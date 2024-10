Doba čtení: 7 minut(y)

Úvod

Výběr nejlepší obchodní platformy, která odpovídá individuálním preferencím daného investora, je z hlediska úspěšného obchodování na Forexu a CFD naprosto zásadní. V tomto článku se zaměříme na několik klíčových otázek, mezi které patří: co je to platforma pro obchodování Forexu a CFD, jaké typy máme a jaké jsou jejich klíčové vlastnosti. Představíme si námi využívané platformy.

Co jsou to platformy pro obchodování Forexu a CFD?

Nejprve je třeba vysvětlit, že platformy pro obchodování Forexu ve skutečnosti neslouží k fyzickému nákupu a prodeji měn. Nefungují jako směnárny. Základní činností forexových platforem je zpřístupnění rozdílových smluv (CFD) na měnové páry. CFD označuje kontrakt na kurzový rozdíl. Jedná se o specifický druh dohody mezi dvěma transakčními stranami, které jsou povinny vyrovnat částku představující rozdíl mezi počáteční a konečnou cenou pozice. CFD je derivátový nástroj, který využívá finanční páku a umožňuje spekulovat jak na růst, tak i na pokles ceny daného finančního nástroje nebo měnového páru, na kterém je založen.

Současné FX platformy nabízejí mnohem více než jen CFD založené na měnových párech, indexech, komoditách, akciích, ETF nebo kryptoměnách. Nejlepší online obchodní platformy umožňují nákup reálných akcií z celého světa nebo velmi populárních ETF. Proto mohou také sloužit jako platformy pro obchodování s kryptoměnami nebo akciemi.

Co to vlastně je obchodní platforma? Nejedná se o nic jiného než o počítačový nebo mobilní software. Platformy umožňují obchodovat na finančních trzích prostřednictvím online připojení. Díky tomu má klient možnost nakupovat a prodávat finanční nástroje nabízené brokerem v reálném čase na burzovních a mimoburzovních trzích. Grafy nabízených nástrojů se zobrazují na základě kotací též v reálném čase. Tyto platformy jsou dostupné u jednotlivých brokerů.

Ty nejlepší platformy by měly nabízet řadu nástrojů a funkcí usnadňujících případnou analýzu trhů. Mezi tyto nástroje patří indikátory technické analýzy, nástroje pro kreslení grafů, nejaktuálnější informace o trhu, přístup k analýzám a statistikám. Kromě toho by měly umožňovat přístup k vlastním, sofistikovaným funkcím, jako je možnost implementovat vlastní, nestandardní řešení a také používat a testovat automatické investiční strategie. Uživatelé by měli mít stálý přístup ke vzdělávacím materiálům, jako jsou kurzy nebo školení. Proklientský přístup značí i možnost individuálních investičních konzultací.

Obchodní platforma je nejzákladnější a nejdůležitější nástroj pro investory bez ohledu na jejich zkušenosti. Je nezbytná jak pro začínající, tak i pro zkušené obchodníky, aby mohli jejím prostřednictvím zadávat příkazy, provádět transakce, analyzovat grafy nebo spravovat svá portfolia. Pro osoby, které s investováním začínají, je výběr vhodné platformy obzvláště důležitý. Může být obtížnější než pro zkušenější obchodníky, kteří vědí, čemu věnovat pozornost a které funkce platforem jsou pro ně nejdůležitější a nejužitečnější. Společnosti často poskytují bezplatné demo účty, na kterých se uživatelé mohou seznámit se vzhledem, funkcemi a nástroji, které platforma nabízí a které jsou dostupné i na reálných účtech. Díky tomuto má uživatel možnost seznámit se s ní, ale také si vyzkoušet své schopnosti a zjistit, jak by se „cítil“ jako reálný investor. Výběr správného brokera, který velmi úzce souvisí s hledáním vhodné platformy, není též snadný úkol. Proto jsme pro vás připravili článek s názvem „Jak si vybrat forexového brokera?“.

Každý investor, ať již méně nebo více zkušený, by měl vědět, že obchodní platforma musí být funkční – spolehlivá, rychlá a efektivní. Platforma určená pro obchodování s měnami, komoditami a dalšími finančními nástroji musí umožňovat rychlé zaujímání pozic – prodejních i nákupních. Při obchodování na trhu s Forexem a CFD je často důležité zvolit správný okamžik pro investování. Uživatelé oceňují, když jsou nabízené produkty bezproblémové a snadno se ovládají. Obchodní platforma má být intuitivní, s uživatelsky přívětivým rozhraním, kde nikomu nečiní potíže najít konkrétní možnost. Čím rozsáhlejší je nabídka funkcí a nástrojů, tím pokročilejší analýzy mohou investoři provádět, což je další značná výhoda.

