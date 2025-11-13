Výsledky Q4 u Disney: Tržby pod odhady, tlak na lineární televizi

-
Společnost Walt Disney zveřejnila výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí s rozporuplnými signály: upravený zisk na akcii překonal očekávání, avšak celkové tržby byly nižší než odhady a tradiční lineární televizní divize nadále čelí silným problémům – především v oblasti poklesu příjmů z reklamy a výrazného úbytku kabelových odběratelů.
Výsledky Q4 – shrnutí
Tržby za čtvrtletí činily přibližně 22,46 miliardy USD, což je pod odhady trhu (cca 22,75 miliardy USD) a v podstatě stagnace oproti předchozímu roku. Upravený zisk na akcii dosáhl 1,11 USD, čímž společnost překonala očekávání a ukázala sílu svých růstových segmentů.
Segment přímého přístupu ke spotřebiteli (Disney+, Hulu, ESPN+) vzrostl zhruba o 8 %, celkový počet předplatitelů dosáhl cca 196 milionů. Divize zábavy (parky a zážitky) dál generuje zisk a rostoucí podíl na výsledcích.
Naopak, divize lineární televize a kabelových sítí byla pod tlakem: domácí příjmy poklesly cca 16 % a provozní zisk v tomto segmentu klesl přibližně o 21 %. Disney navíc upozornila na potenciálně dlouhotrvající spor s platformou YouTube TV, který může ovlivnit dostupnost jejích kanálů a výnosy z reklamy.
Strategické kroky
V reakci na otevřené výzvy společnost oznámila navýšení dividendy o 50 % a zdvojnásobení plánu zpětného odkupu akcií na 7 miliard USD pro fiskální rok 2026. Generální ředitel Bob Iger zdůraznil strategii zaměřenou na streaming, parky a globální expanzi a potvrdil očekávání růstu upraveného EPS v řádu dvouciferných procent pro roky 2026 a 2027.
Tržní reakce a výhled
Navzdory překonání EPS se cena akcií snížila – v některých případech o 3–8 % – protože investoři reflektují rizika spojená s poklesem tržeb a slabou tradiční televizní divizí.
Do budoucna Disney čelí výzvám: jak růst v segmentech streamingu, udržet marže, řešit model vysílání lineární televize, a zároveň úspěšně vyřešit spory s distribučními platformami, které mohou ovlivnit přístup k divákům a výnosy.
