DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie mit 5,54% Plus - Chartanalyse und Ausblick

Zum Xetra-Schluss am 29.07.2026 standen sich im DAX 20 Gewinner und 20 Verlierer gegenüber. Die Rheinmetall Aktie war mit einem Kursanstieg von 5,54% der stärkste DAX Gewinner. Dahinter folgten Scout24 mit einem Plus von 5,33% sowie Siemens Healthineers mit einem Kursgewinn von 4,65%.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Rheinmetall Aktie war mit +5,54% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.

war mit +5,54% der stärkste des Handelstags. Charttechnisch wurde die SMA50 im Tageschart sowie die SMA200 im 4-Stunden-Chart zurückerobert.

Oberhalb der SMA200 rückt das offene Gap bei 1.324,60 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus.

DAX Gewinner des Tages: Rheinmetall Aktie überzeugt mit starkem Kursplus

Die Rheinmetall Aktie (RHM) legte zum Xetra-Schluss um 5,54% zu und setzte sich damit an die Spitze der DAX Gewinner. Die dynamische Erholung sorgt auch aus charttechnischer Sicht für ein deutlich verbessertes Bild.

Rheinmetall Aktie im Tageschart: Kaufsignal an der SMA50

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Blick auf den Tageschart zeigt, dass die Rheinmetall Aktie nach dem Rückschlag im November 2025 zunächst unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen war. Zwar gelang anschließend eine Erholung, das damalige Allzeithoch wurde jedoch nicht mehr erreicht. Stattdessen setzte erneut Verkaufsdruck ein. Zunächst stabilisierte sich der Kurs an der SMA200 (aktuell 1.474,73 EUR) und später an der SMA50 (1.110,12 EUR). Nach dem Bruch der SMA50 scheiterte eine Erholungsbewegung erneut an den wichtigen Durchschnittslinien. In den vergangenen Wochen liefen sämtliche Gegenbewegungen immer wieder an der SMA20 (1.037,60 EUR) aus.

Nach einem Gap-Abverkauf unter die Marke von 1.000 EUR gelang zunächst lediglich eine Erholung bis an die SMA20. Das offene Gap blieb dabei unverändert bestehen. Erst nach einem weiteren Rücksetzer konnte die Rheinmetall Aktie sowohl die SMA20 als auch zuletzt dynamisch die SMA50 zurückerobern. Der Schlusskurs lag erstmals wieder oberhalb der SMA50. Bemerkenswert: Die vergangenen neun Tageskerzen schlossen sämtlich im Plus.

Damit hat sich das Chartbild deutlich verbessert. Aktuell bleibt die übergeordnete Einschätzung jedoch noch neutral.

Ausblick Tageschart

Bestätigt die Rheinmetall Aktie den Ausbruch über die SMA50 mit einem weiteren positiven Tagesschluss, könnte sich die Erholung in Richtung des offenen Gaps bei 1.324,60 EUR und anschließend an die SMA200 fortsetzen. Je deutlicher sich der Kurs von der SMA50 nach oben absetzt, desto belastbarer wäre das positive Chartbild. Sollte dagegen wieder Verkaufsdruck aufkommen, dürfte die SMA50 zunächst als Unterstützung fungieren. Darunter könnte die SMA20 den Kurs stabilisieren. Kritischer würde die Situation erst, wenn sich die Aktie per bestätigtem Tagesschluss wieder unter der SMA20 etablieren sollte.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart: Bullische Signale nehmen zu

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich die technische Situation deutlich verbessert. In den vergangenen Wochen scheiterten Erholungen regelmäßig an der SMA20 (1.050,24 EUR) oder der SMA50 (1.021,98 EUR). Seit Mitte Juli zeigt die Rheinmetall Aktie jedoch einen stabileren Aufwärtstrend. Im Zuge dieser Bewegung wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 überwunden. Zuletzt gelang zusätzlich der dynamische Ausbruch über die SMA200 (1.148,98 EUR). Auch der Schlusskurs wurde oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie markiert.

Kann sich die Aktie nun oberhalb der SMA200 behaupten, dürfte das offene Gap bei 1.324,60 EUR das nächste technische Kursziel darstellen. Fällt die Rheinmetall Aktie dagegen wieder unter die SMA200 zurück, wäre eine Stabilisierung an dieser Linie entscheidend. Sollten Gewinnmitnahmen den Kurs weiter belasten, könnten die SMA20 und die SMA50 als neue Unterstützungen dienen. Beide Durchschnitte hatten zuvor mehrfach als Widerstände fungiert.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch

Tagesprognose für die Rheinmetall Aktie

Nach der aktuellen Chartkonstellation bleibt die kurzfristige Tendenz für die Rheinmetall Aktie aufwärtsgerichtet.

Widerstände

1.231,30 EUR

1.324,60 EUR (Gap)

1.454,00 EUR

1.474,73 EUR

Unterstützungen

1.148,98 EUR

1.110,12 EUR

1.098,70 EUR

1.058,74 EUR

1.050,24 EUR

1.037,60 EUR

1.032,35 EUR

1.021,98 EUR

881,00 EUR (Gap)

830,90 EUR (Gap)

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