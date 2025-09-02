VIX vyskočil o 9 %, strach se vrací na Wall Street 📌 Nvidia klesá o 3,5 %

Futures na index volatility CBOE (VIX) dnes rostou téměř o 9 % v reakci na široký výprodej amerických akcií, vyvolaný růstem výnosů státních dluhopisů, obavami o ziskovost a sezónní „zářijovou slabostí akciového trhu“. Navzdory první pozitivní reakci na zprávu ISM Manufacturing trhy opět klesají, pod tlakem technologického sektoru a skupiny „Magnificent 7“. Nvidia ztrácí téměř 3,7 %, zatímco Alphabet oslabuje o 2,5 %.
Taiwan Semiconductor (TSM.US) oznámila, že obdržela oznámení od americké vlády, že povolení VEU pro závod TSMC v Nankingu bude zrušeno s účinností od 31. prosince. Investoři reagovali prodejem akcií, protože tento krok USA vnímají jako signál, že Nvidia může čelit problémům s prodejem AI čipů do Číny. Rozhodnutí zasáhne starší a méně pokročilé čipy TSMC. Akcie společnosti dnes klesají o téměř 2 %.
- Spojené státy zrušily společnosti Taiwan Semiconductor povolení volně dodávat klíčové zařízení do její hlavní čínské základny na výrobu čipů, což může omezit výrobní kapacity závodu se starší generací technologií.
- Američtí představitelé nedávno informovali TSMC o rozhodnutí ukončit status tzv. „validated end user“ (VEU) v jejím závodě v Nankingu.
- Tento krok je podobný opatřením, která USA přijaly k odebrání statutu VEU u čínských závodů firem Samsung Electronics Co. a SK Hynix Inc. Výjimky vyprší přibližně za čtyři měsíce.
Zdroj: xStation5
