst zaměstnanosti táhly zejména sektory zdravotní péče a gastronomie, zatímco doprava a podnikové služby zaznamenaly pokles.
Samotná data potvrzují přesvědčení trhu o pokračujícím cyklu snižování sazeb, nicméně se zdá, že peněžní trhy favorizují pauzu v prosinci. Šance na snížení sazeb o 25 bazických bodů na zasedání 10. prosince činí aktuálně 41,79 %.
Index US100 obrátil své počáteční výrazné zisky a propadl se pod 50denní EMA (modrá křivka v grafu). Pokud instrument uzavře pod touto hranicí, může to znamenat, že současná korekce v rámci rostoucího trendu je hlubší, než se očekávalo, a může přinést další poklesy – přestože nedávná data firem tento vývoj teoreticky nepodporují.
Zdroj: xStation
