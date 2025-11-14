ETF vs. podílové fondy – srovnání

Podílové fondy byly roky oblíbeným způsobem, jak investovat do akcií či dluhopisů. Jejich místo ale postupně přebírají ETF fondy, které jsou výkonnější, levnější a flexibilnější. V článku se podíváme, proč jim dnes investoři dávají přednost a v čem se od klasických fondů liší.
ETF fondy představují moderní způsob, jak investovat do akcií, indexů, dluhopisů nebo komodit s nízkými poplatky a vysokou flexibilitou, zatímco podílové fondy fungují na principu aktivní správy prostřednictvím správce fondu.
Rozdíly mezi oběma typy fondů spočívají především v jejich výkonnosti, nákladech a flexibilitě. Právě proto se ETF stávají stále oblíbenější volbou mezi drobnými investory.
Investovat do ETF je snadné. Po krátké registraci a převodu peněz můžete pravidelně nakupovat fondy už od 1 eura a spravovat je pohodlně přes mobilní aplikaci.
Co jsou podílové fondy a ETF fondy?
ETF fondy jsou moderním investičním nástrojem, který investorům umožňuje získat expozici vůči široké škále akcií, akciových indexů, dluhopisů, komodit nebo dokonce kryptoměn. Vyznačují se vysokou flexibilitou a nízkými poplatky. Na druhou stranu, podílové fondy jsou starším typem nástroje, který byl populární před nástupem ETF v posledních letech. Dnes však jejich obliba postupně klesá ve prospěch ETF.
Co je ETF fond?
ETF je burzovně obchodovaný fond. Můžete si ho představit jako cenný papír, který lze během obchodních hodin kdykoli nakoupit nebo prodat. Existuje mnoho druhů ETF, přičemž ty nejoblíbenější kopírují akciové indexy, například S&P 500, a jsou řízeny pasivně. To znamená, že ETF jednoduše sleduje vývoj daného indexu. Takové ETF si můžete představit jako pomyslný koš akcií.
Již zmíněný akciový index S&P 500 zahrnuje akcie 500 největších amerických firem podle ziskovosti. Ve většině dnešních indexů je váha akcií určena velikostí společnosti. Mezi největší firmy dnes patří Nvidia, Microsoft a Apple. Váha Nvidie činí přibližně 7 % a Microsoftu i Applu kolem 6 %. Pokud tedy do daného ETF investujete například 100 eur, zhruba 7 eur připadá na akcie Nvidie a po 6 eur na akcie Microsoftu a Applu. Vaše investice je tak dobře diverzifikovaná.
Zkratka ETF pochází z anglického výrazu Exchange-Traded Fund, neboli burzovně obchodovaný fond. Obchoduje se na burze podobně jako jednotlivé akcie, což investorům umožňuje kdykoli během dne zjistit aktuální hodnotu ETF a provést nákup nebo prodej. Oproti jiným typům fondů mají ETF tu výhodu, že investor vždy přesně ví, jaká je aktuální hodnota jeho investice.
Co je podílový fond (mutual fund)?
Podílové fondy (mutual funds) jsou starším typem investičního nástroje, který vznikl ve Spojených státech přibližně před sto lety, zhruba o padesát let dříve než první indexový fond. Tyto fondy sdružují peníze více investorů a svěřují je do správy investiční společnosti. Ta pak prostředky investuje do cenných papírů, nejčastěji do akcií nebo dluhopisů. V tomto směru jsou si podílové fondy a ETF poměrně podobné.
Název vychází z toho, že každý investor vlastní část fondu reprezentovanou podílovým listem a zároveň se účastní jeho zisků i ztrát. Většina podílových fondů je řízena aktivně, což znamená, že správci fondu vybírají jednotlivé akcie nebo dluhopisy podle vlastního uvážení.
