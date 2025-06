An der Spitze der DAX-Gewinner am Mittwoch fand sich Europas größter Luft- und Raumfahrt- sowie zweitgrößter Rüstungskonzern Airbus (AIR.DE).

Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Airbus Handelsideen 🔴 Airbus Prognose & Ausblick

► Airbus | WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker: AIR.DE

Der Grund: Airbus macht Investments in seine Aktie attraktiver, kündigte an, dass jährlich 30 bis 50 % des Konzernüberschusses als Dividende an die Anteilseigner fließen soll, so das Unternehmen auf der aktuell laufenden, weltgrößten Luftfahrtmesse in Paris am Mittwochmorgen.

Die bisherige Ausschüttungsquote lag laut Angaben von Airbus zwischen 30 bis 40 %. Für Investoren und Dividenden-Jäger ist Airbus auf jeden Fall sehr interessant, kehrte für das Jahr 2024 im April eine Dividende von 2 Euro pro Anteilsschein aus, einen Euro gab es on top als Sonderdividende. Und Airbus plant nicht nur weiter Dividenden auszukehren, sondern diese zudem auch weiter kontinuierlich zu steigern.

Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Airbus in Person des CEOs Guillaume Faury, plant in 2025 etwa 820 Verkehrsflugzeuge ausliefern, hat bis Ende Mai aber erst knapp 30 % geschafft – könnte also eng werden. Beim Ebit (bereinigt operativen Gewinn) strebt Airbus rund 7 Milliarden Euro an.

Rein technisch ist der übergeordnete Aufwärtstrend weiter klar intakt, die Aktie handelt erneut knapp unter seinen Allzeithochs und weitere Aufschläge in und über die 180 Euro Marke in der zweiten Jahreshälfte scheinen sehr realistisch – vorausgesetzt wir erhalten keine Hiobsbotschaften bzgl. nicht erreichter, selbstgesteckter Ziele bspw. hinsichtlich ausgelieferter Verkehrsflugzeuge…

Airbus Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: