Zelené investice – jak investovat do zelenější budoucnosti?

Souhlasíte s tím, že zelená energie je pro Zemi lepší budoucností? Přečtěte si, jak začít investovat do zelené energie.

Zelené investice jsou rostoucím celosvětovým trendem. Stále více zemí a investorů se rozhoduje připojit se k němu. Investice do zelené energie mohou být zajímavé pro ekologicky smýšlející jedince, kteří chtějí tento trend podpořit a zároveň na něm vydělat. V tomto průvodci pro začátečníky se dozvíte, co zelené investice znamenají, jaké typy zelených investic jsou u XTB k dispozici a jak si vybrat správnou investiční možnost. Podíváme se také na dopad těchto investic. Pokud Vás zajímá investování do společností zabývajících se zelenou energií, ETF nebo jen obchodování s CFD, pokračujte ve čtení!

Co jsou zelené investice?

Zelené investice se týkají finančních nástrojů, které podporují projekty šetrné k životnímu prostředí. Pod tímto pojmem se skrývají hlavně akcie společností jako Tesla nebo FirstSolar a ETF, které nějakým způsobem podporují přechod k energetice. Mezi jejich aktivity mohou patřit např:

Čisté a obnovitelné zdroje energie (solární, větrné, vodíkové nebo uranové).

Udržitelné zemědělství

Ekologická doprava (elektromobily)

Investoři tak mohou začít investovat do zelených investic prostřednictvím akcií společností, které se na tomto trendu podílejí. Mohou si také vybrat akcie společností, které věnují pozornost ESG a považují ekologické otázky ve svém podnikání za obzvláště důležité. Mnoho bank a investičních fondů, mimo jiné největší světový investiční fond BlackRock, nyní věnuje pozornost politice společností v tomto ohledu. Některé společnosti nemohou počítat se zapojením zahraničního kapitálu investorů, pokud nemají řádnou environmentální politiku. Společnosti tak začínají být analyzovány z hlediska tzv. environmentálního sociálního řízení (ESG).

Tento investiční trend ESG může být atraktivní pro investory, kteří v něm vidí další etickou hodnotu. Zelené investice v posledním desetiletí rychle rostou. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat, protože lidé jsou stále více znepokojeni dopady klimatických změn na Zemi. Je však důležité mít na paměti, že stejně jako každá jiná investiční příležitost jsou i zelené investice spojeny s riziky. Těm se budeme věnovat dále v článku.

Definice „zeleného investování”

Již víme, že takzvané zelené investice se týkají odpovědného investování, které upřednostňuje udržitelnost životního prostředí a sociální odpovědnost:

Může jít o společnosti, které vyrábějí čistou energii, produkty šetrné k životnímu prostředí nebo udržitelné postupy.

Zelené investice upřednostňují udržitelnost životního prostředí a sociální odpovědnost, zohledňují dlouhodobý dopad na společnost a nabízejí dobré finanční výnosy.

V porovnání s tradičními institucemi zohledňují zelené investice kromě finančních výnosů také dlouhodobé environmentální a sociální dopady.

Důraz je kladen na investice do společností s dobrým hodnocením ESG, nikoli pouze na krátkodobé výnosy.

Mnoho finančních institucí začalo nabízet různé investiční produkty, např. ETF, založené na ESG a zelených investicích. To vše s cílem uspokojit rostoucí poptávku investorů, kteří chtějí investovat eticky a dosahovat zisků účastí na trendu ESG nebo šířeji na elektromobilech a obnovitelných zdrojích energie. XTB má širokou nabídku akcií společností a ETF, která uspokojí i ty největší fanoušky zelených investic.

Zelené investování v XTB

Investice do zelené energie lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií: investice do společností a investice do ETF. XTB umožňuje investovat do obou typů aktiv. Investorům poskytuje obchodování s akciemi a ETF bez poplatků, při měsíčním objemu do 100 000 EUR (pak popl. 0,2 %, min. 10 EUR).

A možnost koupit akcie stovek „zelených” společností kótovaných na burze. Investoři si mohou vybrat akcie z široké škály odvětví od větrné energie přes jadernou energii až po investice do solární energie, vody nebo vodíku. Kromě kótovaných společností zahrnuje platforma XTB také klíčové ETF a akcie zelených, udržitelných fondů, známých pro investování do ESG.

Větrné: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Solární energie: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE)

Nukleární: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Elektromobily: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US)

Hydro: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US)

Vodní: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Elektrické služby: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Investiční fondy ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Vestavěný Akciový skener platformy XTB může usnadnit fundamentální analýzu akcií tisíců společností.

Zdroj: xStation5

Existují rychle rostoucí zelené společnosti jako Tesla (TSLA.US) nebo First Solar (FLSR.US), ale také společnosti, u kterých je volatilita obvykle mnohem nižší, jako je Linde nebo American Water Works. Zdroj: XTB Research

ETF (Exchange-Traded Funds) mohou mít ve svém portfoliu několik, desítky nebo stovky společností z vybraného odvětví. Jejich cena je výsledkem váženého průměru akcií všech společností, které sledují. ETF pomáhají vytvářet diverzifikované portfolio a mohou potenciálně snížit investiční riziko. Jsou také běžnou investiční volbou pro pasivní investory. Přesné portfolio každého ETF si můžete ověřit na jeho internetových stránkách. Mohou také sledovat cenu komodit nebo jiných podkladových aktiv. Každé ETF Vám může poskytnout investiční expozici vůči jinému specifickému tržnímu sektoru.

ETF:

Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK)

Platforma XTB také poskytuje ETF skener, který umožňuje jejich přesný výběr a dílčí hodnocení vydávané společností Morningstar. Tudíž můžete vyhledávat své oblíbené zelené investiční fondy ETF.

Trading zelených investic

Investování do akcií nebo ETF je oblíbené především mezi dlouhodobými investory. Pro aktivní krátkodobé obchodování (trading) ale řada z nich využívá pákové nástroje CFD. Ty také umožňují vydělávat na poklesu ceny akcií nebo ETF prostřednictvím tzv. krátkého prodeje. Než začnete obchodovat, seznamte se s tím, jak kontrakty s pákovým efektem fungují:

CFD jsou rizikovější a mají zabudovanou páku. Finanční páka může, jak zvýšit zisky, tak prohloubit ztráty z jednotlivých pozic;

Na XTB může každý obchodník najít desítky CFD na ropu, měď, bitcoin nebo americké indexy, ale také CFD na akcie kótovaných společností nebo ETF;

Rozdílové smlouvy CFD na akcie a ETF sledují skutečné ceny akcií v reálném čase;

Používají se pouze ke spekulaci s cenou – investor, který s nimi obchoduje, nenakupuje akcie společnosti. Jsou k dispozici na platformě XTB v záložkách „Akcie CFD“ a „ETF CFD“.

Například pokud budete chtít investovat 1 000 EUR do akcií společnosti, jejíž jedna akcie stojí 100 EUR – koupíte 10 takových akcií. Pokud však obchodujete s akciemi CFD a pákový efekt přiřazený těmto akciím je 1:2 – koupíte kontrakt CFD na 20 akcií a investujete pouze 1000 EUR.

Pokud tedy cena akcie v čase poroste o 60 EUR, vyděláte mnohem více, protože máte díky pákovému efektu dvakrát více kontraktů, než byste měli reálných akcií. Pokud však cena akcií klesne o 60 EUR, přijdete také o více peněz.

Pokud chcete zjistit více o CFD a jak fungují, navštivte náš článek v sekci vzdělávání: https://www.xtb.com/cz/vzdelavani/co-je-to-obchodovani-cfd

Příklad obchodování s akciemi pomocí CFD

U XTB jsou ETF k dispozici také ve formě CFD. Díky tomu nemusíte využívat pouze klasické akcie, při investovaní do „zelených“ společností. Využít můžete akcie i ETF ve formě CFD. Ukažme si příklad investování do CFD na akcie.

Investor má 2500 EUR a koupí 10 akcií Tesly (TSLA.US) za cenu 240 EUR.

Pokud jejich cena vzroste o 10 %, vydělá na každém z nich 24 EUR, což mu přinese celkový zisk přibližně 240 EUR. Pokud jejich cena od nákupu klesne o 10 %, investor zaznamená ztrátu 240 EUR.

Investor má k dispozici 2500 EUR a koupí CFD na akcie Tesla (TSLA.US) za cenu 240 EUR. Pákový efekt je 1:5. Investor tedy nakoupí 50 CFD na akcie Tesla.

Pokud jejich cena vzroste o 10 %, vydělá investor na každém z 50 kontraktů 24 EUR, což mu přinese zisk 1240 EUR. Pokud jejich cena klesne o 10 %, investor utrpí ztrátu 1240 EUR.

Pokud by investor neměl na účtu žádné volné finanční prostředky kromě těch, které investoval do akcií společnosti Tesla, mohla by tato situace zahrnovat automatický mechanismus stop out. Úroveň marže se nebezpečně přiblíží 50 %, pod nimiž dojde k likvidaci (z držených 2 500 EUR investor ztratil téměř polovinu – 1 240 EUR). Níže je uveden vzorec pro výpočet úrovně marže – aby se zabránilo mechanismu Stop Out, nesmí úroveň klesnout pod 50 %.

