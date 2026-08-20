Walmart klesá o 6 % navzdory silným výsledkům 📉 Co odhalily výsledky největšího amerického maloobchodního prodejce?

Výsledky Walmartu za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2027 potvrzují, že americký spotřebitel zůstává v relativně dobré kondici a poptávka je stále dostatečně silná na to, aby největší maloobchodní prodejce v USA zvýšil svůj celoroční výhled. Tržby i upravený zisk na akcii překonaly očekávání, e-commerce a reklama výrazně rostly a srovnatelné tržby zůstaly v plusu. Přesto akcie Walmartu v předobchodní fázi klesají přibližně o 6 %, protože investoři se soustředí na opatrnější výhled pro třetí čtvrtletí a velmi vysoko nastavená očekávání.
Walmart potvrzuje sílu amerického spotřebitele
Výsledky Walmartu za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2027 potvrzují, že americký spotřebitel zůstává v relativně dobré kondici a poptávka je stále dostatečně silná na zvýšení celoročního výhledu. Tržby i upravený zisk na akcii překonaly očekávání, e-commerce a reklama výrazně rostly a srovnatelné tržby v USA zůstaly v plusu. Přesto akcie Walmartu v předobchodní fázi klesají přibližně o 6 %, protože investoři se zaměřují na méně výrazný výhled pro třetí čtvrtletí, pokles vykázaného čistého zisku a velmi vysoko nastavená očekávání.
- Tržby Walmartu vzrostly meziročně o 5,9 % na 187,9 miliardy USD, zatímco trh očekával přibližně 186,75–186,8 miliardy USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,81 USD oproti očekávaným 0,74 USD, čímž překonal konsenzus o 0,07 USD.
- Srovnatelné tržby Walmartu v USA bez pohonných hmot vzrostly o 2,6 %, globální e-commerce o 23 % a americká e-commerce o 24 %. Globální reklamní byznys vzrostl o 38 %, stejně jako reklama Walmartu v USA.
- Walmart zvýšil výhled růstu čistých tržeb pro fiskální rok 2027 na 4–5 % z předchozích 3,5–4,5 %. Výhled upraveného zisku na akcii zvýšil na 2,80–2,87 USD z 2,75–2,85 USD.
- Pro třetí čtvrtletí společnost očekává růst tržeb ve stálých měnách o 3,0–3,75 %, růst upraveného provozního zisku o 2–4 % a upravený zisk na akcii ve výši 0,62–0,64 USD.
Spotřebitel zůstává silný
Nejdůležitější závěr z výsledků Walmartu zůstává pro celkový obraz americké spotřeby pozitivní. Srovnatelné tržby v USA vzrostly o 2,6 %, a to navzdory negativnímu dopadu segmentu zdraví a wellness ve výši přibližně 80 bazických bodů. Růst zároveň podpořil vyšší počet transakcí. To je důležité, protože naznačuje, že spotřebitelé stále utrácejí a růst není tažen pouze vyššími cenami. Společnost poukázala také na silnou poptávku v kategoriích potravin, kosmetiky, osobní péče, potřeb pro domácí mazlíčky, hraček a oblečení.
Ještě silnější zůstává digitální část podnikání. Globální e-commerce vzrostla o 23 %, zatímco v USA dosáhl růst 24 %. Pomohly zejména objednávky vyzvedávané nebo doručované z prodejen, marketplace a reklama. Globální reklamní byznys současně vzrostl o 38 %, stejně jako reklamní tržby Walmartu v USA. Walmart už tak není pouze maloobchodníkem zaměřeným na objem prodeje – stále více monetizuje rozsah své platformy, návštěvnost a logistickou infrastrukturu.