V minulosti šlo o poměrně dostupnou a rozumnou formu investování, protože jiné alternativy prakticky neexistovaly. Dnes se ale investoři od aktivně řízených podílových fondů odklánějí a stále více preferují pasivní ETF. Data o přílivech a odlivech kapitálu, počtu fondů i objemu spravovaných aktiv jasně ukazují, že ETF postupně přebírají dominantní roli.
Co mají podílové fondy a ETF fondy společného?
ETF i podílové fondy mají více společného, než se zdá na první pohled. V první řadě umožňují jednoduché online investování, stačí poslat peníze a dál se o nic nestaráte. Díky tomu jsou tyto produkty dostupné široké veřejnosti, včetně lidí, kteří s investováním teprve začínají.
Další výhodou je možnost investovat pravidelně a po menších částkách. Investor si může nastavit automatické měsíční vklady, čímž využívá efekt průměrování nákupní ceny a postupně buduje kapitál. Tento přístup je obzvlášť vhodný pro dlouhodobé cíle, například spoření na důchod nebo dosažení finanční nezávislosti.
Další společnou vlastností je vysoká likvidita, tedy možnost rychle nakoupit nebo prodat investici. ETF fondy se obchodují přímo na burze, což investorům umožňuje reagovat na vývoj trhu v reálném čase. Podílové fondy sice nejsou obchodované nepřetržitě, ale i ty nabízejí poměrně rychlý přístup k penězům, obvykle bez dlouhodobých závazků.
Oba typy investičních nástrojů jsou obecně méně rizikové než investování do jednotlivých akcií nebo dluhopisů, protože umožňují širokou diverzifikaci díky rozložení mezi různé třídy aktiv, sektory a regiony. Pokud se jednomu sektoru nebo akcii nedaří, jiné mohou mít dobré výsledky, čímž se ztráty v jedné oblasti vyrovnávají zisky v jiné.
A nakonec, akciové fondy (kam patří jak ETF, tak podílové fondy) dlouhodobě překonávají inflaci, takže investor nejen chrání hodnotu svých úspor, ale zároveň je i reálně zhodnocuje.
Srovnání: ETF vs. podílové fondy
Proč jsou ale ETF tak oblíbené? Důvodů je hned několik.
Výkonnost
Prvním důvodem je výkonnost. Data se samozřejmě mírně liší podle sledovaného období, investičního horizontu či zvoleného srovnávacího indexu. U většiny akciových fondů však platí, že přibližně 85 až 95 % aktivně řízených podílových fondů dosahuje nižší výkonnosti než samotné podkladové aktivum.
Příčina je jednoduchá: Vybrat ty nejlepší akcie je mimořádně náročné a většina správců fondů to dlouhodobě nedokáže. V průměru aktivně řízené podílové fondy vykazují o 2 až 3 procentní body nižší výnos ročně. Na krátkém horizontu to nemusí působit jako zásadní rozdíl, ale v dlouhodobém měřítku může i malá nadvýkonnost celkový výnos zvýšit několikanásobně.
Poplatky
Druhým důvodem jsou poplatky. Aktivně řízené podílové fondy si často účtují 1 až 3 % ročně z celkové investované částky, a k tomu různé další poplatky, například za vklad, výběr nebo výkonnost fondu. Tyto poplatky snižují konečný výnos, a proto je klíčové platit na poplatcích co nejméně.
Největší ETF fondy mají poplatky v řádu setin procenta ročně. U nás v XTB lze ETF nakupovat a prodávat bez poplatků až do objemu portfolia 250 000 eur při měsíčním objemu obchodů do 100 000 eur. Po překročení této hranice se účtuje malý roční poplatek 0,02 % z částky nad čtvrt milionu. ETF jsou tedy v praxi nejen levnější, ale doslova řádově úspornější variantou.
Názorný příklad Tomáše Vranky:
Pokud byste investovali do ETF 100 eur měsíčně, při průměrném ročním zhodnocení 10 % byste měli po 30 letech přibližně 200 000 eur. Pokud byste však stejnou částku investovali do podílového fondu s poloviční výkonností, dosáhli byste po 30 letech jen asi 80 000 eur.
