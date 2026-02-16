Zemní plyn v USA padá na čtyřměsíční minimum kvůli teplejšímu počasí

-
Cena zemního plynu klesla na čtyřměsíční minimum kolem 3,00 USD/MMBtu.
-
Důvodem je očekávání teplejšího počasí a slabší poptávky po vytápění.
-
Trh zůstává velmi volatilní po předchozím růstu na tříleté maximum.
-
Krátkodobý vývoj bude nadále citlivý především na změny meteorologických prognóz.
-
Cena amerického zemního plynu se propadla na nejnižší úroveň za poslední čtyři měsíce poté, co nové meteorologické výhledy naznačily nadprůměrně teplé počasí. Slabší očekávaná poptávka po vytápění tak výrazně zatížila trh.
Futures kontrakt s dodáním v březnu během asijského obchodování oslabil až o 7,4 % na 3,002 USD za milion britských termálních jednotek (MMBtu), což představuje nejnižší intradenní hodnotu od 17. října. Podle předpovědi amerického úřadu National Oceanic and Atmospheric Administration čekají rozsáhlé části USA, zejména střední a jižní regiony, v následujících dvou týdnech nadprůměrné teploty, což snižuje očekávanou spotřebu plynu na vytápění.
Zdroj: Noaa.gov
Trh se zemním plynem je od začátku roku mimořádně volatilní. Přední kontrakt minulý měsíc vystoupal na nejvyšší úroveň za poslední tři roky, když zimní bouře zvýšila poptávku a zároveň narušila část dodávek. Následné uklidnění počasí a nynější teplejší výhled však vedly k výrazné korekci cen.
Ještě na konci minulého týdne přitom březnový kontrakt posílil o 4,1 %, zejména díky očekávání nadprůměrných odběrů ze zásobníků. Pondělní pokles tak přerušil třídenní růstovou sérii. Kvůli svátku Presidents’ Day v USA navíc neproběhne oficiální vypořádání obchodů, které bude zaúčtováno až v úterý.
Současný vývoj potvrzuje, že krátkodobý směr cen plynu zůstává silně závislý na meteorologických prognózách. Jakmile se výhledy změní, trh reaguje prudkými pohyby oběma směry.
Graf NATGAS (H4)
Cena zemního plynu pokračuje v poklesu a aktuálně se pohybuje těsně nad úrovní 2,97 USD. Trh se dostal na nejnižší hodnoty za poslední měsíce, čímž potvrzuje silný medvědí sentiment, který navazuje na fundamentální tlak v podobě teplejšího počasí a slabší očekávané poptávky po vytápění. Cena se nachází výrazně pod klouzavými průměry – EMA 50 (3,26 USD) i SMA 100 (3,48 USD) směřují dolů, což potvrzuje převahu prodejců a pokračující klesající trend. Každý pokus o růst je zatím rychle vyprodán a trh vytváří nižší maxima i nižší minima. CCI se pohybuje v negativním pásmu a signalizuje zvýšený prodejní tlak, přičemž zatím nedochází k výraznějšímu obratu. Momentum rovněž zůstává utlumené a nepoukazuje na sílící nákupní aktivitu.
Z technického pohledu je nyní klíčová oblast kolem 2,95–3,00 USD, která funguje jako krátkodobá psychologická podpora. Její udržení může přinést technickou korekci směrem k 3,15 USD, případně k EMA 50. Pokud však dojde k jejímu jasnému prolomení, může se otevřít prostor pro pokles směrem k úrovním kolem 2,80 USD.
Zdroj: xStation5
