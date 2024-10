AKTIE IM FOKUS: Airbus

WKN: 938914 | ISIN:  NL000235190 | Ticker: AIR

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Aktie hat in der letzten Woche ein Jahrestief formatiert, konnte sich in den letzten Handelstagen aber wieder deutlich erholen. Der aktuelle Problembereich des Konzerns ist der Gesch√§ftsbereich Verteidigung und Raumfahrt. Hier hat das Management k√ľrzlich angek√ľndigt nachhaltig Stellen abzubauen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 140,18 EUR 

Marktkapitalisierung: 111,03 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 65,45 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 14,94 %

KGV 2024*: 25,10 %

4 Wochen Performance: + 0,67 % 

Bewertung: stark unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 1,59 %

Branche: Luft- und Raumfahrt

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat vor wenigen Tagen angek√ľndigt in der kriselnden R√ľstungs- und Raumfahrtsparte 2.500 Stellen zu streichen. In diesem Gesch√§ftsbereich arbeiten gut 35.000 Mitarbeitende, der von der r√ľckl√§ufigen Nachfrage im Raumfahrtbereich betroffen ist. Die K√ľrzungen betreffen somit 7 Prozent der Besch√§ftigten. Die Sparte musste im ersten Halbjahr Abschreibungen von 989 Mio. EUR verbuchen, was dem Konzern die Zwischenbilanz verhagelte. Das Management hat bei der Vorlage der Halbjahresergebnisse auf die Probleme im Bereich der Verteidigung und Raumfahrt hingewiesen. Airbus ist Weltmarktf√ľhrer bei Telekommunikationssatelliten. Dieses Segment verzeichnet im Augenblick eine schwache Nachfrage. Auch der Airbus Konkurrent Thales hat im Fr√ľhjahr angek√ľndigt, Stellen in diesem Bereich umzuverteilen.

Das Problem im Satellitengesch√§ft ist, dass hohe Entwicklungskosten bei schwacher Nachfrage bei bestimmten Telekommunikations- und Navigationssatellitenprogrammen die Gesch√§ftsaussichten tr√ľben. Hinzu kommt, dass Satelliten h√§ufig f√ľr einzelne Kunden entwickelt und gebaut werden, Skaleneffekte sich damit nicht umsetzen lassen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Seit Jahresbeginn konnte der Anteilsschein zun√§chst deutlich zulegen und Ende M√§rz das Jahreshoch formatieren (172,82 EUR). Dieses Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging sukzessive abw√§rts. Ende Juni ging es in einem GAP down in den Bereich der 130 EUR. √úbergeordnet hat die Aktie diesen R√ľcksetzer in den letzten Monaten konsolidiert. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung stellte sich Ende August wieder Schw√§che, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 124,76 EUR brachte. In der letzten Handelswoche gelang dem Papier aber ein Richtungswechsel, am Freitag der letzten Handelswoche ging es sogar sehr dynamisch aufw√§rts. Die letzten sechs Tageskerzen sind alle gr√ľn. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut nachvollziehen.¬†¬†

Das Wertpapier konnte sich Mitte Juli zwar wieder √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 131,50 EUR) als auch die 50-Tage-Linie (aktuell bei 133,54 EUR) schieben. Das Papier hat es nachfolgend aber nicht geschafft, sich auch verbindlich √ľber der 50-Tage-Linie zu etablieren. Im Zuge der Schw√§che ging es wieder unter diese beiden Durchschnittslinien. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aufw√§rtsbewegung Ende September zwar erneut √ľber die 50-Tage-Linie ging, aber sofort wieder abverkauft wurde. In der letzten Handelswoche konnte sich das Papier verbindlich √ľber die 50-Tage-Linie schieben und nachfolgend festsetzen.

Solange sich die Aktie √ľber der 50-Tage-Linie festsetzen kann, solange k√∂nnten sich die Erholungsbewegungen weiter in Richtung des GAPs (146,22 EUR) bzw. der 200-Tage-Linie (aktuell bei 146,24 EUR) fortsetzen. Sollte sich das Wertpapier √ľber die 200-Tage-Linie schieben k√∂nnten, so k√∂nnte nachfolgend noch das GAP bei 148,46 EUR geschlossen werden. In Richtung des Jahreshochs k√∂nnte sich die Aktie dann wieder laufen, wenn sie sich verbindlich √ľber der Marke von 162,50 EUR etabliert hat.

Sollte es nicht gelingen, die 200-Tage-Linie anzulaufen, bzw. der Anteilsschein schon zuvor einen Richtungswechsel abbilden, so k√∂nnte die 50-Tage-Linie einen erneuten Support bieten. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in diesem Jahr √ľbergeordnet eine gute Unterst√ľtzung bei Schw√§che gewesen ist. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich das Papier unter der 20-Tage-Linie festgesetzt hat und auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Weitere Abgaben in Richtung des Jahrestiefs bzw. der 120 EUR w√§ren denkbar und m√∂glich.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich √ľber der 200-Tage-Linie festsetzen, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Sollte es per Tagesschluss unter die 20-Tage-Linie gehen tr√ľbt sich das Tageschart ein, die Wahrscheinlichkeit w√ľrde zunehmen, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs bzw. der 120 EUR gehen k√∂nnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelswochen zweimal √ľber die SMA200 (aktuell bei 133,28 EUR) laufen, sich aber nicht √ľber dieser Durchschnittlinie festsetzen konnte. Die Bewegungen √ľber diese Linie wurden immer rasch abverkauft. Im Zuge der letzten Abw√§rtsbewegung wurden auch die SMA20 (aktuell bei 132,24 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 130,91 EUR) aufgegeben. Die Airbus-Aktie konnte sich aber wieder deutlich erholen und im Zuge dessen erneut an und √ľber die SMA200 laufen. Mittlerweile hat sich der Anteilsschein √ľber der¬†SMA200 festsetzen k√∂nnen.

Solange sich die Aktie √ľber der SMA200 halten kann, solange k√∂nnte es im Zuge von weiteren Aufw√§rtsimpulsen zun√§chst in den Bereich der 142,51 EUR gehen. Kann sich die Aktie nachfolgend auch √ľber dieser Marke festsetzen, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es zum GAP close bei 146,22 EUR / 148,46 EUR kommen k√∂nnte. Es k√∂nnte wieder in Richtung des Jahreshochs gehen, sollte sich das Papier √ľber der Marke bei 148,50 EUR etablieren k√∂nnen.

H√§lt die SMA200 im Zuge von R√ľcksetzern nicht, so k√∂nnte die SMA20 darunter noch einen weiteren Support bieten. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich die Aktie unter der SMA50 festgesetzt hat. Weitere Schw√§che k√∂nnte sich dann einstellen, die den Anteilsschein in Richtung der Anlaufziele bringen k√∂nnten, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das Wertpapier hat aktuell die Perspektive weiter aufw√§rtszulaufen. √úbergeordnet k√∂nnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen. Sollten sich R√ľcksetzer nicht an der SMA200 erholen k√∂nnen, so k√∂nnte die SMA20 / SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

142,51 

146,22 (GAP)

148,46 (GAP)

172,82

Unterst√ľtzungen

136,14

133,54

133,28

132,64

132,24

131,50

130,93

124,76

120,28

113,98

111,98

86,48

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: