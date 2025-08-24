mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
DAX: Wirtschaft schwächelt, doch der DAX performt! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

24. August 2025

DAX Prognose & Analyse für KW 35/2025 📊 Die wichtigsten Punkte Die deutsche Wirtschaft schwächelt, doch der DAX zeigt sich weiterhin relativ robust. Nach einem Wochenstart bei 24.436 Punkten bewegte sich der Index in einer engen Handelsspanne und schloss bei 24.360 Punkten....

Gold Analyse & Prognose 🪙 Stabilisierung im Goldkurs - Wochenausblick

23. August 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 35/2025 KEY TAKEAWAYS Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold seit Wochen nicht wirklich weiterkommt. Trotz rund 1% plus in der zurückliegenden Börsenwoche ist es eher eine Stabilisierung als ein deutlicher Aufwärtstrend....

UnitedHealth Aktie: Aktienanalyse und aktuelle Aktien News

21. August 2025

Die UnitedHealth Aktie steht im Fokus vieler Investoren, da die UnitedHealth Group zu den größten und einflussreichsten Gesundheitsunternehmen der USA zählt. Mit Sitz in Eden Prairie, Minnesota, kombiniert das Unternehmen private Krankenversicherung (UnitedHealthcare) und digitale Gesundheitslösungen...