Daňový aspekt
Dalším rozdílem mohou být daně. ETF fondy mají v České republice i na Slovensku velmi výhodné daňové podmínky. Po třech letech držení (v Česku) nebo po roce (na Slovensku) totiž investor při prodeji neplatí daň ze zisku.
V daňových otázkách nicméně vždy doporučujeme obrátit se individuálně na svého daňového poradce.
Transparentnost a flexibilita
Další výhodou ETF fondů je jejich transparentnost a flexibilita. Investor vždy přesně ví, jaká je aktuální hodnota jeho investice, a může fond kdykoli během obchodních hodin od pondělí do pátku nakoupit nebo prodat. Ve zjednodušené podobě to znamená, že od odeslání peněz na investiční účet po samotný nákup může uplynout jen několik sekund.
Stejně snadný je i proces prodeje ETF a výběru peněz, který lze provést kdykoli online prostřednictvím mobilní nebo webové aplikace. To je výrazný rozdíl oproti mnoha podílovým fondům, které je v některých bankách nutné rušit osobně, často dokonce ve dvou krocích během různých dnů.
V aplikaci xStation 5 můžete jednoduše sledovat cenu každého obchodovaného ETF.
Výhody a nevýhody ETF i podílových fondů
Ve světě není nic úplně černobílé a platí to i pro investování. I když mají podílové fondy řadu nevýhod, v některých ohledech mohou být pro investory stále zajímavé.
Výhody a nevýhody ETF
Stejně je tomu i u ETF, která mají své výhody i nevýhody.
Výhody ETF
Většina investorů oceňuje především jejich vyšší výkonnost, nižší poplatky a výhodnější daňové podmínky.
Nevýhody ETF
Nevýhodou ETF může být to, že si je investor spravuje sám. Bez dostatku informací tak může při výběru nebo správě udělat chybu, například fond v panice prodat.
Výhody a nevýhody podílových fondů
Výhody podílových fondů
Hlavní výhodou podílových fondů je to, že umožňují investování lidem, kteří by jinak své peníze pravděpodobně nechávali na běžném nebo termínovaném účtu. Pro tyto investory představují možnost, která sice nemusí být z hlediska výnosu nebo poplatků ideální, ale je stále lepší než nemít peníze zainvestované vůbec.
Nevýhody podílových fondů
Nevýhod je v tomto případě celá řada. Patří mezi ně nižší výkonnost, vyšší poplatky, menší flexibilita a transparentnost, ale také méně výhodné daňové podmínky.
Jak si vybrat a proč právě ETF fondy?
Nejnáročnějším krokem je pro mnoho investorů samotný výběr konkrétního ETF. Existuje obrovské množství fondů a zejména začínající investoři se v nich často obtížně orientují.
Fondy se obvykle obchodují pod zkratkami (v angličtině tzv. tickery) a často je nutné otevřít doplňující informace, aby investor zjistil, co přesně daný fond obsahuje. Dnes s tímto procesem může pomoci umělá inteligence, která dokáže vytvořit základní přehled. Informace je nicméně vždy vhodné ručně ověřit. Pokud investor neví, kde začít, může se například AI zeptat na nejoblíbenější ETF obchodované v Evropě.
Investor by měl mít alespoň základní představu o tom, do čeho chce investovat. Nejčastěji ETF sledují akciové indexy, ale existují i fondy zaměřené na dluhopisy, komodity nebo dokonce kryptoměny. Největší oblibě se jednoznačně těší akciová ETF. I zde je důležité vědět, zda investor chce investovat například do amerických akciových trhů (S&P 500, Nasdaq), do globálního trhu (MSCI World), nebo do konkrétních regionů, jako je Evropa, Indie či Čína.
Z dlouhodobého pohledu patří mezi nejoblíbenější ETF právě ty, které kopírují akciový index S&P 500 nebo světový akciový index.
