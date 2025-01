Am Mittwoch geh√∂rte die Aktie von Adidas (Ticker: ADS.DE) zu den gro√üen Gewinnern im DAX, Grund waren starke Quartalszahlen, die die Aktie mehr als 6% fester zum Dienstagschlusskurs schlossen lie√üen. Adidas mit starkem 4ten Quartal ūüĒī Aktie bricht bullish aus Konsolidierung aus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Adidas¬†Aktie¬†Handelsideen¬†ūüĒī Adidas¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Adidas ISIN: DE000A1EWWW0 | WKN: A1EWWW | Ticker: ADS.DE Die Aktie von Adidas stie√ü auf die h√∂chsten Niveaus seit Ende 2021 vor, getrieben durch starke Zahlen f√ľr das vierte Gesch√§ftsquartal, wo Adidas ein Umsatzwachstumsplus von 19% w√§hrungsbereinigt verzeichnete. Konzernchef Bj√∂rn Gulden verwies darauf, dass diese au√üergew√∂hnlich starken Zahlen trotz eines allgemein schwierigen Umfelds f√ľr den Handel erreicht werden konnten und dass das die starke Dynamik der Marke Adidas im aktuellen Umfeld unterstreicht.¬† Auf Jahressicht stieg der Umsatz im Gesamtjahr um 11% auf 23.7 Milliarden Euro, w√§hrungsbereinigt legten die Einnahmen um 12% zu, deutlich √ľber den von Adidas zuvor prognostizierten 10%. Auch die Bruttomarge verbesserte sich √ľber das Jahr 2024 um 3.3 Prozentpunkte auf nun 50.8% und das Betriebsergebnis verbesserte sich um mehr als 1 Milliarde auf 1.34 Milliarden Euro. Es √ľbertraf damit ebenfalls die Konzernprognose von rund 1.2 Milliarden Euro. Und auch wenn die finalen Zahlen seitens Adidas erst am 05. M√§rz f√ľr das Gesch√§ftsjahr vorgelegt werden, so ist der bullishe Breakout der Aktie aus der Konsolidierung √ľber das Jahr 2024 ein deutliches Signal, dass die Bullen das Ruder nun klar in der Hand haben und setzt Adidas seinen Aufw√§rtstrend hinsichtlich des Umsatz- und Gewinnwachstums √ľber das Jahr 2025 fort, so w√§re meiner Einsch√§tzung nicht auszuschlie√üen, dass sich die Aktie in den kommenden Monaten erneut in Richtung seiner Allzeithochs um 328 Euro aufmacht.¬† Adidas Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

