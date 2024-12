Während in den USA durch Thanksgiving und Black Friday an der Wall Street kaum mit Action zu rechnen ist, ist die Aktie von Airbus (Ticker: AIR.DE) in den Wochenschluss potenziell bullish ausgebrochen und steht eventuell vor weiteren Aufschlägen in den Jahresschluss.

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker: AIR.DE



Bereits am Mittwoch und Donnerstag gehörte die Aktie zu den Top-Performern im deutschen Leitindex. Am Mittwoch berichtete Reuters, dass der französische Triebwerkhersteller CFM International ursprünglich für das Wartungssegment produzierte Triebwerke nun an Airbus abgeben dürfte, eine Einigung diesbezüglich wurden bereits früher in diesem November erreicht.

Am Donnerstag machte dann die Meldung die Runde, dass Airbus wohl seine Auslieferungsziele für dieses Jahr erreichen dürfte, welches Airbus mit 700 ausgelieferter Flugzeuge 2024 ausgegeben hatte. Das ist insofern erwähnenswert, als dass das für November und Dezember 211 Auslieferungen entspricht, also etwa 105 monatlich. Und das wären nahezu doppelt so viele wie im Schnitt in den zurückliegenden zehn Monaten des Jahres.

Das infolge der Ankündigung im Juni aufgetane Gap, wo Airbus das Jahresziel von 800 auf 770 Flugzeuge gesenkt hatte, um etwa 148, 149 Euro steht somit davor, noch in diesem Jahr geschlossen zu werden.

Auf jeden Fall hellt sich das Bild nach der ab März dieses Jahres eingeleiteten Korrektur mit den jüngsten Aufschlägen deutlich auf. So wurde der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis um 143 Euro, geankert auf die Allzeithochs Ende März 2024 nun nachhaltig zurückerobert, bereits zu Beginn dieses Monats gab es diesbezüglich einen Versuch seitens der Bullen.

Da die Aktie nun innerhalb der letzten zweieinhalb Handelstage um mehr als 7% gestiegen ist, sollte meiner Einschätzung nach zunächst eine Konsolidierung über mehrere Tage und bevorzugt im oberen Drittel der Bewegung, also zwischen 144 und 147 Euro erfolgen, ausgehend von welcher dann ein bullisher Breakout mit Ziel weiterer Aufschläge in den Jahresschluss bzw. zu Beginn des Jahres 2025 und Kursziel um 152, 153 Euro gehandelt werden könnte.

Airbus Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

