mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

Marktanalysen

US Börsenstart: S&P 500 erholt sich dank starker Konjunkturdaten & Tech-Stocks

5. November 2025

Die US Börse zeigt zum Wochenauftakt ein freundliches Bild. Nach einer kurzen Schwächephase legt die Stimmung wieder zu: Futures auf den S&P 500 steigen über 3.800 Punkte, nachdem der Index während der asiatischen Sitzung zwischenzeitlich um 3 % vom Hoch am 30. Oktober gefallen...

Mehr

Arista Networks Aktie vor Zahlen: KI-Boom und starke Margen im Fokus

4. November 2025

Die Arista Networks Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das Unternehmen nach Börsenschluss seine Q3-2025-Ergebnisse veröffentlicht. Die Erwartungen sind hoch: Dank der KI-Infrastruktur und der Hyperscale-Datencenter-Nachfrage erlebt Arista ein starkes Umsatzwachstum und bleibt...

Mehr

Palantir nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen: Opfer seines eigenen Erfolgs?

4. November 2025

Palantir Technologies (PLTR) veröffentlichte seine Ergebnisse nach Börsenschluss am Montag. Trotz deutlicher Zuwächse in fast allen Kennzahlen reagierte der Markt negativ: Die Aktie verlor nachbörslich fast 7 %. Die schwache Marktreaktion auf Palantirs Zahlen zog sogar breitere Indizes...

Mehr

21. September 2018
20. September 2018
19. September 2018
18. September 2018
17. September 2018

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Sind andere Trader derzeit Long oder Short? Was machen die anderen Trader:

Top Instrumente

Die größten Kursbewegungen, Plus und Minus, die Tops & Flops an den Märkten:

Schließe dich weltweit
2 000 000 Investoren an

Jetzt investieren App herunterladen App herunterladen