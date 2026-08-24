Zbrojní boom pokračuje a Evropa chce levnější rakety 🚀

Norská zbrojovka Kongsberg Gruppen jedná s několika evropskými vládami o rozšíření výroby cenově dostupnějších protiraketových systémů v Evropě. Firma nedávno získala 90% podíl ve společnosti Zone 5 Technologies, americkém výrobci interceptorů určených k obraně proti větším vlnám raket a dronů, a nyní chce část této produkce přesunout blíž k evropským zákazníkům.
Poptávka po levnější protivzdušné obraně výrazně roste zejména kvůli zkušenostem z Ukrajiny a Blízkého východu. Klasické stíhačky nebo systémy Patriot jsou sice velmi účinné, jejich použití proti levným a početným dronům ale může být ekonomicky nevýhodné.
Evropa hledá levnější způsob obrany proti dronům
Kongsberg proto sází na koncept levnějších interceptorů, které mají být vhodnější pro obranu proti masovým útokům levných cílů. Firma nyní jedná s evropskými státy o tom, kde by mohla nové střely vyrábět a kompletovat.
Generální ředitel Eirik Lie uvedl, že právě interceptory by se mohly postupně stát významnou součástí byznysu společnosti. Dlouhodobým cílem je také přesunout do Evropy celý dodavatelský řetězec pro tuto část výroby.
To by snížilo závislost na dodávkách ze Spojených států a zároveň posílilo evropskou obrannou soběstačnost.
Kongsberg těží z rekordních vojenských výdajů
Norská společnost patří mezi hlavní příjemce současného růstu obranných rozpočtů. Válka na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě a širší evropské přezbrojování výrazně zvýšily poptávku po raketových systémech, protivzdušné obraně i dalších vojenských technologiích.
Tržby Kongsbergu v roce 2025 dosáhly přibližně 33 miliard norských korun, tedy asi 3,3 miliardy USD. Management nyní plánuje do roku 2029 navýšit roční tržby až na 100 miliard NOK.
To znamená téměř ztrojnásobení současné velikosti byznysu během několika let.
Firma bude výrazně nabírat zaměstnance
Aby Kongsberg plánovaný růst zvládl, chce během příštích dvou až tří let přijímat přibližně 500 až 700 nových zaměstnanců ročně.
Růst produkce bude vyžadovat nejen nové výrobní kapacity, ale také více inženýrů, techniků a specialistů na obranné systémy. Pokud se evropská výroba levnějších interceptorů skutečně rozběhne, může se stát jedním z hlavních motorů další expanze firmy.
Kongsberg tím zároveň reaguje na změnu vojenské ekonomiky. Západní armády už neřeší pouze schopnost sestřelit cíl, ale také poměr mezi cenou útoku a cenou obrany. Levnější interceptory proto mohou získávat stále větší význam.
Graf Kongsberg Gruppen (KOG.NO, D1)
Zdroj: xStation5
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