Typy obchodních platforem

Obchodní platformy lze rozdělit na dva typy – platformy vytvořené samotným brokerem, tzv. originální platformy (jako je například xStation) a platformy vyvinuté třetími stranami specializujícími se na tuto oblast, které jsou brokerům k dispozici na základě licence (jako je MetaTrader 4). Obchodní platforma vytvořená brokerem se často může ukázat jako atraktivnější – je vytvořena tak, aby splňovala potřeby a očekávání klientů daného obchodníka s cennými papíry. Technologie, které společnosti sami vyvinou nepochybně vytvářejí konkurenční výhodu oproti jiným poskytovatelům obchodních systémů z hlediska jeho kvality. Umožňují nabízet klientům produkty a služby konkurenceschopnější z hlediska ceny. Takové platformy mohou být přizpůsobeny konkrétní skupině klientů s ohledem na jejich individuální preference. Platformy poskytované třetími stranami jsou řešeny univerzálně. Nemusí být plně přizpůsobeny potřebám klientů a vlastního brokera. Procesy související s aktualizací a inovacemi mohou probíhat o něco pomaleji, což nemusí být takovou nevýhodou, jelikož samotný software může být kvalitní.

Brokeři nabízejí platformy ve třech formách: software nainstalovaný v počítači, zobrazení v internetovém prohlížeči, aplikace pro mobilní zařízení.

Počítačový software zahrnuje stažení instalačního souboru do počítače, instalaci a spuštění programu. Toto umožňuje provozovat platformu nejstabilnějším, nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem. Nevýhodou může být, že veškerá nastavení platformy budou přístupná pouze z konkrétního počítače. V dnešním světě proto toto řešení ztrácí na oblibě.

zahrnuje stažení instalačního souboru do počítače, instalaci a spuštění programu. Toto umožňuje provozovat platformu nejstabilnějším, nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem. Nevýhodou může být, že veškerá nastavení platformy budou přístupná pouze z konkrétního počítače. V dnešním světě proto toto řešení ztrácí na oblibě. Platforma v internetovém prohlížeči – v dnešní době neustálého technologického pokroku, je nám umožňováno zobrazovat stále větší množství dat. Díky tomu lze takové technologicky vyspělé platformy snadno zobrazit, přičemž data a nastavení jsou uložena na cloudu. To umožňuje přístup k celému účtu se všemi nastaveními z jakéhokoliv zařízení.

v dnešní době neustálého technologického pokroku, je nám umožňováno zobrazovat stále větší množství dat. Díky tomu lze takové technologicky vyspělé platformy snadno zobrazit, přičemž data a nastavení jsou uložena na cloudu. To umožňuje přístup k celému účtu se všemi nastaveními z jakéhokoliv zařízení. Mobilní aplikace si získávají značnou oblibu. Díky nim mají investoři vždy po ruce přístup ke svému účtu. Z pohledu programátorů je obtížné umístit všechny funkce tak, aby byly intuitivní a snadno viditelné v prostředí mobilního displeje. Aplikace slouží především k prohlížení situace na trhu nebo otevřených pozic, a ne k provádění pokročilých analýz. Přední světoví brokeři poskytují svým klientům ty nejlepší mobilní platformy.

Nejlepší obchodní platforma by měla být rychlá, snadno ovladatelná, obsahovat aktuální informace a nabízet požadované funkce a nástroje. Měla by sloužit různým typům investorů – dlouhodobým investorům i denním obchodníkům. Za nejlepší platformy pro denní obchodování jsou proto často považovány platformy poskytované velkými brokery FX a CFD.

Vlastnosti nejlepších platforem

Společnosti na trhu Forex a CFD nabízejí klientům různé platformy. Mohou být vlastní nebo se může jednat o platformy třetích stran. Oba druhy mají plnit stejný cíl - umožnit investorům být na trhu. Současné platformy mají podobné funkce a nástroje a liší se především technologiemi, rozhraním a vlastními detaily, což často rozhoduje o jejich úspěchu. Správně navržená platforma má splňovat očekávání i těch nejnáročnějších klientů. Měla by být vyvíjena a zdokonalována s ohledem na potřeby investorů. Měla by se vyznačovat transparentností, inovativností a především snadným používáním. Výběr nejlepší investiční platformy vedle individuálních požadavků a potřeb určují kritéria, jako je rychlost a spolehlivost, funkčnost a snadné ovládání, nástroje, bezplatné doplňkové funkce, přístup k rozsáhlé nabídce produktů a mobilita.

