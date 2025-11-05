Wirtschaftskalender: Anleger erwarten EMIs
EMIs aus dem Euroraum dürften sich leicht verbessern Verlangsamung bei kanadischer Inflation erwartet US-EMIs sollten leichten Aufwärtstrend...
Die US Börse zeigt zum Wochenauftakt ein freundliches Bild. Nach einer kurzen Schwächephase legt die Stimmung wieder zu: Futures auf den S&P 500 steigen über 3.800 Punkte, nachdem der Index während der asiatischen Sitzung zwischenzeitlich um 3 % vom Hoch am 30. Oktober gefallen...
Die Arista Networks Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das Unternehmen nach Börsenschluss seine Q3-2025-Ergebnisse veröffentlicht. Die Erwartungen sind hoch: Dank der KI-Infrastruktur und der Hyperscale-Datencenter-Nachfrage erlebt Arista ein starkes Umsatzwachstum und bleibt...
Palantir Technologies (PLTR) veröffentlichte seine Ergebnisse nach Börsenschluss am Montag. Trotz deutlicher Zuwächse in fast allen Kennzahlen reagierte der Markt negativ: Die Aktie verlor nachbörslich fast 7 %. Die schwache Marktreaktion auf Palantirs Zahlen zog sogar breitere Indizes...
Dow Jones bildet am Donnerstag neues Allzeithoch aus Aktienmärkte in Asien und Europa ebenfalls mit Gewinnen GBP und EUR überwinden wichtige...
Türkei möchte öffentliche Ausgaben um fast 10 Mrd. USD kürzen Inflation dürfte erst 2020 wieder leicht unter 10% fallen Anleger...
Schwächere Eröffnung, Bullen dominieren den Markt DE30 notiert weiterhin nahe seiner Wochenhochs Anleger offenbar wieder risikobereiter Am...
Draghi drängt auf Entwicklung eines neuen fiskalischen Instruments DE30 gewinnt in den vergangenen zwei Wochen über 3% Volkswagen...
Norges Bank dürfte Zinserhöhung vornehmen Keine Änderung in der SNB-Geldpolitik zu erwarten SARB-Zinserhöhung könnte ZAR-Erholung...
Dow Jones: Outperformer im Wall Street-Vergleich GBP erlebt bisher einen turbulenten September DE30 könnte seine Aufholjagd fortsetzen Bisher...
Ripple steigt deutlich, verzögerte Reaktion auf neues Ripple-Produkt? Britische Abgeordnete bezeichnen "Krypto-Industrie als "Wilden...
Flache Eröffnung, Unentschlossenheit prägt das heutige Bild H1-Chart: Bullische Tendenz und bevorstehendes Crossover Übergeordnetes...
Die Schwellenländerwährungen steigen am Mittwoch und bieten dem Anstieg der US-Anleiherenditen die Stirn, der theoretisch einen Kapitalabfluss...
Senior Banker drängen auf Vollendung der europäischen Bankenunion DE30 steigt über wichtigen Widerstand bei 12.150 Punkten Commerzbank...
Britische Inflationsdaten: VPI und EPI dürften zurückgehen Marktkonsens deutet auf Rückgang der Rohöllagerbestände hin Brasilianische...
Märkte haben scheinbar Hoffnung beim USA-China-Handelskonflikt Japanischer Nikkei könnte von JPY-Abwertung profitieren Maaßen soll...
CEO von Alibaba nennt Blockchain-Technologie “bedeutungslos” Anzahl der Bitcoin-Wallets wächst weiter, unabhängig von Preisentwicklungen Seoul-ansässiger...
Flache Eröffnung, bullische Tendenz am Vormittag Aufwärtsdynamik kann nicht aufrechterhalten werden Bullen müssen aktiv werden, um...
JAP225 überwindet Widerstand trotz US-Zöllen auf chinesische Waren OIL nahe Hochs von 2018 - wird der Widerstand halten? EURUSD notiert...
May warnt vor “No Deal”, falls ihre Parteimitglieder sie nicht unterstützen DE30 kann zu Beginn der heutigen Sitzung Gewinne verbuchen Volkswagen...
Mehrere EZB-Mitglieder sprechen in Paris Kanadische Hersteller erwarten Umsatzsteigerung im Juli API-Bericht dürfte Anstieg der Rohöllagerbestände...
US-Regierung erhebt weitere Strafzölle in Höhe von 200 Mrd. USD Zunehmende Abschottungspolitik gefährdet Wachstum DE30 kämpft...
Japanische Finanzaufsichtsbehörden veröffentlicht aktuelle Krypto-Regulierungen Mexiko veröffentlicht Richtlinien im Bezug auf Kryptowährungen DASH...
