AKTIE IM FOKUS: ADIDAS

WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0 / K√ľrzel: ADS

Aktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

ABSTRACT:¬†Die Adidas-Aktie¬†hat sich seit dem Tief von November 2022 mittlerweile fast verdoppelt. Kann sich die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin positiv entwickeln?¬†Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie vom Tief im letzten November bei 93,24 EUR sukzessive aufw√§rts l√§uft. Die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde immer wieder zur√ľckgekauft. Das Wertpapier befindet sich in einem stabilen Aufw√§rtskanal.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 187,18 EUR

Marktkapitalisierung: 33,42 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 22,51 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 28,14 %

KGV 2023*: 14,88

4 Wochen Performance: + 8,53 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2022: 0,91 %

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Adidas pr√ľft eine Kooperation mit dem Schuhhersteller Beta auf dem indischen Markt. Diese Nachricht hat der Aktie vor einigen Tagen weiteren Auftrieb gegeben. Der indische Markt, mit √ľber 1,4 Mrd. Verbrauchern, bietet f√ľr das Unternehmen interessante M√∂glichkeiten. Sollte die Kooperation funktionieren, so k√∂nnte dies die Wachstumsaussichten des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter befl√ľgeln. Eine M√∂glichkeit w√§re f√ľr Adidas w√§re eine Belieferung von Beta als Gro√üh√§ndler, oder alternativ der Aufbau von shop-in-shop Locations, wobei der Durchgriff bei Letzteren sicherlich besser, wahrscheinlich aber kostenintensiver w√§re. In beiden F√§llen jedoch w√ľrde das Unternehmen profitieren.

Im 2. Quartal hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 96 Mio. EUR und damit fast 75% weniger verdient als im Vorjahr. Zwar hat der Umsatz in China wieder zugelegt, im nordamerikanischen Markt reduzierte sich der Umsatz um 16%.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie Anfang November bei 93,24 EUR ein Tief formatiert hat. Von hier aus ging es sukzessive aufw√§rts. Die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde immer wieder zur√ľckgekauft. Das Wertpapier befindet sich in einem stabilen Aufw√§rtskanal.

In den letzten Handelswochen ist die Adidas-Aktie immer wieder an die SMA20 (aktuell bei 180,82 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 176,41 EUR) gelaufen, konnte sich im Dunstkreis dieser Linien immer wieder stabilisieren und erholen. Der letzte R√ľcksetzer an die SMA20 hat sich im Anfang August eingestellt. Solange sich das Wertpapier √ľber der SMA20 befindet, k√∂nnte sukzessive weiter aufw√§rts gehen. √úbergeordnet k√∂nnte der Bereich bei 219/221 EUR angelaufen werden.

***

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so h√§tten diese zun√§chst die Chance sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren. H√§lt diese Linie auf Tagesschlussbasis nicht, so k√∂nnte die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann, wenn sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt. Sollte sich dies einstellen, so k√∂nnten sich weitere Abgaben anschlie√üen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 152,96 EUR) laufen k√∂nnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange die Aktie √ľber der 20-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Setzt sich das Wertpapier unter der 50-Tage-Linie fest w√ľrde sich das Tageschart wieder eintr√ľben, weitere Abgaben bis in den Bereich der 200-Tage-Linie w√§ren denkbar.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60%

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40%

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, das die Aktie Anfang Juni das letzte gr√∂√üere Tief ausgebildet hat. Es ging von der 148 EUR Marke in den letzten gut 11 Woche gut 40 EUR aufw√§rts, was eine veritable Performance ist. √úbergeordnet konnte sich der Anteilsschein im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 182,28 EUR) / SMA50 (aktuell bei 180,93 EUR) aufw√§rtsschieben. Die letzten R√ľcksetzer im August konnten sich an der SMA20 stabilisieren und wieder erholen. Damit ist auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren.

Solange sich die Aktie √ľber der SMA20 befindet, k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Ein denkbares kurzfristiges Anlaufziele k√∂nnte bei 196/199 EUR liegen, eine √ľbergeordnete Anlaufmarke wurde in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst an die SMA20 / SMA50 gehen. Werden diese Linien aufgegeben und etabliert sich die Aktie unter diesen beiden Durchschnittslinien, so ist denkbar, dass sich weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 171,59 EUR) einstellen k√∂nnten. Sollten die Notierungen hier nicht drehen und setzt sich das Wertpapier unter der SMA200 fest, so w√ľrde sich das Chartbild deutlich eintr√ľben; weitere Abgaben w√§ren denkbar und m√∂glich.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange sich die Aktie √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es aufw√§rts gehen. Sollte die SMA50 im Zuge von R√ľcksetzern aufgegeben werden, so k√∂nnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben ein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55%

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45%

Widerstände

220,30

237,16

263,92

335,52

Unterst√ľtzungen

184,43

182,93

182,28

180,93

180,82

180,06

176,41

171,59

152,96

147,71

 

