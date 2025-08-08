Wendy’s snižuje odhad tržeb kvůli slabší poptávce v USA

Společnost Wendy’s Co. snížila celoroční výhled tržeb poté, co ve druhém čtvrtletí zaznamenala větší než očekávaný pokles prodejů, zejména na domácím americkém trhu. Nyní očekává, že celosvětové systémové tržby klesnou o 3–5 %, zatímco dosud předpokládala stagnaci až pokles o 2 %.
Prodeje na srovnatelných prodejnách v USA se propadly více, než předpokládali analytici, zatímco mezinárodní tržby rostly pomaleji, než se čekalo. Celkové čtvrtletní tržby byly sice mírně nad odhady a marže překonaly očekávání, avšak slabá domácí poptávka zůstává problémem.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Interim CEO Ken Cook uvedl, že firma má „práci před sebou“ při zlepšení výkonnosti v USA, a zaměří se na posílení zákaznické zkušenosti a efektivnější marketing. Wendy’s se snaží přilákat zákazníky akcemi pro uživatele aplikace, novými příchutěmi dezertu Frosty a spoluprací s brandem Takis, spuštěnou koncem června. Společnost zároveň rozšířila provozní dobu pro posílení snídaní a pozdně večerního prodeje a zlepšuje řízení provozu restaurací prostřednictvím detailnějšího sledování výkonu.
Akcie Wendy’s reagovaly na výsledky poklesem až o 7,5 % v předobchodní fázi, než část ztrát umazaly. Slábnoucí ekonomické podmínky v USA tak nadále představují výzvu pro růst řetězce, který musí hledat cesty, jak přesvědčit zákazníky o hodnotě své nabídky.
Graf WEN.US (D1)
Akcie Wendy’s pokračují v dlouhodobém klesajícím trendu a aktuálně se obchodují na ceně 9,96 USD, tedy hluboko pod klíčovými klouzavými průměry – EMA 50 (11,06 USD) a SMA 100 (12,09 USD). Tato technická situace potvrzuje silný medvědí sentiment. RSI na úrovni 38,4 se blíží pásmu přeprodanosti, což může naznačovat možnost krátkodobého odrazu, avšak bez potvrzení změny trendu. MACD zůstává v záporném teritoriu a potvrzuje pokračující tlak prodávajících.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.