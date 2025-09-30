Zakladatel Spotify Daniel Ek odstoupí z pozice CEO. Akcie klesají kvůli nejistotě

Společnost Spotify oznámila, že její spoluzakladatel a generální ředitel Daniel Ek odstoupí z funkce CEO ke konci roku 2025. Od 1. ledna 2026 se přesune do role výkonného předsedy představenstva. Jeho pozici nahradí dvojice manažerů – Gustav Söderström, dosavadní šéf produktů a technologií, a Alex Norström, obchodní ředitel. Oba nastoupí jako spolugenerální ředitelé.
Podle vedení firmy jde spíše o formalizaci situace, která již de facto funguje. Ek uvedl, že již několik let deleguje většinu každodenního řízení i strategického směřování právě na tuto dvojici.
Reakce trhu a hodnocení analytiků
Zpráva o změně vedení vyvolala na burze okamžitou reakci. Akcie Spotify klesly o 3 až 4 % v premarketu. Investiční banka Goldman Sachs dokonce snížila hodnocení akcie z „Buy“ na „Neutral“ s odůvodněním, že současná tržní hodnota již odráží většinu růstového potenciálu. Zdroj: xStation5
Navzdory krátkodobému poklesu je akcie Spotify v roce 2025 v silném růstu, s více než 50% nárůstem, podpořeným rostoucí ziskovostí a expanzí do segmentu podcastů a audioknih.
Nová struktura a strategické změny
Rozdělení vedení mezi dva generální ředitele signalizuje snahu oddělit každodenní provoz od dlouhodobé vize. Model výkonného předsedy, běžný zejména v Evropě, umožní Danielu Ekovi zaměřit se na kapitálovou strategii a směřování firmy, zatímco provozní řízení převezmou noví šéfové.
Söderström bude nadále odpovědný za technologii a produktové inovace, zatímco Norström se zaměří na obchodní rozvoj a monetizaci. Tento model se již osvědčil ve firmách jako Netflix nebo Oracle.
Ek se tak po letech intenzivního řízení vrací do více strategické role. Firma také připomněla, že Söderström i Norström už od roku 2023 fakticky vedli klíčové projekty a rozvoj společnosti.
Rizika a výzvy
Přestože změna přichází v době růstu, přechodové období s sebou nese rizika. Investoři mohou mít obavy z možné změny tempa inovací, kulturní transformace nebo zpomalení realizace projektů.
Model dvou generálních ředitelů může také vyvolat pochybnosti, pokud nebude jasně vymezeno rozdělení odpovědností. V neposlední řadě hrozí i konflikty či překryv kompetencí mezi Ekem a novými šéfy, pokud nebudou role přesně definovány.
Spotify navíc vstupuje do nové fáze, kde bude potřeba najít rovnováhu mezi růstem v audioknihách a podcastech a zároveň udržet ziskovost i inovace v oblasti hudby.
