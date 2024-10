Doba čtení: 3 minut(y)

Forex - také známý jako FX nebo měnový trh – je místo, kde se jedna měna směňuje za druhou za dohodnutou cenu. Jedná se o necentralizovaný trh, kde se světové měny obchodují "over the counter" (OTC). To znamená, že obchodování neprobíhá pod dohledem burzy a obchody jsou rychlé a levné.

Forex – obchodní hodiny

Forex obchodování umožňuje "spekulovat" na pohyb měnových cen při nákupu jedné měny za druhou (EURUSD, CZKEUR a další). Měnové hodnoty proti sobě rostou (zhodnocují se) a klesají (znehodnocují se), kvůli ekonomickým, geopolitickým a technickým faktorům.

Forex je globálně obchodovaným trhem, otevřen je 24 hodin denně 5 dní v týdnu (od neděle 23:00 do pátku 22:00). Otevírá se v pondělí ráno ve Wellingtonu na Novém Zélandu a následuje asijský trh do Tokya a Singapuru. Poté zamíří do Londýna před pátečním zavíráním v New Yorku.

I když trh zůstane uzavřen od pátku do neděle, jakákoliv makroekonomická či geopolitická událost během víkendu se promítne na ocenění měn při otevření trhu v pondělí.

Největší trh na světě

Forex je největším trhem na světě s průměrným obratem více než 5 miliard dolarů denně. Je velmi vzácné, že by dvě měny v páru měly identickou hodnotu, stejně tak je vzácné to, že by tyto měny po delší dobu stejnou hodnotu držely.

Možná jste nevěděli, že už jste minimálně jednou v životě součástí Forexu byli. Řekněme, že plánujete výlet do USA a potřebujete si směnit koruny (CZK) za americké dolary (USD).

V pondělí se díváte na kurz v místní směnárně a vidíte kurz 25,00 pro USD/CZK. To znamená, že 1 dolar koupíte za 25 korun a za 25 000 korun dostanete 1 000 dolarů.

Pokud ale přijdete do stejné směnárny o pár týdnů později, zjistíte, že kurz pro USD/CZK je nyní za 23,80. Za svých 25 000 korun nyní dostanete 1 050 dolarů. Tedy o 50 dolarů více. Pro příště víte, že máte počkat, než koruna ve svém kurzu zesílí oproti dolaru.

Pokud byste si chtěli vyměnit peníze z eura (EUR) na americký dolar (USD), bude to vypadat následovně: V pondělí najdete směnárnu, ve které bude směnný kurz pro EUR/USD 1,15. To znamená, že za každé euro, které vyměníte, získáte 1,15 amerického dolaru. Vyměníte si tedy například 100 euro za 115 amerických dolarů. O pár týdnů později však procházíte kolem směnárny a vidíte, že kurz EUR/USD je 1,30. Vašich 100 euro má nyní hodnotu 130 amerických dolarů, což je o 15 dolarů více než v prvním případě. Během této doby vzrostla hodnota eura vůči dolaru.

Základy obchodování Forexu

Měnové páry se stále pohybují na základě mnoha faktorů, jako je například síla domácí ekonomiky. Forex obchodníci se snaží na těchto pohybech profitovat zadáváním pokynů na růst nebo na pokles ceny měny.

Všechny měnové páry jsou kótovány proti sobě. Každý pár má svou základní měnu, kterou je vždy první měna v páru a měnu opačnou, která je v páru druhá. Každá měna může sílit (zhodnocovat) a slábnout (znehodnocovat). Jelikož jsou v každém měnovém páru dvě měny, máme čtyři proměnné, na které můžeme spekulovat.

Jestliže věříte, že hodnota měny proti druhé poroste, tak zadáte long pozici neboli měnu nakoupíte (buy). Jestliže věříte, že hodnota měny bude proti druhé padat, tak zadáte short pozici neboli měnu prodáte (sell).

Například pokud si myslíte, že USD bude posilovat proti JPY, zadáte long a nakoupíte měnový pár USD/JPY. Stejně tak tento pár budete nakupovat, pokud cítíte, že JPY bude oslabovat. A naopak pokud si myslíte, že JPY bude proti USD posilovat, nebo že USD bude ztrácet proti JPY, na USD/JPY zadáte short, neboli prodej (sell).

Pro všechny tyto faktory vám forex nabízí několik investičních možností.

Jak začít s obchodováním Forexu

Teď, když už víte, co to Forex je, můžeme se vrhnout do vašeho prvního nákupu. Budete potřebovat pouze 15 minut vašeho času, pojďme si to shrnout ve třech krocích.

1. Otevření účtu

2. Výběr měnového páru

3. Nákup