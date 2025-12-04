Průmyslové REITy – Opravdu bezpečné aktivum?

V době tržních turbulencí je přirozené, že investoři hledají bezpečná aktiva, kde mohou držet svůj kapitál, dokud se trendy a sentiment neuklidní a nevyjasní. V poslední době však investoři pociťují nedostatek bezpečných možností. Nestabilní politika USA otřásá důvěrou v dolar i americké dluhopisy. Drahé kovy vykazují nezvyklou volatilitu a Bitcoin ztratil za poslední dva měsíce více než 30 % své hodnoty. Někteří poukazují na výhodnost investic do nemovitostí během období ekonomických a tržních otřesů. Tento názor však často postrádá fundamentální opodstatnění – a to není ten největší problém. Tržní setrvačnost, kapitálová náročnost a zmrazení významných částek nejsou pro každého.
Co když ale existuje způsob, jak investovat do nemovitostí prostřednictvím kapitálového trhu a získat většinu výhod bez nutnosti podstupovat většinu rizik nebo nevýhod? Takové možnosti nabízí tzv. REITy. Ne všechny REITy jsou si však rovné – klíčem k úspěchu je segment trhu. Kancelářské nemovitosti trpí slabými výnosy a zadlužeností kvůli nadbytku nabídky. Obytné nemovitosti, navzdory rozšířenému přesvědčení, jsou velmi náchylné k hospodářským cyklům, a široce rozšířené spekulativní bubliny podporované místní legislativou vystavují investory riziku výrazných korekcí.
Segment trhu s nemovitostmi, který je do značné míry těchto problémů ušetřen, představuje nenápadný, ale velmi výnosný sektor průmyslových nemovitostí. Doba, kdy firmy vlastnily infrastrukturu a budovy, je pryč. Dnešní firmy musí být flexibilní a přizpůsobivé – nemohou být trvale vázány na konkrétní pozemek. Proto se stále více rozvíjí trh s průmyslovými REITy. Výhody těchto nástrojů a sektoru jsou:
- Výrazně vyšší obsazenost. Průmyslové REITy jsou mnohem efektivnější v organizaci nájemců.
- Menší cenová volatilita; průmyslové nemovitosti jsou více specializované a kvalitnější.
- Větší potenciál růstu nájemného; velké podniky jsou odolnější vůči inflaci než spotřebitelé.
- Menší citlivost na regulace; chybějící sociální tlak a větší vzdálenost od hustě osídlených oblastí snižují tlak na zásahy státu.
- Smlouvy se obvykle uzavírají na několik let dopředu, což vytváří stabilní cash flow.
Kdo jsou lídři trhu, jaké jsou jejich vyhlídky a obchodní model?
Jedním z nejperspektivnějších titulů v tomto segmentu je STAG Industrial.
- Společnost vykazuje obsazenost přes 95 %.
- Míra udržení zákazníků dosahuje 75 %.
- Nárůst nájemného přesahuje 20 %.
- Bezprecedentní diverzifikace; největší klient (Amazon) tvoří jen 2,8 % příjmů.
- Meziroční růst tržeb o 9 %.
- 14 let růstu dividend s výplatním poměrem 60 %.
- Nedávné zvýšení úvěrového ratingu od Moody’s.
- Společnost vyplácí dividendy ne ročně ani čtvrtletně, ale měsíčně.
STAG Industrial (STAG.US - D1)
Zdroj: xStation5
