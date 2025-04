DAX: Die Bären sind weiter im Spiel! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Die Bullen müssen zu Wochenbeginn unbedingt verhindern, dass sich der DAX per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt. Sollte es unter diese Linie gehen, so wäre es wesentlich, dass sich der DAX im Dunstkreis derer festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte der Index einen Richtungswechsel...