Rychlost a spolehlivost

V mnoha případech je třeba se rozhodovat okamžitě. Proto je nutné zaručit, že platforma bude fungovat rychle a spolehlivě. V mnoha případech o úspěchu či neúspěchu rozhoduje učinění správných rozhodnutí bez jakéhokoli zpoždění způsobeného provozem platformy. Důležitým parametrem určujícím výběr může být dostupnost různých druhů příkazů – od okamžitých příkazů po čekací příkazy, příkazy take profit, stop loss nebo trailing stop – a to, zda nabízí možnost zadávat a upravovat příkazy přímo z grafů.

Funkčnost a snadné ovládání

Snadné ovládání umožňuje uživateli cítit se pohodlně. Proto je dbáno na to, aby byly platformy uživatelsky přívětivé a intuitivní. Není nic nepříjemnějšího než hledat jednoduché funkce, které by měly být „po ruce“ a ztrácet tím čas. Klient očekává, že se nebude muset zaobírat složitým poznáváním platformy.

Nástroje

Provést analýzu trhu je bez vhodných nástrojů nemožné. Klient by měl mít přístup především k nástrojům technické analýzy. Kreslení trendových čar, trendových kanálů, Fibonacciho retracementů nebo expanzí je standardem. Dobrá platforma by měla poskytovat daleko více nástrojů, protože každý investor má specifické preference. Někteří využijí Elliottovy vlny, jiní Gannovy nástroje, zatímco další chtějí přístup, k již označeným a změřeným harmonickým vzorcům.

Široká škála nástrojů technické analýzy je na dobré obchodní platformě nezbytná. K tomu je třeba připočítat množství ukazatelů, které jsou k dispozici. I zde má každý své oblíbence. V průběhu let jich bylo vyvinuto značné množství, proto by je brokeři měli na svých platformách zpřístupňovat.

Nabídka se neustále rozšiřuje a obohacuje se o nové finanční nástroje. Proto je potřebné mít příslušné skenery a filtry. Broker, který má přístup k tisícům akcií, musí zajistit, aby je klient mohl ve velmi krátkém čase filtrovat na základě předem definovaných parametrů. Totéž platí pro statistiky účtů. Můžete tak sledovat své minulé obchody a pomocí daných nástrojů vyvozovat závěry pro budoucí investiční rozhodnutí.

Čím více nástrojů, tím lépe, zejména pokud funguje možnost personalizace. Investor si tak může vybrat pouze ty možnosti, které chce.

Poskytování zdarma

Přístup k platformě by měl být bezplatný. V dnešní době by měl dobrý broker s dobrou obchodní platformou nabízet klientům všechny služby zdarma. Ať už se tedy jedná o nástroje používané při obchodování, komentáře, analýzy nebo vzdělávání, vše by mělo být obsaženo v jednom balíčku pro každého klienta.

Přístup k nabídce produktů

Díky širokému spektru produktů a služeb musí být nabídka lákavá. Klient o ní o to spíše projeví zájem. Pokud dostane vše, co potřebuje - na jednom místě - včetně přístupu k mnoha nástrojům trhu z celého světa za přijatelnou cenu, nemusí hledat dál. Klient si vybere platformu, která mu toto umožní.

Mobilita

V dnešní době je již standardem, že je obchodní platforma vedle počítačové verze dostupná i na jiných zařízeních. Mobilní telefon nebo tablet s připojením k internetu je dnes samozřejmostí, a proto je flexibilita a komfort neomezeného obchodování a správy vlastního portfolia kdykoli a na jakémkoliv zařízení značnou výhodou. Jak již bylo uvedeno výše, přední světoví brokeři jsou schopni poskytovat ty nejlepší mobilní obchodní aplikace.

xStation 5

Další platformou pro obchodování na trhu Forex a CFD je xStation 5. Jedná se o originální platformu, jejíž první verzi vyvinul v roce 2011 X-Trade Brokers. Tato moderní platforma získala řadu ocenění a vyznamenání. Poskytuje uživateli přístup k rozsáhlým nástrojům technické analýzy, analýzám trhu, komentářům, makroekonomickému kalendáři a statistikám. Platforma disponuje pokročilým skenerem akcií a ETF. Ten umožňuje každému během několika sekund filtrovat tisíce dostupných akcií s ohledem na zvolené parametry. Platforma xStation je k dispozici ve třech podobách, jako desktopová verze pro PC, jako platforma v internetovém prohlížeči a jako aplikace pro mobilní zařízení. Jedná se o inovativní platformu s řadou pokročilých funkcí a systémů s rozsáhlým prostorem pro personalizaci. Tvůrci xStation poskytují uživateli obchodní platformu odpovídající požadavkům 21. století, kterou si každý může přizpůsobit vlastním potřebám.