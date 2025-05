Zemní plyn roste nad klíčovou rezistenci – technický průlom může spustit další růstovou vlnu

Na trhu se zemním plynem (NATGAS) došlo k výraznému pohybu vzhůru, když cena prorazila nad hladinu 3,74 USD, což odpovídá 38,2% Fibonacciho retracementu. Tento technický průlom přichází po období konsolidace v úzkém pásmu a je podpořen rostoucím objemem a zrychleným momentem. Aktuální cena se pohybuje na úrovni 3,75 USD a rychlý růst v posledních hodinách může být začátkem silnějšího trendového pohybu.

Klouzavé průměry EMA 50 (3,639 USD) a SMA 100 (3,623 USD) byly jasně překonány a fungují nyní jako nové podpůrné úrovně, což potvrzuje změnu krátkodobého sentimentu z neutrálního na pozitivní. CCI se nachází hluboko v překoupeném teritoriu s hodnotou 226,8, což signalizuje výrazné nákupní momentum, které však zároveň upozorňuje na možnost korekce. Williams %R na hodnotě -14 rovněž potvrzuje překoupenost trhu, avšak v rámci rostoucího trendu to nemusí nutně znamenat obrat, spíše zpomalení tempa růstu.

Další technická úroveň, kterou bude trh sledovat, je 50% Fibonacciho hladina na ceně 3,96 USD. Pokud by aktuální býčí tlak přetrval a cena se dokázala nad touto úrovní udržet, mohl by být otevřen prostor k otestování zóny kolem 4,00 až 4,10 USD, kde se nachází střednědobá rezistence. Naopak zpětný návrat pod EMA 50 by mohl vést k otestování podpory v oblasti 3,64–3,62 USD, tedy k úrovním předešlé konsolidace.

Technická analýza v tuto chvíli jasně naznačuje býčí převahu, avšak prudký nárůst v krátkém čase vyžaduje opatrnost a řízení rizika, zejména pro krátkodobé obchodníky. Dlouhodobější investoři mohou tento průraz vnímat jako potvrzení silnějšího trendového obratu, zvláště pokud bude následovat stabilizace nad aktuální rezistencí.

Graf NATGAS (M30)

Graf NATGAS (H1)

Zdroj: xStation5

