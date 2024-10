Psychologie a emoce v obchodování

Doba čtení: 4 minut(y)

Obchodování je skutečně emocionálně náročnou činností a obchodník by se měl připravit na různé emoce, které mohou během obchodování vzniknout. Je důležité si uvědomit, že na trhu jsou přítomny jak vzrušení nebo štěstí, tak i smutek a zklamání. Získejte potřebné informace o emocích a psychologii při obchodování v tomto článku.

Jednou z největších emocí, se kterou se trader může setkat, je vzrušení. Pocit euforie z výhry a úspěchu může být povzbuzující. Nicméně, je třeba pamatovat na to, že trh je nepředvídatelný a rychlé zisky mohou být následovány rychlou ztrátou.

Opak jsou ztráty, které mohou vyvolat velmi negativní emoce, jako je smutek a zklamání. Významná ztráta může způsobit frustraci a pochybnosti o obchodní strategii. Je důležité se nevzdat a nečinit nerozvážná rozhodnutí na základě emocí.

Hlavním cílem obchodníka je naučit se ovládat emoce a přísně se držet obchodního plánu. Plán by měl obsahovat jasně stanovená pravidla vstupu, výstupu a řízení rizika. Držení se plánu pomáhá minimalizovat negativní vliv emocí na rozhodování. Je důležité být disciplinovaný a neustále se učit z vlastních chyb. Kromě toho je také užitečné mít správné očekávání a realistické představy o obchodování. Trh může být volatilní a nepředvídatelný, a proto je důležité přijmout, že ne všechny obchody budou výnosné. Obchodování vyžaduje trpělivost, vyrovnanost a schopnost přijmout i ztráty jako součást procesu.

Psychologická připravenost a emoční kontrola jsou klíčové pro úspěšné obchodování. Je užitečné se naučit techniky relaxace a stress managementu, které mohou pomoci udržet klidnou mysl během obchodních rozhodnutí.

Síla mysli

Úspěšní profesionální obchodníci vědí, že jejich největším nepřítelem je jejich vlastní mysl. Emoce strachu a chamtivosti jsou silnější než jakékoliv tržní síly při vytváření ztrát. Nevyřešené problémy z minulosti obchodníka se mohou objevit, když se obchodník nudí, bojí se nebo přemýšlí o tom, co by mu mohlo připomínat jeho nevědomí o zapomenutých událostech. Psychologie obchodování je uznávána jako jedna z hlavních otázek při udržování obchodní kariéry. Z tohoto důvodu se obchodníci, kteří se zavázali k dlouhodobému úspěchu, učí vypořádat s psychologickými a emocionálními problémy a pracují na svém sebeovládání. Tento druh práce je stejně náročný jako fáze výzkumu a vývoje v kariéře obchodníka.

Zjistěte více o řízení rizik

Zde jsou typické úskalí emocí při obchodování a jak si je podmanit:

Naděje

Každý obchodník doufá, že jeho obchody budou úspěšné. Ale naděje může být zavádějící, zvláště pokud se ceny začnou obracet proti vám. Buďte si toho vědomi a držte se strategie. Když se ceny pohybují způsobem, který dokazuje, že důvod pro získání obchodu je špatný, měli byste se raději obchod uzavřít za nejlepší možnou cenu. Vždy existuje šance, že by se takový obchod mohl vrátit zpět do zisku, ale buďme upřímní, není to pohádka – je spíše lepší zavřít obchod dříve, než jej držet a sledovat, jak klesá na stop loss.

Strach

Být vyděšený při vstupu do obchodu je poměrně běžné, zvláště pro začátečníky. Většina obav z obchodování je omezena na oblast ztráty. Ale musíte přijmout, že ztráty jsou při obchodování nevyhnutelné a neměli byste nechat strach zabránit tomu, abyste získali solidní obchodní příležitost. Pokud se budete i nadále bát obchodování, zkuste se podívat na delší časové rámce. Nezapomeňte, že obchodování je o pravděpodobnosti – když analyzujete trh, na kterém hledáte potenciální obchod, který bude mít větší šanci na úspěch než na porážku. Takže když najdete takovou příležitost, proč se obávat? Stačí si dát šanci – jak bylo řečeno, je větší šance, že se dostanete do zisku spíše než do ztráty.

Chamtivost

To je možná nejhorší emoce u některých obchodníků. Chamtivost vás může přimět k pronásledování trhu, ke ztrátě, nadměrnému obchodu nebo nejhoršímu, a to, že vás přesvědčí, abyste nechali všechny taktiky stranou. Vytvořte obchodní plán a držte se ho. Někteří obchodníci zjistí, že neplní vlastní pravidla, pokud si je nenapsali – tak můžete vždy při každém otevření nové pozice mít vizuální připomínku.

Nahoru a dolů

Pokud trhy skutečně změní trendy a volatilitu v průběhu času, obchodníci nikdy nedosáhnou konce svých učebních křivek. Existují období, ve kterých se tržní cykly mění a nové formace ještě nebyly osvojeny. Pravděpodobně se jedná o období sucha v ziscích obchodníků. Důležité je přežít tyto výkonnostní propady prostřednictvím proaktivního řízení rizik, obezřetného plánu úspor a odhodlání neškodit si. Skvělý prediktor dlouhodobého obchodního úspěchu je schopnost připravit se na nevyhnutelné chudé časy, kdy výdělky mohou být stejně dobré.

Obchodní plán může být pomocníkem

Obchodování může být náročné na vaše emoce. Zejména když se ceny pohybují rychle a jste svědky toho, že vaše zisky nebo ztráty rychle kolísající. Dopad na vaše emoce může vést k impulsním obchodům, kde vaše emoce převažují nad logikou nebo racionalitou. To je důvod, proč vytvoření obchodního plánu může být mimořádně užitečné, abyste se zaměřili na svou strategii pro každý obchod. Proč? Představte si, že se spoléháte na konkrétní strategii, která řídí vaše rozhodnutí. V takové situaci byste otevírali nebo zavírali obchod, jelikož nastane určitá situace. Jen, když k tomu dojde. Držte se plánu, bude tak velmi málo místa pro emoce.

Určujte správnou velikost pozice

Vynechte z toho emoce

Nejlepší způsob, jak se chránit před emocemi při obchodování, které mají negativní dopad na vaše rozhodnutí, je zacházet s obchodováním jako s podnikáním. Potřebujete vytvořit detailní obchodní plán a strategii na každou pozici, kterou přijmete, a dodržovat pravidla svého plánu. Dokonce i nejlepší obchodníci inkasují ztrátové obchody. Je to součást života obchodníka. Nejdůležitější věc, kterou můžete udělat, když utrpíte ztrátu, je poučit se z ní, neopakovat žádné chyby a přejít k další možné příležitosti.