Proč investovat do ekologických produktů?

Společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie (větrné, vodní a solární elektrárny) jsou skvělým příkladem ekologických investic. Přispívají k udržitelnému a ekologickému životnímu prostředí. Mohou také nabídnout potenciální výnosy investorům, kteří upřednostňují otázky ESG (environmentální a sociální aspekty a řízení podniků). Proč investovat do zelené energie?

Investování do zelené energie může přinést růst a zároveň zachovat etický aspekt investování.

Investovat do zelené energie nákupem akcií „ekologických” společností nebo fondů jim umožňuje rozšířit své podnikání a pokračovat v celosvětovém trendu.

Některé z těchto společností vytvářejí inovativní technologická řešení. Některé společnosti jsou klíčové pro trh s energiemi nebo veřejnými službami. Mohou mít snazší přístup ke kapitálu – mnohé z nich mohou počítat s vládní podporou a pozitivním institucionálním ratingem.

Inovace v oblasti čistých technologií jsou také oblastí, kde mohou investoři najít zcela nové příležitosti. Start-upy na trhu s elektromobily, jako jsou Fisker a Arrival, mohou sloužit jako příklady inovací, které řeší naléhavé problémy životního prostředí a zároveň nabízejí růstový potenciál. Samozřejmě i v případě investic do ESG je třeba mít vždy na paměti, že ne každá inovace přináší zisk a obchodní úspěch

Banky a další finanční instituce si uvědomily význam tohoto typu investic a vytvořily produkty, které uspokojují potřeby a představy investorů. Patří mezi ně ETF iShares od společnosti BlackRock nebo podíly v podílových fondech. Nezapomeňte, že investování je vždy spojeno s rizikem. Legendární investor Howard Marks říká: „Nejde o to, co si koupíte. Jde o to, co zaplatíte”. To znamená, že investor by měl pečlivě vyhodnotit, jak aktuální cena akcií souvisí se základními údaji a vyhlídkami společnosti.

Výhody investic do zelené energie

Investováním do akcií „zelených” společností nebo fondů zaměřených na ESG pomáhají investoři vytvářet lepší budoucnost pro sebe i celou společnost.

Potenciál pro dlouhodobý růst a ziskovost – společnosti se silnými environmentálními, sociálními a správními postupy (ESG) mohou dlouhodobě dosahovat lepších výsledků díky celosvětovému trendu ekologických řešení.

Investování do ekologických společností může být v souladu s osobními hodnotami a závazkem k udržitelnosti. A mít pozitivní dopad na otázky životního prostředí, protože každý investor podporuje společnost, jejíž akcie kupuje.

Zelené investice nabízejí příležitost podpořit společnosti, které upřednostňují společenskou odpovědnost a zároveň generují finanční výnosy.

Zkoumání zelených investičních příležitostí

Klíčovými kroky při zkoumání zelených investičních příležitostí jsou pochopení různých typů zelených investic, identifikace společností a odvětví, které se výrazně zaměřují na udržitelnost, a vyhodnocení potenciálních rizik a výnosů zelených investic. Níže uvádíme několik tipů, které je třeba mít na paměti:

Podívejte se na hodnocení ESG (Environmental, Social & Governance)

Prozkoumejte zprávy o udržitelnosti společnosti

Hodnocení rizik a výnosů:

Analýza tržních trendů

Zvažte vládní politiky ovlivňující ekologické investice

Pokud porozumíte těmto klíčovým prvkům výzkumu zeleného investování, budete lépe vybaveni pro informované rozhodování o svém portfoliu. Nezapomeňte, že každá investice s sebou nese neodmyslitelné riziko, nicméně moudrá volba může vést jak k finančním ziskům, tak nakonec i k pozitivnímu dopadu na životní prostředí. Každá společnost má jiný obchodní model a jiná rizika, která mohou zasáhnout do hodnoty akcií.

Rizika a výzvy ekologických investic

Investice do ekologických prostředků mohou být riskantním krokem kvůli nedostatečné míře standardu při měření ekologičnosti a nekonzistentnosti vládních předpisů, které ovlivňují návratnost investic. Pro investory je tak obtížné určit, které společnosti jsou skutečně odpovědné k životnímu prostředí. Nedostatek kapitálu nebo vysoká míra zadlužení společnosti mohou vést k potenciálním ztrátám. Investice do ekologických komodit, jako jsou bezemisní zdroje energie, navíc představují riziko volatility, protože jsou do značné míry závislé na kolísání cen komodit.

