Vyvolají instituce v roce 2026 růst cen kakaa? 📈 Zaměření na toky BCOM

Ceny kakaa (COCOA) vykazují v první obchodní seanci roku 2026 zvýšenou volatilitu, protože trh vyhlíží první náznaky nákupů komodit ze strany institucí sledujících Bloomberg Commodity Index (BCOM). Kapitál se postupně přesouvá do pozic pro sezónu 2026, která se po katastrofálním roce 2025 očekává jako výrazně příznivější. Onemocnění kakaovníků v Africe se stabilizovala a vysoké ceny motivovaly farmáře k rozšíření výsadeb a častějším postřikům. Také počasí bylo příznivější a hlavní sklizeň ve západní Africe (Ghana a Pobřeží slonoviny) postupuje solidně.
Zároveň může v roce 2026 posílit poptávka po kakau díky strukturálním faktorům, včetně jeho zařazení do indexu BCOM a souvisejících institucionálních toků. Zásoby kakaa na burze ICE navíc dále klesají. Jaké faktory tedy budou pro trh s kakaem v roce 2026 rozhodující – a které představují býčí (podpůrné) a které medvědí (omezující) impulzy?
Býčí (podpůrné) faktory:
-
Indexová poptávka jako možný katalyzátor
Kakao má těžit z očekávaného nákupního zájmu spojeného se zařazením kakaových futures do indexu Bloomberg Commodity Index (BCOM) od ledna. Podle Citigroup by to mohlo přinést až 2 miliardy USD nákupů na burze v New Yorku.
-
Klesající zásoby na burze ICE
Zásoby kakaa sledované ICE v amerických přístavech klesly na 9,5měsíční minimum – 1 626 105 pytlů, což posiluje trh z hlediska „viditelné“ nabídky.
-
Zpřísňující se globální rovnováha
Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO) snížila výhled přebytku v sezóně 2024/25 na 49 tis. tun (z 142 tis.) a odhad světové produkce na 4,69 mil. tun (z 4,84 mil.).
Rabobank rovněž snížila odhad přebytku pro 2025/26 na 250 tis. tun (z 328 tis.).
-
Nigérie jako dodatečné nabídkové riziko
Nigérie (5. největší světový producent kakaa) očekává v sezóně 2025/26 meziroční pokles produkce o 11 % na 305 tis. tun, což podporuje ceny ve střednědobém horizontu.
Medvědí (omezující) faktory:
-
Příznivé počasí v západní Africe
Kombinace dešťů a slunečných dnů v Pobřeží slonoviny a pravidelné srážky v Ghaně podporují kvetení a vývoj lusků před obdobím harmattanu, což snižuje bezprostřední obavy o nabídku.
-
Silnější signály z počtů lusků
Společnost Mondelez uvedla, že aktuální počet lusků ve západní Africe je o 7 % nad pětiletým průměrem a „výrazně vyšší“ než loni. Hlavní sklizeň v Pobřeží slonoviny již začala a farmáři jsou optimističtí ohledně kvality.
-
Odklad EUDR v EU zvyšuje dostupnost nabídky
Evropský parlament schválil roční odklad nařízení proti odlesňování (EUDR), což fakticky umožňuje pokračovat v dovozu kakaa z oblastí, kde odlesňování přetrvává – tím se snižuje regulatorní tlak na nabídku.
-
Slábnoucí globální poptávka (zpracování)
-
Asie: zpracování ve 3Q -17 % r/r (nejnižší 3Q za 9 let)
-
Evropa: 3Q -4,8 % r/r (nejnižší 3Q za 10 let)
-
Severní Amerika: +3,2 % r/r, ale čísla jsou pravděpodobně zkreslena novými reportujícími firmami
Celkově data o zpracování ukazují na slabou poptávku, zejména v Asii a Evropě.
Shrnutí:
Sezóna 2023/24 byla historicky napjatá – ICCO revidovala globální deficit na -494 tis. tun, nejvyšší za více než 60 let, přičemž produkce klesla o -12,9 % r/r na 4,368 mil. tun. Naproti tomu sezóna 2024/25 má přinést první přebytek po čtyřech letech, s odhadem 49 tis. tun a produkcí 4,69 mil. tun (+7,4 % r/r). To je klíčový argument na straně nabídky, který však bude testován aktuálními daty ze západní Afriky a vývojem zásob.
Co sledovat dál:
-
Skutečný objem a tempo indexových toků spojených s BCOM
-
Dopady počasí v západní Africe během období harmattanu
-
Úroveň a vývoj zásob na burze ICE
-
Nadcházející zprávy o zpracování (grindings) v Asii, Evropě a Severní Americe
COCOA (graf H1)
Cena kakaa korigovala část předchozího poklesu a opět se pokouší o růst, což zvyšuje pravděpodobnost, že 1:1 korekce je dokončena a že se cena může v blízké době vrátit nad 6 000 USD (EMA50).
Zdroj: xStation5
