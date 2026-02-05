Volkswagen předstihl Teslu a stal se největším prodejcem elektromobilů v Evropě

-
Volkswagen prodal 274 278 elektromobilů v Evropě, Tesla 236 357.
-
VW zaznamenal růst o 56 %, Tesla pokles o 27 %.
-
Hlavní roli sehrál úspěch modelu ID.7.
-
EV trh v Evropě vzrostl v roce 2025 o 29 %, zatímco celkový automobilový trh jen o 2,3 %.
-
Německá automobilka Volkswagen v roce 2025 předstihla Teslu a stala se největším prodejcem plně elektrických vozů (BEV) v Evropě. Podle dat agentury JATO Dynamics prodal Volkswagen celkem 274 278 elektromobilů, zatímco Tesla skončila s 236 357 kusy, což představuje pokles o 27 % oproti předchozímu roku.
Volkswagenu pomohl především silný nástup modelu ID.7, který se stal tahounem značky v segmentu elektrických vozů. Meziroční nárůst prodejů BEV u značky Volkswagen činil 56 %, zatímco Tesla v Evropě čelila zastarávající modelové nabídce, rostoucí konkurenci ze strany evropských i čínských výrobců a také negativnímu vnímání kvůli veřejným výrokům Elona Muska, které vedly k odlivu části zákazníků.
Celkově zaznamenal evropský trh s elektromobily v roce 2025 růst o 29 %, zatímco trh se všemi osobními vozy vzrostl jen o 2,3 %. Elektromobily tak potvrdily svůj posun z okrajové nabídky do hlavního proudu evropského automobilového trhu.
Zpráva zahrnovala 28 evropských zemí, včetně Norska, Švýcarska a Velké Británie, ale bez Bulharska a Malty.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie společnosti Volkswagen se aktuálně obchodují na úrovni 101,90 EUR, a i když akcie vykázaly v posledních týdnech stabilizaci, stále se pohybují pod klíčovou rezistencí na úrovni EMA 50 (102,36 EUR). Dlouhodobější SMA 100 se nachází níže na 99,14 EUR, což vytváří podporu pro další vývoj. RSI na hodnotě 48,4 ukazuje na neutrální zónu bez jasného směru a MACD osciluje kolem nuly, což potvrzuje absenci silného momenta. Cena se tak nachází mezi dvěma technickými hladinami, přičemž obchodníci zřejmě vyčkávají na nový impuls, který by určil další směr. Z technického hlediska je důležité sledovat, zda se akcie dokáží udržet nad psychologickou hranicí 100 EUR. Průraz nad EMA 50 by mohl přinést opětovný růstový impuls, zatímco pokles pod SMA 100 by signalizoval oslabení a možné otestování nižších hladin okolo 96–97 EUR.
Zdroj: xStation5
