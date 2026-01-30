Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napětí i valuací

Jeden z gigantů amerického obranného průmyslu zveřejnil před otevřením burzy své výsledky, které překonaly očekávání trhu. Akcie společnosti po zveřejnění vzrostly o 4 %, čímž dosáhly nového historického maxima.
Bezprecedentní úroveň geopolitického napětí a rostoucí výdaje na obranu podporují celý sektor, včetně Lockheed Martin, který se nedávno dostal do střetu s americkou vládou kvůli politice dividend a zpětných odkupů akcií.
🔍 Klíčové údaje z výsledkové zprávy Q4 2025
-
GAAP EPS: 5,80 USD (očekávání: 5,75 USD)
-
Tržby: 20,3 mld. USD (očekávání: 19,85 mld. USD)
-
Provozní marže: 10,1 %
📈 Roční výsledky 2025:
-
Tržby: +5 % r/r na 75 mld. USD
-
Zisk: +11 % r/r na 6,7 mld. USD
-
GAAP EPS (za celý rok): 21,49 USD
-
Objednávková kniha (backlog): +17 % na 194 mld. USD
-
Poměr book-to-bill: 1,2
-
Roční provozní marže: 9 %
-
Dividendy: 3,1 mld. USD
-
Zpětný odkup akcií: 3,0 mld. USD
-
Free cash flow (non-GAAP): 6,9 mld. USD
💼 Výkon segmentů
CEO označil poptávku za „bezprecedentní,“ přičemž nejvyšší růst vykázal segment raket a palebné podpory:
-
Tržby: 14,4 mld. USD (+14 %)
-
Zisk: 1,9 mld. USD (+382 %)
-
Hlavní tahouny: systémy Patriot a JASSM
V segmentu letectví (aeronautics) firma nadále těží z prodeje a podpory stíhaček F-35.
-
Provozní zisk ve 4Q: +80 %
-
Celoroční zisk: -17 % (kvůli odpisům z utajovaného projektu, pravděpodobně X-59 nebo hypersonické technologie)
📊 Výhled (Guidance) na rok 2026
-
Tržby: 77,5–80,0 mld. USD
-
GAAP EPS: 29,35–30,25 USD
-
Očekává se pokračující dvouciferný růst tržeb v segmentu raket a palebné podpory
LMT.US (D1)
Pokud se cena udrží nad posledními maximy, pak vzhledem k aktuálnímu růstovému momentu a nastavení klouzavých průměrů EMA 100 a 200 může mít akcie šanci pokračovat v růstu až k oblasti 740 USD. Naopak pullback, případně posílený negativním signálem z indikátoru MACD, by mohl stlačit cenu zpět k podpoře mezi 78,6% Fibonacciho hladinou a 50% retracementem posledního růstu.
Zdroj: xStation5