Abyste zmírnili tato rizika a problémy spojené se zelenými investicemi, je nutné před investováním provést průzkum environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG). V platformě XTB se oddělení výzkumu každý den věnuje novinkám na trhu – můžete se inspirovat a vždy znát aktuální tržní rizika.

Investování s dopadem

U zelených investic mohou mít vaše investované peníze významný pozitivní dopad na životní prostředí. Investováním do společností, které upřednostňují udržitelné investice a ochranu životního prostředí, mohou investoři přispět k rozvoji inovací směrem k ekologicky šetrnějším technologiím a postupům. To následně může vést ke snížení emisí uhlíku, čistšímu vzduchu a vodě a zdravější planetě pro budoucí generace.

Investice do ekologických iniciativ mají také finanční přínos. Společnosti, které upřednostňují udržitelnost, bývají odolnější vůči narušení trhu způsobenému regulacemi v oblasti změny klimatu nebo tlakem veřejnosti na opatření v oblasti životního prostředí. Kromě toho jsou často schopny přilákat sociálně uvědomělé spotřebitele, kteří dávají přednost výrobkům vyrobeným ekologicky odpovědnými společnostmi.

Protože poptávka po udržitelných produktech a službách celosvětově stále roste, očekává se, že výnosy z ekologických investic zůstanou dlouhodobě vysoké a zároveň pozitivně přispějí k blahobytu naší společnosti i ke zmírnění dopadů změny klimatu.

Dopad na životní prostředí

Snížení uhlíkové stopy je pro ochranu planety zásadní. Investováním do zelené energie a snižováním množství odpadu můžeme přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí pro všechny. Klíčovým krokem k zelenější budoucnosti je také podpora udržitelných postupů, jako je recyklace a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Ochrana biologické rozmanitosti má zásadní význam pro zachování zdravého ekosystému. Investice do společností, které upřednostňují úsilí o ochranu přírody, mohou mít významný dopad na zachování ohrožených druhů a jejich biotopů. Jako investoři máme možnost podporovat podniky, které upřednostňují odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Zelenými investicemi můžeme pozitivně ovlivnit životní prostředí i naše portfolia. Je důležité prozkoumat společnosti, které jsou v souladu s vašimi hodnotami, a investovat do těch, které dělají skutečné kroky směrem k ekologické udržitelnosti.

Sociální dopad

Významným sociálním dopadem zelených investic je zlepšení zdraví obyvatel. Investice do obnovitelných zdrojů energie a udržitelných postupů mohou vést k čistšímu vzduchu, vodě a půdě a zároveň snížit výskyt nemocí způsobených znečištěním. To vše lze nazvat etickým investováním nebo společensky odpovědným investováním.

Podpora etických obchodních postupů prostřednictvím investic šetrných k životnímu prostředí může navíc zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a přispět k celkovému zdraví komunity.

Dalším důležitým aspektem sociálního dopadu, který zelené investice nabízejí, je zajištění přístupu k čisté energii. Investice do obnovitelných zdrojů, jako je solární nebo větrná energie, nejenže snižují emise uhlíku, ale také poskytují komunitám spolehlivý zdroj elektřiny.

Tento přístup umožňuje jednotlivcům uspokojovat jejich základní potřeby, jako je svícení a vaření, a zároveň podporuje hospodářský rozvoj prostřednictvím vytváření pracovních míst. V konečném důsledku mají zelené investice obrovský potenciál pro vytváření pozitivních sociálních změn na místní i globální úrovni.

Shrnutí

Diverzifikace investičního portfolia pomocí zelených investic nejenže prospívá životnímu prostředí, ale může mít i pozitivní finanční dopad. Investováním do ekologických fondů a společností můžete potenciálně dosahovat dlouhodobých zisků a zároveň přispívat k udržitelným řešením pro naši planetu.

Zařazení zelených investic do portfolia může navíc přilákat investory zaměřené na ESG (Environmental, Social and Governance), kteří při svém rozhodování o investicích upřednostňují udržitelnost. Investice do zelených akcií nebo akcií obnovitelných zdrojů energie mohou přinést vyšší výnosy než tradiční investice. Zelené investice nabízejí stabilitu vůči výkyvům trhu díky rostoucí poptávce po ekologicky šetrných produktech a službách. Zahrnutím ekologických aktiv do svého portfolia diverzifikujete riziko tím, že ho rozložíte mezi různá odvětví a sektory.