Aktie im Fokus: Allianz Aktie nach Milliarden-Deal mit HSBC

Die Allianz Aktie rückt nach einem milliardenschweren Zukauf in den Fokus der Anleger. Der Versicherungskonzern übernimmt das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft der HSBC in Singapur. Gleichzeitig bleibt die HSBC als Vertriebspartner bestehen und wird auch künftig Allianz-Versicherungsprodukte an ihre Kunden in Singapur vermitteln.

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📰 Aktien News: 3 Key Takeaways

Aktie im Fokus: Die Allianz Aktie stärkt mit der HSBC-Übernahme ihre Marktposition in Singapur und baut ihr Asiengeschäft aus.

Die Allianz Aktie stärkt mit der HSBC-Übernahme ihre Marktposition in Singapur und baut ihr Asiengeschäft aus. Charttechnisch bleibt die Allianz Aktie oberhalb der SMA20 sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bullisch.

Oberhalb von 433,40 EUR rücken die Kursziele bei 450,00 EUR und 485,00 EUR in den Fokus.

Fundamentaldaten der Allianz Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 426,90 EUR Marktkapitalisierung 162,33 Mrd. EUR Umsatz 2025 143,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 6,38% KGV 2026* 14,20 Performance (4 Wochen) +4,27% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 4,31% Branche Versicherung

*Prognose

Allianz Aktie: Milliardenübernahme stärkt Geschäft in Asien

Die Allianz Aktie steht im Mittelpunkt, nachdem sich der Münchner Versicherungskonzern mit der HSBC auf einen milliardenschweren Deal geeinigt hat. Allianz übernimmt das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft der britischen Großbank in Singapur für rund 2,1 Mrd. EUR. Mit der Transaktion baut Allianz ihre Marktposition in Asien weiter aus. HSBC konzentriert sich künftig stärker auf ihr Kerngeschäft und ihre wichtigsten Märkte. Der Verkauf könnte der Bank einen Vorsteuergewinn von rund 1,8 Mrd. EUR einbringen.

Gleichzeitig bleibt die Zusammenarbeit bestehen. HSBC wird auch künftig Versicherungsprodukte der Allianz an ihre Kunden in Singapur vertreiben. Damit erhält Allianz nicht nur zusätzliche Bestände, sondern sichert sich zugleich einen etablierten Vertriebskanal.

Allianz Aktie im Fokus - Chartanalyse Tageschart

Die Allianz Aktie befand sich bis zum Jahresbeginn in einem stabilen Aufwärtstrend. Nach dem Hoch Anfang Januar kam es zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs bis in den Bereich von 340 EUR zurückführten. Dort bildete die Aktie einen Doppelboden und leitete eine neue Aufwärtsbewegung ein. Im weiteren Verlauf wurden die Hochs aus dem Januar erreicht und leicht überschritten. Nach einer kurzen Konsolidierung Anfang Juni setzte sich die Rally dynamisch fort und führte die Aktie auf ein neues Rekordhoch bei 433,40 EUR. Anschließend kam es zu einer moderaten Konsolidierung.

Positiv ist, dass sich der Kurs im Juni deutlich von der SMA200 (379,23 EUR) nach oben absetzen konnte. Auch die SMA20 (403,83 EUR) sowie die SMA50 (393,06 EUR) wurden überzeugend zurückerobert. Die zwischenzeitliche Schwäche im Juli wurde an der SMA20 erfolgreich aufgefangen. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild bullisch. Solange die Allianz Aktie auf Tagesschlussbasis oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Mögliche Kursziele liegen zunächst bei 450,00 EUR und darüber bei 485,00 EUR. Sollte die SMA20 dagegen nachhaltig unterschritten werden, dürfte sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall wäre zunächst ein Rücksetzer an die SMA50 wahrscheinlich.

Einschätzung Tageschart: Bullisch

Langfristiger Ausblick (12-18 Monate)

Die Allianz Aktie besitzt weiterhin das Potenzial für neue Allzeithochs. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde dieses positive Szenario infrage stellen.

Szenarien:

Bullisches Szenario: 60%

Bearishes Szenario: 40%

Allianz Aktie - Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich der übergeordnete Aufwärtstrend. Die Aktie konnte sich über die SMA200 (397,98 EUR), die SMA50 (423,27 EUR) sowie die SMA20 (427,33 EUR) etablieren. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden regelmäßig an der SMA20 oder spätestens an der SMA50 aufgefangen. Dieses Verhalten unterstreicht die derzeit intakte Trendstruktur. Solange die Allianz Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der im Tageschart genannten Kursziele. Fällt die Aktie dagegen unter die SMA20 zurück, dürfte die SMA50 zunächst als Unterstützung fungieren. Wird auch diese Marke aufgegeben, könnte sich die Korrektur bis zur SMA200 und damit in Richtung der 400-EUR-Marke ausweiten.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch

Kurzfristiger Ausblick (nächste drei Monate)

Für eine Fortsetzung des positiven Szenarios sollte sich die Allianz Aktie oberhalb der SMA20 behaupten. Ein Bruch der SMA50 würde das Risiko einer deutlicheren Korrektur erhöhen.

Szenarien:

Bullisches Szenario: 55%

Bearishes Szenario: 45%

Wichtige Widerstände

428,27 EUR

430,06 EUR

433,40 EUR

450,00 EUR

485,00 EUR

Wichtige Unterstützungen

427,33 EUR

423,27 EUR

422,94 EUR

421,68 EUR

412,50 EUR

403,83 EUR

397,98 EUR

387,50 EUR (Gap)

379,23 EUR

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FAQ

Warum steht die Allianz Aktie im Fokus?

Die Allianz übernimmt das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft der HSBC in Singapur für rund 2,1 Mrd. EUR und stärkt damit ihre Präsenz in Asien.

Wie ist die charttechnische Lage der Allianz Aktie?

Der Trend bleibt positiv, solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behauptet. Die nächsten Kursziele liegen bei 450,00 EUR und 485,00 EUR.

Welche Risiken bestehen für die Allianz Aktie?

Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 und anschließend der SMA50 könnte eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich der SMA200 beziehungsweise um 400 EUR nach sich ziehen.