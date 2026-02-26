OpenAI udělá z Londýna největší výzkumné centrum mimo USA – posílení britských ambicí v AI

OpenAI dne 26. února 2026 uvedla, že z Londýna chce vybudovat své největší výzkumné centrum mimo Spojené státy. Firma tím sází na britský ekosystém (talent, univerzity a vědecké instituce) v době, kdy se globální konkurence ve „frontier“ AI rychle vyostřuje.
Klíčové sdělení
Co OpenAI oznámila
Podle Reuters OpenAI neupřesnila velikost investice ani počet nových pracovních míst, ale uvedla, že londýnský tým má aktuálně přes 30 zaměstnanců a že londýnské pracoviště má být největší mimo USA.
Proč se mohou lišit údaje o velikosti týmu
OpenAI už dříve (v rámci oznámení strategického partnerství s britskou vládou v červenci 2025) uvedla, že její tým ve Spojeném království narostl na více než 100 zaměstnanců napříč výzkumem, inženýrstvím a go-to-market rolemi. Rozdíl tak pravděpodobně plyne z toho, že Reuters mluví o londýnském týmu v kontextu výzkumného hubu, zatímco OpenAI uváděla UK celkem.
Kontext: Londýn jako první mezinárodní kancelář
OpenAI oznámila otevření své první mezinárodní kanceláře v Londýně v červnu 2023, čímž si položila základ pro dnešní rozšíření výzkumné přítomnosti.
Proč právě Londýn
Talent a výzkumná základna
Reuters cituje šéfa výzkumu OpenAI Marka Chena, který jako klíčové důvody zmiňuje kombinaci špičkového talentu, univerzit a respektovaných vědeckých institucí v UK – tedy přesně ty vstupy, které jsou zásadní pro vývoj a provoz nejpokročilejších modelů.
Politika a institucionální rámec
Británie se v oficiálních materiálech otevřeně profiluje jako země, která chce být „AI superpower“, a zároveň buduje kapacity pro testování a řízení rizik pokročilé AI (např. AI Safety Institute, spuštěný 2. listopadu 2023).
Investiční kontext
UK roste, ale USA dominuje měřítkem
Podle Stanford HAI AI Index 2025 dosáhly soukromé investice do AI v roce 2024 v USA 109,1 mld. USD, zatímco Čína měla 9,3 mld. USD a Spojené království 4,5 mld. USD.
VC momentum v AI
OECD ve své analýze uvádí, že v roce 2025 tvořily investice rizikového kapitálu do AI firem 61 % celkového globálního VC podle hodnoty (AI: 258,7 mld. USD z celkových 427,1 mld. USD).
Dopady pro trh
Tlak na mzdy a „AI infrastructure“ řetězec
Rozšíření výzkumného hubu může zvýšit konkurenci o ML výzkumníky a systémové inženýry v Londýně. Sekundárně to často posiluje poptávku po infrastruktuře a službách navázaných na AI (cloud/compute, datová centra, sítě, kyberbezpečnost a vývojářské nástroje) – zejména pokud se region stává uzlem pro vývoj i nasazování pokročilých modelů.
