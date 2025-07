📉Zemní plyn ztrácí přes 5 %

Ceny zemního plynu v USA reagují na rekordní produkci a sezónní vzorce spotřeby

Ceny zemního plynu zaznamenaly na začátku tohoto týdne výrazný pokles, a to navzdory předpovědím nadprůměrně vysokých teplot ve většině Spojených států. V nadcházejících dnech se však mohou na západě USA objevit chladnější podmínky – oblast, která se v letních měsících obvykle vyznačuje vysokou spotřebou plynu.





Předpovědi počasí naznačují, že teploty na západě USA budou nižší než obvykle, ale během dvou týdnů se očekává teplejší počasí napříč celými Spojenými státy.

Zdroj: Bloomberg, NOAA





Krátkodobé projekce teplot naznačují, že průměrná teplota v USA během následujících 2–3 dnů bude mírně pod 30letým průměrem.

Zdroj: Bloomberg Finance LP





Minulý týden dosáhla produkce zemního plynu v USA nových historických maxim. Kromě toho došlo k výraznému oživení počtu aktivních vrtných souprav v USA.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Celková spotřeba plynu v USA (horní graf) i spotřeba plynu v energetickém sektoru (střední graf) se vrátily na úrovně blízké svým pětiletým průměrům.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Podle agentury Bloomberg budou následující 2–4 týdny klíčové pro stanovení cenového trendu na zbytek roku. Analytický tým pro energetické komodity upozorňuje, že pro udržení býčí sezónní trajektorie na trhu se zemním plynem je nutný růst poptávky. Cenové rozdíly mezi aktuálním létem a nadcházející zimou naznačují očekávání výrazného čerpání zásob během zimní sezóny. Pokud se však současné počasí neukáže jako výrazně teplé, může to vést k nadměrnému budování zásob, což by stlačilo ceny plynu na velmi nízké úrovně – natolik nízké, že i případný výrazný pozdější růst by působil jen mírně.





Dnešní cenový vývoj ukazuje na výrazný pokles. Za zmínku stojí, že po skončení seance 22. července dojde k převrácení futures kontraktů. V současnosti existuje mírné contango mezi srpnovými a zářijovými kontrakty. Nejvýraznější rozdíl je patrný mezi říjnovými a listopadovými kontrakty. Cena se aktuálně snaží opětovně získat úrovně nad spodní hranicí rostoucího cenového kanálu a 14denním klouzavým průměrem. Pokud však cena zůstane pod těmito úrovněmi, mohlo by to signalizovat změnu v cenovém výhledu pro zemní plyn, a to navzdory obvyklému sezónnímu růstu v tomto období roku.

Zdroj: xStation5

