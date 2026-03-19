Wall Street se snaží zastavit výprodej, zatímco ropa roste 🚩 Alibaba ztrácí 7 % po slabších tržbách

Čtvrteční seance na Wall Street je opět ve znamení výprodeje rizikových aktiv, zatímco ceny ropy zůstávají zvýšené kvůli další eskalaci konfliktu s účastí Íránu. Dow Jones ztrácí přibližně 290 bodů, tedy 0,7 %, zatímco indexy S&P 500 a Nasdaq klesají o 0,8 %, respektive 0,6 %.
- Vedle geopolitického napětí na Blízkém východě akcie zatěžují také včerejší data o výrobní inflaci a dnešní nízký počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Tyto statistiky potvrzují jestřábější tón projekcí Fedu, přičemž trhy stále více zvažují stagflační scénář v USA, tedy kombinaci slabšího ekonomického růstu a setrvale zvýšené inflace.
- V komoditách vyčnívá ropa Brent, která roste o 3 % na 111 USD za barel, zatímco WTI přidává 1 % na 97 USD. Rozsah tohoto pohybu naznačuje, že investoři stále více započítávají riziko dlouhodobějších výpadků dodávek energií na Blízkém východě.
- Růst cen ropy spustila série útoků na regionální plynárenskou infrastrukturu, včetně íránského útoku na klíčový katarský exportní LNG terminál a dřívějšího izraelského útoku na íránské plynové pole South Pars. Následná odveta Teheránu proti katarským energetickým aktivům zvýšila geopolitickou rizikovou prémii a posílila obavy z další eskalace.
- Společné prohlášení lídrů Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Japonska o připravenosti zajistit bezpečný průjezd Hormuzským průlivem je třeba vnímat jako pokus o stabilizaci tržního sentimentu. Zároveň však tato koordinace ukazuje na významná rizika pro globální obchod s energiemi.
- Slabost akciového trhu dále prohloubil středeční výrazný výprodej, kdy Dow Jones uzavřel na novém letošním minimu a prolomil svůj 200denní klouzavý průměr. Oceňování futures naznačuje, že trhy nyní přisuzují přibližně 75% pravděpodobnost tomu, že sazby v roce 2026 zůstanou beze změny, což dále tlačí na valuace.
Z jednotlivých titulů akcie Micron oslabily o 2 % navzdory silným výsledkům podpořeným omezenou nabídkou pamětí, přičemž pohyb byl z velké části přičítán výběru zisků. Naproti tomu aktualizace Eli Lilly k její nové generaci léku na obezitu retatrutide, který by mohl být nejlepší ve své třídě, vyvolala pouze utlumenou reakci trhu.
US500 a US100
Důležitým technickým signálem je pokles indexu S&P 500 (US500) pod jeho 200denní klouzavý průměr poprvé od 23. května. To posiluje obavy, že trh může vstupovat do hlubší korekční fáze, místo aby šlo pouze o dočasný pullback.
Těžařské akcie dnes prudce klesají kvůli silnému výprodeji kovů, zatímco ropné a plynárenské společnosti posilují. Sentiment v technologickém sektoru zůstává slabý.
Zdroj: xStation5
Slabé výsledky Alibaba
Alibaba zveřejnila kvartální výsledky za období končící 31. prosince 2025, které zaostaly za očekáváním a potvrdily, že společnost prochází náročnou přechodovou fází. Tržby dosáhly 284,8 miliardy jüanů oproti očekávaným 290,7 miliardy jüanů, zatímco čistý zisk meziročně klesl o 66 % na 15,6 miliardy jüanů, což vyvolalo negativní reakci v americkém obchodování.
- Z pohledu investorů tato slabost odráží spíše agresivní investiční strategii než jednorázový problém. Alibaba zvyšuje výdaje na rychlé doručování, uživatelskou zkušenost a technologie, což krátkodobě zatěžuje ziskovost, cílem je však obnovit dlouhodobou konkurenceschopnost. Rozsah poklesu provozního zisku ukazuje, že náklady transformace jsou vyšší, než se dříve očekávalo.
- Klíčovým růstovým motorem zůstávají cloud a umělá inteligence. Segment Cloud Intelligence zvýšil tržby meziročně o 36 % na 43,3 miliardy jüanů, přičemž produkty spojené s AI zaznamenaly trojciferný růst už desáté čtvrtletí v řadě.
- Management zároveň zvyšuje strategickou laťku a cílí během pěti let na roční tržby z cloudu a AI ve výši 100 miliard USD. To předpokládá udržení růstu okolo 35 % ročně, což ukazuje jak na příležitost, tak na náročnost realizace.
V praxi Alibaba urychluje svůj posun od e-commerce platformy směrem k technologické společnosti řízené AI a snaží se zařadit mezi čínské lídry v této oblasti. Klíčovou otázkou zůstává, zda se tyto vysoké investice promění v trvalé zlepšení finanční výkonnosti celé skupiny. Dnes její ADR ztrácejí více než 7 % a nacházejí se téměř 40 % pod nedávnými maximy.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.