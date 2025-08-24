Top 3 Charts der Woche
Nikkei (JAP225) könnte Ausbruch aus Konsolidierung vornehmen EURUSD unterschreitet untere Grenze des Dreiecksmusters Kupfer (COPPER) bemüht...
Marktanalysen
DAX Prognose & Analyse für KW 35/2025 📊 Die wichtigsten Punkte Die deutsche Wirtschaft schwächelt, doch der DAX zeigt sich weiterhin relativ robust. Nach einem Wochenstart bei 24.436 Punkten bewegte sich der Index in einer engen Handelsspanne und schloss bei 24.360 Punkten....
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 35/2025 KEY TAKEAWAYS Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold seit Wochen nicht wirklich weiterkommt. Trotz rund 1% plus in der zurückliegenden Börsenwoche ist es eher eine Stabilisierung als ein deutlicher Aufwärtstrend....
Die UnitedHealth Aktie steht im Fokus vieler Investoren, da die UnitedHealth Group zu den größten und einflussreichsten Gesundheitsunternehmen der USA zählt. Mit Sitz in Eden Prairie, Minnesota, kombiniert das Unternehmen private Krankenversicherung (UnitedHealthcare) und digitale Gesundheitslösungen...
Deutscher Aktienmarkt führt Gewinne bei europäischer Eröffnung an Deutsche Industrieproduktion enttäuschte im Juni und bestätigt...
Wöchentlicher API-Bericht dürfte signifikanten Rückgang der Lagerbestände zeigen Kanadischer Ivey-EMI mit besseren Erwartungen...
US-Regierung mit neuen Sanktionen gegenüber dem Iran EZB-Bilanzsumme steigt auf ungefähr 2,5 Bio. EUR DE30 mit bullischer Tendenz im frühen...
Chinesische Daten diese Woche unter den wichtigsten Veröffentlichungen Kanadische Investoren warten auf Arbeitsmarktbericht US-Verbraucherpreisindex...
Der US-Dollar brach auf breiter Front ein, nachdem die chinesische Zentralbank die Mindestreserve für den Handel mit Devisentermingeschäften...
Der NFP-Bericht aus den USA beeindruckte die Anleger nicht, da die Beschäftigung nur um 157 Tsd. anstieg (erwartet wurde ein Anstieg von 190 Tsd.)....
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz im frühen Handel Verhalten an Widerstand/Unterstützung bei 12.600 Punkten entscheidend Abwärtsbewegung...
EU hilft von heißem Wetter betroffenen Landwirten DE30 versucht Widerstand bei 12.600 Punkten zu überwinden Allianz (ALV.DE): Performance...
Einzelhandelsumsatz der Eurozone dürfte weiteren Anstieg zeigen NFP erwartet erneut Lohnwachstum von 2,7% im Jahresvergleich Berkshire Hathaway...
Apple mit starkem Quartalsbericht und gutem Ausblick DE30 könnte weiterhin die Unterseite favorisieren EURUSD: Steht ein Test der unteren Grenze...
Anzahl russischer Mining-Unternehmen stieg im ersten Halbjahr 2018 um 15% Amerikanische Depotbank Northern Trust hilft Hedgefonds beim Einstieg in...
Bärische Eröffnung, starke Abwärtsbewegung am Vormittag DE30 durchbricht wichtige Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Markt...
NFP-Bericht könnte starken US-Arbeitsmarkt bestätigen (Freitag, 14:30 Uhr) Fed scheint Zinsen im September zu erhöhen EURUSD wartet...
Deutsche Regierung legt Veto bei chinesischer Übernahme ein DE30 durchbricht Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Siemens (SIE.DE) fällt,...
Erzeugerpreisindex der Eurozone dürfte sich im Juni beschleunigen Märkte erwarten Zinserhöhung der Bank of England DowDuPont (DWDP.US)...
Trump fordert Einstellung der US-Ermittlungen gegen Russland VW strebt industrielle Fertigung von Feststoffzellen an DE30: Abwärtsbewegung...
Nobelpreisträger Paul Krugman kritisiert Bitcoin Thailands größte Kinokette akzeptiert Krypto-Zahlungen Bitcoin (BITCOIN in der...
Ein gewaltiger Strom an makroökonomischen Berichten ließ das EURUSD-Paar unbeeindruckt, da es weiterhin im Konsolidierungsbereich und unter...
Bullen können Druck nicht Stand halten DE30 deutlich unter der 200-Tage-Linie Kann das Abwärtspotenzial begrenzt werden? Die jüngste...