Také ziskovost přinesla několik pozitivních signálů, i když celkový obraz je složitější. Hrubá marže vzrostla o 96 bazických bodů, především díky vratkám souvisejícím s cly. Provozní zisk vzrostl o 28,8 %, respektive o 17,4 % na upravené bázi ve stálých měnách. Vykázaný čistý zisk však meziročně klesl o 8,7 % na 6,5 miliardy USD a zředěný zisk na akcii se snížil o 9,1 % na 0,88 USD. Trh tak dostal silný provozní obraz, ale ne zcela bez slabších míst.
Vyšší výhled podporuje fundamenty, ale Q3 vypadá slaběji
Zvýšení celoročního výhledu podporuje pozitivní fundamentální obraz. Walmart nyní očekává růst čistých tržeb o 4–5 % a upravený zisk na akcii ve výši 2,80–2,87 USD, oproti předchozím 2,75–2,85 USD. Střed nového rozpětí činí přibližně 2,835 USD oproti předchozím 2,80 USD. Společnost zároveň očekává růst upraveného provozního zisku ve fiskálním roce 2027 o 7,0–8,5 %.
Krátkodobý výhled však vyvolává více otázek. Pro třetí čtvrtletí Walmart očekává upravený zisk na akcii 0,62–0,64 USD, přičemž střed rozpětí činí 0,63 USD oproti 0,62 USD před rokem. Společnost rovněž očekává negativní dopad na růst tržeb o více než 100 bazických bodů kvůli přesunu akce Flipkart Big Billion Days mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím. Nejde o slabý výhled, ale při vysoké valuaci neposkytuje výrazný argument pro další růst valuačních násobků.
Finanční ředitel John David Rainey také uvedl, že přínosy z celních refundací získaných ve druhém čtvrtletí budou ve druhé polovině roku využity na investice do zákaznické zkušenosti a cen. Část současného zlepšení marží se tak nemusí plně promítnout do trvalejšího růstu ziskovosti. Pro investory jde o důležitý faktor. Walmart může pokračovat ve zdravém provozním růstu, ale ne každý dodatečný přínos se automaticky projeví v čistém zisku.
Graf Walmartu (D1) – byla očekávání příliš vysoká?
Akcie klesají přibližně o 6 %, přestože společnost překonala očekávání u tržeb i upraveného zisku na akcii a zvýšila celoroční výhled. Trh nezpochybňuje sílu spotřebitele ani kvalitu podnikání Walmartu. Problémem je spíše valuace a skutečnost, že po předchozím růstu ceny akcií už dobré čtvrtletí samo o sobě nestačí jako katalyzátor.
Hlavní závěr tak zůstává stejný: Walmart potvrzuje, že americký spotřebitel stále utrácí a fundamenty společnosti zůstávají silné. Trh však očekával téměř bezchybný report. Za těchto podmínek nemusí stačit ani zvýšený výhled a solidní růst, pokud krátkodobé momentum zisku vypadá méně přesvědčivě než dříve.
Akcie se obchodují pod 200denním exponenciálním klouzavým průměrem EMA200, což ukazuje na střednědobý downtrend, zatímco reakce po výsledcích potvrzuje převahu prodávajících. Akcie dnes pravděpodobně otevřou v pásmu 108–110 USD. Klíčový support se podle price action nachází poblíž 106 USD, zatímco důležitou rezistenci představuje EMA200 kolem 117 USD.
Zdroj: xStation5
Valuace, zásoby, volný peněžní tok a návratnost kapitálu
Důležité je, že trh za kvalitu platí — ale velmi vysokou cenu. Při ceně kolem 114,28 USD za akcii a tržní kapitalizaci přibližně 917 miliard USD se Walmart obchoduje za 40,3násobek trailing P/E, 39,6násobek očekávaných zisků na příštích 12 měsíců (forward P/E) a 21,9násobek EV/EBITDA. To jsou úrovně mnohem bližší kvalitní růstové společnosti než tradičnímu maloobchodnímu prodejci potravin. Při takové valuaci trh v podstatě předem započítává pokračující zlepšování marží, vysoké ROIC a rostoucí příspěvek ziskovějších částí byznysu. To znamená, že i dobré výsledky mohou být nedostatečné, pokud tempo monetizace těchto výhod zaostane za očekáváním.