Z dostupných trhů máme velmi kvalitní a spolehlivá historická data. To umožňuje investorům odhadnout, co mohou od ETF přibližně očekávat, i když samozřejmě platí, že budoucí vývoj se může od minulosti lišit. Ať už si zvolíte ETF sledující americký index nebo globální akciový trh, nikdy nelze s jistotou říct, která možnost bude za 20 až 30 let výnosnější.
Historicky sice dosahovaly americké akcie o něco vyšších výnosů (zhruba 10 % ročně oproti 8 % u globálních akcií), ale nejdůležitější je rozhodnutí neodkládat. Každý rok čekání totiž statisticky snižuje celkový výnos investice. Nesmíme zapomenout na to, že ETF lze i kombinovat. Jestli se nyní nemůžete rozhodnout, do čeho investovat, můžete si sestavit portfolio z více různých ETF.
Investování do ETF je ve skutečnosti velmi jednoduché. Stačí tomu věnovat pár hodin studia a vybrat si fondy, do kterých chcete investovat. Poté projdete jednoduchou online registrací, ta zabere zhruba 10 až 15 minut. Následně si pošlete peníze na svůj investiční účet, otevřete mobilní aplikaci a několika kliknutími ETF nakoupíte.
Pro většinu investorů je nejefektivnější strategií pravidelný měsíční nákup ETF. Investor si může nastavit trvalý měsíční příkaz v libovolné částce (ETF lze nakupovat už od 1 eura), jednou měsíčně otevřít aplikaci, provést nákup a dál už se o nic nestarat. A to klidně i celé roky.
Shrnutí: ETF vs. podílové fondy
ETF (burzovně obchodované fondy) představují ve srovnání s podílovými fondy výnosnější, levnější a flexibilnější způsob investování. Zatímco dříve byly podílové fondy rozumnou volbou, dnes dávají smysl spíše jen pro začínající investory, kteří by jinak nechávali své peníze ležet na účtu.
Pro většinu investorů jsou tak jednoznačně výhodnější volbou ETF. Těch dnes existuje obrovské množství a lze je nakupovat s téměř nulovými poplatky. Podílové fondy jsou nástrojem minulosti, zatímco ETF představují investiční nástroj současnosti.
FAQ
Ve většině případů ano. ETF mají nižší poplatky, vyšší transparentnost a často i lepší dlouhodobou výkonnost. Díky pasivnímu řízení také eliminují riziko špatných rozhodnutí správce fondu.
Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu správy. ETF jsou řízeny pasivně a sledují trh, zatímco podílové fondy jsou řízeny aktivně správcem, který se snaží trh překonat. ETF mají většinou nižší poplatky a vyšší transparentnost. Historicky si vedly lépe než většina aktivně spravovaných fondů, ale minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích.
ETF nabízejí vyšší výkonnost, nižší náklady, lepší daňové podmínky a možnost obchodovat kdykoli během dne. Díky tomu jsou pro většinu drobných investorů efektivnější volbou.
Stačí si založit investiční účet u brokera, projít krátkou online registrací, poslat peníze a vybrat konkrétní ETF. U XTB můžete investovat už od 1 eura a vše pohodlně spravovat prostřednictvím mobilní aplikace.
U XTB můžete nakupovat a prodávat ETF bez poplatků až do výše portfolia 250 000 EUR při měsíčním objemu obchodů do 100 000 EUR. Po překročení této hranice se účtuje roční poplatek 0,02 % z částky nad limit.
V Česku jsou zisky z prodeje cenných papírů, včetně podílových listů a ETF, osvobozeny od daně z příjmů, pokud investor splní takzvaný časový test a drží je déle než tři roky.
Na Slovensku se zisky z prodeje regulovaných investičních fondů (například podílových fondů nebo ETF nabízených licencovanými finančními institucemi) nezdaňují po uplynutí jednoho roku držby. Toto osvobození se však nevztahuje na neregulované či alternativní investiční struktury.
Pro úplné začátečníky mohou být podílové fondy snadnou cestou, jak začít investovat. Ve většině případů ale nabízejí nižší výnosy a vyšší poplatky než moderní ETF fondy.
