📡 Nokia +10 %: JPMorgan vidí 50% prostor vzhůru. Proč právě teď? 📈

- JPMorgan dnes zvýšil cílovou cenu NOK z 14 na 21 dolarů, potenciál růstu okolo 50 %
- Akcie klesly od 3. června o více než 23 % - JPMorgan vnímá propad pravděpodobně jako příležitost, nikoli varování
- AI a cloudové objednávky v Q1 2026 dosáhly miliardy eur, tržby segmentu vzrostly o 49 % meziročně
- Výhled divize optických a IP sítí zvýšen na 18 až 20 % růst oproti původním 10 až 12 %
- Nvidia drží 2,9% podíl v Nokii po investici miliardy dolarů z října 2025
- JPMorgan dnes zvýšil cílovou cenu NOK z 14 na 21 dolarů, potenciál růstu okolo 50 %
- Akcie klesly od 3. června o více než 23 % - JPMorgan vnímá propad pravděpodobně jako příležitost, nikoli varování
- AI a cloudové objednávky v Q1 2026 dosáhly miliardy eur, tržby segmentu vzrostly o 49 % meziročně
- Výhled divize optických a IP sítí zvýšen na 18 až 20 % růst oproti původním 10 až 12 %
- Nvidia drží 2,9% podíl v Nokii po investici miliardy dolarů z října 2025
Nokia se opět dostává do pozornosti investorů. Tentokrát však ne jako výrobce mobilních telefonů, ale jako jeden z klíčových dodavatelů infrastruktury pro AI datová centra a cloudové sítě. Analytik JPMorgan Sandeep Deshpande dnes zvýšil cílovou cenu akcie z 14 na 21 dolarů a ponechal doporučení Overweight. Při současné ceně akcie to představuje potenciál růstu přibližně 40 %. Banka očekává, že Nokia bude patřit mezi významné příjemce rostoucích investic do umělé inteligence a datových center.
Graf: Vývoj ceny akcií společnosti NOKIA (NOK.US, M30)
Zdroj: xStation5
Načasování upgradu je zajímavé i proto, že přichází po výrazné korekci akcií Nokie. Ještě 3. června dosáhla akcie 52týdenního maxima na úrovni 17,45 dolaru, avšak o týden později se obchodovala více než 23 % pod touto úrovní. Navzdory prudkému poklesu JPMorgan výrazně zvýšila svůj cenový cíl, což naznačuje, že banka vnímá nedávný výprodej spíše jako příležitost než zhoršení fundamentů společnosti.
Argumenty JPMorgan přitom nestojí na nových firemních zprávách. Většina z nich vychází z výsledků za první čtvrtletí 2026, které Nokia zveřejnila koncem dubna. Právě ty ukázaly výrazné zrychlení AI byznysu. Společnost oznámila objednávky od AI a cloudových zákazníků v hodnotě jedné miliardy eur, přičemž významnou část tvořily optické sítě využívané k propojení moderních datových center. Tržby z AI a cloudového segmentu zároveň meziročně vzrostly o 49 % a dnes představují přibližně 8 % celkových příjmů společnosti.
Management v reakci na silnou poptávku zvýšil výhled růstu divize optických a IP sítí na 18 až 20 %, oproti původně očekávaným 10 až 12 %. K pozitivnímu výhledu přispěla i akvizice společnosti Infinera, která posílila postavení Nokie v segmentu vysokorychlostních optických sítí pro datová centra.
Důležitým signálem důvěry zůstává i investice společnosti NVIDIA z října loňského roku. Nvidia investovala do Nokie jednu miliardu dolarů a získala přibližně 2,9% podíl ve společnosti. Součástí dohody je strategická spolupráce v oblastech AI sítí, datových center a budoucích 6G technologií.
Nokia tak podle JPMorgan prochází postupnou transformací. Ačkoli většina jejích tržeb nadále pochází z tradiční telekomunikační infrastruktury, čím dál větší pozornost investorů přitahuje její expozice na rostoucí investice do AI datových center. Právě tato změna vnímání je hlavním důvodem, proč Wall Street začíná společnosti přisuzovat vyšší hodnotu.
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