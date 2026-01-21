mehr
10:30 · 21. Januar 2026

3M Aktie: Aktien kaufen nach starken Zahlen und solidem Ausblick? 🏭📈

Jens Klatt | Marktanalyst bei XTB | Berlin
·

Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig. Er ist Autor des Buches "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt".

3M Aktie: Aktien kaufen nach starken Zahlen und solidem Ausblick? 🏭📈
Das Wichtigste in Kürze
-
-
3M Aktie: 3M überzeugt mit starken Quartalszahlen, steigenden Margen und solidem Ausblick - jetzt Aktien kaufen? 

Die 3M Aktie rückt erneut in den Fokus der Anleger. Der US-Industriekonzern hat zuletzt stärkere Quartalszahlen als erwartet vorgelegt und gleichzeitig einen soliden Ausblick für das kommende Geschäftsjahr geliefert. Trotz der positiven Fundamentaldaten reagierte der Markt zunächst zurückhaltend. Für Investoren stellt sich daher die zentrale Frage: Ist jetzt ein attraktiver Zeitpunkt, um 3M Aktien zu kaufen?

► 3M WKN: 851745 | ISIN: US88579Y1010 | Ticker: MMM.US

🚀 Key Takeaways

📊 1. Quartalszahlen über Erwartungen

3M konnte im letzten Quartal operativ überzeugen:

  • 💰 Gewinn je Aktie: 1,83 USD (Erwartung: 1,80 USD)

  • 📈 Umsatz: 6,1 Mrd. USD, über Konsens

  • 🔄 Organisches Umsatzwachstum von 2,2 %

  • 🏭 Solide Nachfrage in mehreren Industriebereichen

Damit zeigt die 3M Aktie, dass das operative Geschäft trotz eines herausfordernden Umfelds stabil bleibt.

📐 2. Margenverbesserung stärkt Investment-Story

Ein besonders positives Signal kam von der Kostenseite:

  • 📊 Bereinigte operative Marge: 21,1 %

  • 📈 Verbesserung um 140 Basispunkte gegenüber Vorjahr

  • ⚙️ Effizienzsteigerungen und optimiertes Betriebsmodell

  • 🧠 Fokus auf Innovation und operative Umsetzung

Die steigenden Margen zeigen, dass sich die strategischen Maßnahmen des Managements zunehmend auszahlen – ein wichtiger Punkt für langfristige Anleger.

🔮 3. Ausblick 2026 gibt Planungssicherheit

Auch der Blick nach vorn liefert Unterstützung für die 3M Aktie:

  • 📅 EPS-Prognose 2026: 8,50–8,70 USD

  • 📊 Erwartetes Umsatzwachstum von rund 4 %

  • 🌱 Organisches Wachstum von etwa 3 %

  • 🗣️ CEO sieht 3M gut positioniert, um das Marktumfeld zu übertreffen

Der bestätigte Ausblick sorgt für Vertrauen und unterstreicht die Stabilität des Geschäftsmodells.

📌 Fazit: 3M Aktie – Aktien kaufen für defensive Anleger?

Die 3M Aktie präsentiert sich fundamental solide: steigende Gewinne, verbesserte Margen und ein verlässlicher Ausblick sprechen für das Unternehmen. Kurzfristige Kursreaktionen ändern nichts an der strukturellen Erholung.

🟢 Chancen

  • Stabile Cashflows und Margenverbesserung

  • Solider Ausblick mit planbarem Wachstum

  • Attraktiv für defensive Langfrist-Investoren

🔴 Risiken

  • Konjunkturabhängigkeit des Industriekonzerns

  • Begrenzte Wachstumsdynamik im Vergleich zu Tech-Werten

  • Sensibilität gegenüber globalem Wirtschaftswachstum

Fazit:
Wer 3M Aktien kaufen möchte, setzt auf eine defensive Qualitätsaktie mit stabilem Geschäftsmodell, moderatem Wachstum und Fokus auf Effizienz. Besonders für langfristig orientierte Anleger bleibt die Aktie interessant.

3M Aktie Chartanalyse – Daily:

3M Aktie Prognose und Analyse am 21.01.26 - Daytrading

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

 

❓ FAQ zur 3M Aktie

Was macht 3M?

3M ist ein weltweit tätiger Industriekonzern, der Produkte und Lösungen für Industrie, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Elektronik und Sicherheit entwickelt.

Warum steht die 3M Aktie aktuell im Fokus?

Die 3M Aktie steht aktuell im Fokus, da das Unternehmen starke Quartalszahlen, eine verbesserte operative Marge und einen stabilen Ausblick präsentiert hat.

Sollte man jetzt 3M Aktien kaufen?

Ob Anleger 3M Aktien kaufen sollten, hängt vom persönlichen Risikoprofil ab. Die Aktie gilt als defensiver Wert mit stabilen Cashflows, jedoch begrenztem Wachstum.

Welche Chancen bietet die 3M Aktie?

Chancen ergeben sich aus Margensteigerungen, Effizienzprogrammen, einem soliden Geschäftsmodell sowie einer attraktiven Positionierung für langfristige Investoren.

Welche Risiken gibt es bei der 3M Aktie?

Zu den Risiken zählen die Abhängigkeit von der globalen Konjunktur, mögliche Nachfrageschwächen im Industriesektor sowie regulatorische und rechtliche Unsicherheiten.

Ist die 3M Aktie für langfristige Anleger geeignet?

Die 3M Aktie eignet sich besonders für langfristige Anleger, die auf Stabilität, Dividendenpotenzial und moderate Wertentwicklung setzen.

23. Januar 2026, 10:46