První graf dobře ilustruje obchodní model Walmartu: jde o podnik obrovského rozsahu, kde i malé změny pracovního kapitálu mohou výrazně ovlivnit čtvrtletní free cash flow. Zásoby na konci posledního období dosahovaly přibližně 62,6 miliardy USD a už několik let zůstávají strukturálně nad úrovněmi před rokem 2022, což je přirozeným důsledkem růstu tržeb i většího rozsahu omnichannel byznysu. Čtvrtletní FCF zároveň klesl přibližně na -1,9 miliardy USD, ale jedno záporné čtvrtletí by nemělo být automaticky interpretováno jako zhoršení kvality byznysu, protože cash flow v retailu je výrazně sezónní a silně ovlivněné změnami zásob a závazků vůči dodavatelům.
Mnohem důležitější je ROIC na úrovni 12,9 %, které zůstává solidní pro kapitálově náročný maloobchodní byznys s obrovskou sítí prodejen, distribučních center a logistické infrastruktury. Walmart nevytváří mimořádně vysoké marže, ale kapitál obrací velmi rychle a právě vysoká obrátkovost aktiv je jedním z hlavních zdrojů jeho ekonomické výhody. Ani čistý dluh nevypadá agresivně: Debt/Equity se pohybuje kolem 0,7x, takže společnost nemusí spoléhat na vysokou finanční páku, aby vytvářela atraktivní výnosy pro akcionáře.
Největší silou Walmartu tak není vysoký FCF v každém jednotlivém čtvrtletí, ale mimořádně efektivní provozní model, který dokáže i při nízkých maržích dlouhodobě generovat dvoucifernou návratnost investovaného kapitálu.
Zdroj: XTB Research
Tržby rostou — skutečný boj se odehrává o marže
Druhý graf ukazuje společnost, která nadále roste. Čtvrtletní tržby nyní dosahují přibližně 177,8 miliardy USD, zatímco před několika lety se pohybovaly kolem 140–150 miliard USD. Samotný růst tržeb však není nijak rychlý — osmiměsíční CQGR tržeb za posledních osm čtvrtletí činí přibližně 0,7 %. Investorům to připomíná, že Walmart už dosáhl takového rozsahu, že dlouhodobě udržet dvouciferný organický růst celé skupiny by bylo obtížné. Klíčovou otázkou proto je, zda každý další dolar tržeb dokáže postupně generovat vyšší zisk. Současná EBIT marže ve výši 4,2 % zároveň ukazuje, jak malý prostor pro chyby v masovém maloobchodu existuje. EBIT za poslední období dosahuje přibližně 7,5 miliardy USD, zatímco čistá marže se pohybuje kolem 3,0 %. I několik desítek bazických bodů trvalého zlepšení ziskovosti tak může mít výrazný dopad na hodnotu společnosti.
Právě zde mohou být e-commerce, reklama, marketplace a doplňkové služby důležitější než samotný růst prodeje potravin, protože mají potenciál zlepšit celkový maržový mix skupiny. Určitou obavou je, že za posledních osm čtvrtletí EBIT zaznamenal CQGR přibližně -0,8 %, zatímco EPS rostl o 5,7 %. To znamená, že část růstu zisku na akcii v současnosti nepochází přímo z růstu provozního zisku.
Nejdůležitějším investičním příběhem Walmartu pro příští roky tak není samotný růst tržeb, ale schopnost využít svou obrovskou zákaznickou základnu k vytvoření byznysu s mírně vyššími maržemi prostřednictvím reklamy, marketplace a logistiky. I zvýšení EBIT marže ze 4,2 % směrem k 5 % by mohlo mít velmi významný dopad na hodnotu společnosti.
Zdroj: XTB Research
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