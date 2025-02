Bitcoin unspektakulär seitwärts, aber trotz US Inflation erstaunlich widerstandsfähig 🔴 MSTR einen Blick wert?

Die Hängepartie am Krypto-Markt und in unserem Fall Bitcoin hält an. Im Vergleich zu unserer Bitcoin Betrachtung vergangenen Samstag haben sich die Vorzeichen erneut nicht geändert, Bitcoin verweilt in der bereits vergangene Woche thematisierten Trading-Range zwischen $90.000 und $110.000. Bitcoin...

Mehr