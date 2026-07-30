Das Wichtigste in Kürze 📊 Erwartungen pulverisiert und starker Ausblick

☁️ Azure-Beschleunigung überschreitet 100-Milliarden-Dollar-Marke

🤖 KI-Skalierung mit Copilot & Rekord-Investitionen

Microsoft Aktie nach Zahlenfeuerwerk im Aufwind - Azure wächst um 43 % & Copilot boomt Der US-Softwaregigant Microsoft hat seine Finanzergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street auf ganzer Linie übertroffen. Getrieben von einer Beschleunigung des Azure-Cloud-Wachstums und einer exzellenten Entwicklung im Bereich der generativen KI (wie dem Microsoft 365 Copilot) sprang der Gesamtumsatz auf über 90 Milliarden US-Dollar. Die Börse reagierte prompt: Im nachbörslichen Handel kletterten die Papiere um satte 8 %. Für Investoren, die im Zuge der digitalen Transformation zukunftsträchtige Big-Tech-Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage: Bietet die Microsoft Aktie nach diesem Befreiungsschlag ein verlockendes Einstiegsniveau? ► Microsoft WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT.US geschrieben von Jens Klatt 📌 Die 3 Key Takeaways zur Microsoft Aktie 1. 📊 Erwartungen pulverisiert und starker Ausblick Umsatz & Gewinn: Der Umsatz kletterte im Vorjahresvergleich um etwa 18 % auf 90,01 Milliarden US-Dollar (Konsens: 87,62 Mrd. USD). Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 4,74 US-Dollar (Nettogewinn: 35,77 Mrd. USD) deutlich über der LSEG-Erwartung von 4,24 US-Dollar.

Starker Ausblick: Für das erste Geschäftsquartal prognostiziert Microsoft einen Umsatz von 89,85 bis 90,95 Milliarden US-Dollar (ca. +16 %), womit das Unternehmen die Schätzungen der Analysten (89,66 Mrd. USD) übertrifft. 2. ☁️ Azure-Beschleunigung überschreitet 100-Milliarden-Dollar-Marke Cloud-Boom: Das Segment „Intelligent Cloud“ erzielte 39,31 Milliarden US-Dollar Umsatz (+31,6 %). Das Wachstum von Azure beschleunigte sich währungsbereinigt auf starke 43 % – für das kommende Quartal stellt CFO Amy Hood sogar 45 % in Aussicht.

Meilenstein: Der Azure-Jahresumsatz überschritt im Geschäftsjahr 2026 erstmals die symbolische Grenze von 100 Milliarden US-Dollar (+41 %).

Pralle Auftragsbücher: Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen im kommerziellen Bereich stiegen um 8 % zum Vorquartal auf 678 Milliarden US-Dollar, was primär auf Kunden außerhalb der Modellentwickler-Branche zurückzuführen ist. 3. 🤖 KI-Skalierung mit Copilot & Rekord-Investitionen Breite KI-Nutzung: Der Arbeitsassistent „Microsoft 365 Copilot“ zählt mittlerweile über 30 Millionen kostenpflichtige Lizenzen (April: 20 Mio.). Der Entwickler-Assistent „GitHub Copilot“ erreicht bereits 50 Millionen Nutzer.

Investitionsoffensive: Die CapEx und Finanzierungsleasingverträge kletterten im Quartal um 69 % auf 41 Milliarden US-Dollar. Für 2026 rechnet Hood mit rund 175 Milliarden US-Dollar an Investitionen (unter anderem durch die Verlängerung der Nutzungsdauer von Rechenzentren auf 25 Jahre).

Schattenseiten: Der freie Cashflow ging vorübergehend um 23 % auf 19,64 Milliarden US-Dollar zurück, und das Gaming-Segment rund um Xbox schrumpfte um 10 %. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. YouTube Börsen Wissen für Alle 🔍 Fazit: Jetzt die Microsoft Aktie kaufen? Microsoft beweist mit dem jüngsten Zahlenwerk eindrucksvoll, dass es dem Konzern gelingt, seine Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz direkt in operatives Wachstum umzumünzen. Das beschleunigte Azure-Wachstum und die rasant steigenden Nutzerzahlen beim Copilot unterstreichen die führende Marktstellung im Enterprise-Software- und Cloud-Markt. Auch wenn die enormen CapEx-Ausgaben kurzfristig den freien Cashflow belasten, baut Microsoft das Fundament für die nächste Dekade des digitalen Zeitalters. Wer auf ein defensiveres Big-Tech-Schwergewicht mit exzellenter Wachstumsdynamik setzen und Qualitäts-Aktien kaufen möchte, findet in der Microsoft Aktie ein hochkarätiges Fundament für jedes langfristig ausgerichtete Depot. Microsoft Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB! ❓ FAQ zur Microsoft Aktie Warum ist die Microsoft Aktie nachbörslich um 8 % gestiegen? Hauptgrund für den Kurssprung waren die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das vierte Geschäftsquartal. Neben einem Umsatzplus auf 90,01 Milliarden US-Dollar überzeugte vor allem das Azure-Cloud-Wachstum, das sich überraschend auf 43 % beschleunigte, sowie ein starker Umsatzausblick auf das nächste Quartal. Wie entwickeln sich die KI-Produkte von Microsoft? Die Monetarisierung der KI schreitet zügig voran: Der Microsoft 365 Copilot verzeichnet bereits über 30 Millionen kostenpflichtige Lizenzen, während GitHub Copilot auf 50 Millionen Nutzer kommt. Zudem stammte ein wesentlicher Teil des Azure-Wachstums aus der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Sollte man jetzt die Microsoft Aktie kaufen? Dank der unangefochtenen Marktstellung im B2B-Cloud-Markt, der Führungsposition bei Unternehmens-KI und den rekordhohen Auftragsbeständen (678 Mrd. USD cRPO) bietet Microsoft ein exzellentes Chance-Risiko-Profil. Für Anleger, die nachhaltig Tech-Aktien kaufen wollen, bleibt die Microsoft Aktie eine erste Wahl.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.