11:31

WTI: US-Inflationssorgen steigen wieder 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 20.04.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff bis an die SMA200 (aktuell bei 82,24 US-Dollar) gelaufen ist. Es ging in diesem Bereich nicht weiter. In...