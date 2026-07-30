DAX Verlierer: Infineon Aktie bricht um 6% ein

Zum Xetra-Schluss am 29.07.2026 schlossen 20 DAX-Werte im Plus und 20 im Minus. Unter den DAX Verlierern fiel vor allem die Infineon Aktie auf. Das Papier verlor 6,00% und verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust im deutschen Leitindex. Ebenfalls schwach präsentierten sich Siemens Energy mit -2,54% sowie RWE mit -2,14%.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Infineon Aktie war mit -6,00% der größte DAX Verlierer des Handelstags.

war mit -6,00% der größte des Handelstags. Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt, nachdem wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten wurden.

Die SMA200 bei 50,06 EUR und das Gap bei 48,89 EUR sind die nächsten wichtigen Unterstützungszonen.

Die Infineon Aktie war am Mittwoch mit einem Minus von 6,00% der größte DAX Verlierer. Nach einer längeren Aufwärtsbewegung dominierten zuletzt Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen, wodurch sich das Chartbild sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart eingetrübt hat.

Infineon Aktie im Tageschart: Schwäche nimmt zu

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer Seitwärtsphase. Erst zu Jahresbeginn gelang der Ausbruch nach oben, wodurch der Kurs bis auf 48,22 EUR steigen konnte. Nach diesem Hoch setzten jedoch deutliche Gewinnmitnahmen ein, ehe sich die Aktie zunächst unterhalb von 40 EUR stabilisierte.

Anschließend folgte eine kräftige Erholung mit einem Gap nach oben über die Marke von 40 EUR. Von dort aus setzte sich der Aufwärtstrend zunächst fort. Das Anfang Juni markierte Hoch wurde jedoch erneut verkauft.

Im weiteren Verlauf fiel die Infineon Aktie zunächst an die SMA20 (aktuell 67,99 EUR), wo sie zunächst Unterstützung fand und das Hoch nochmals bestätigte. Danach setzte jedoch erneuter Verkaufsdruck ein. Weder die SMA20 noch die SMA50 (aktuell 74,65 EUR) konnten den Kurs stabilisieren. Die Aktie etablierte sich schließlich nachhaltig unter der SMA20.

Dadurch hat sich das übergeordnete Chartbild deutlich verschlechtert. Zwar folgte nach dem Bruch der SMA20 zunächst eine technische Gegenbewegung, diese blieb jedoch ohne nachhaltige Wirkung. Die vergangenen fünf Tageskerzen schlossen sämtlich im Minus und unterstreichen die aktuelle Schwäche.

Chartausblick: Weitere Verluste möglich

Bestätigt die Infineon Aktie den schwachen Schlusskurs vom Vortag, dürfte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. In diesem Fall rücken die SMA200 (aktuell 50,06 EUR) sowie das offene Gap bei 48,89 EUR als nächste wichtige Unterstützungen in den Fokus. Beide Marken besitzen aus charttechnischer Sicht eine hohe Relevanz und könnten eine Stabilisierung einleiten. Kann der gestrige Tagesschluss dagegen nicht bestätigt werden, wäre zunächst eine Erholung denkbar. In diesem Szenario könnte die Infineon Aktie zunächst das offene Gap bei 61,97 EUR anlaufen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

YouTube Trading Videos

Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach der Stabilisierung Ende März gelang der Infineon Aktie ein dynamischer Ausbruch über alle wichtigen gleitenden Durchschnitte. Rücksetzer wurden zunächst zuverlässig an der SMA20 (aktuell 63,37 EUR) aufgefangen. Im Juni bot zusätzlich die SMA50 (aktuell 66,39 EUR) Unterstützung. Nach dem Jahreshoch nahm der Verkaufsdruck jedoch deutlich zu. Die Aktie fiel zunächst an SMA20 und SMA50 zurück und unterschritt anschließend auch die SMA200 (aktuell 71,45 EUR). Zwar gelang zwischenzeitlich eine Rückkehr über die SMA20, allerdings scheiterte die Erholung bereits deutlich unterhalb von SMA50 und SMA200. Anschließend setzte sich die Abwärtsbewegung erneut fort.

Solange die Infineon Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Erholungen könnten zunächst das offene Gap schließen und anschließend die SMA20 testen. Erst eine nachhaltige Rückkehr über diesen gleitenden Durchschnitt würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Nach aktueller charttechnischer Einschätzung bleibt die kurzfristige Tendenz der Infineon Aktie abwärtsgerichtet.

Widerstände

57,92 EUR

61,97 EUR (Gap)

62,71 EUR

63,37 EUR

66,39 EUR

67,99 EUR

68,41 EUR (Gap)

69,34 EUR

71,45 EUR

74,95 EUR

75,84 EUR (Gap)

Unterstützungen

53,05 EUR (Gap)

50,06 EUR (SMA200)

49,83 EUR

48,89 EUR (Gap)

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

FAQ

Warum war die Infineon Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Infineon Aktie verlor zum Xetra-Schluss 6,00% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust unter allen DAX-Werten.

Wie ist die charttechnische Lage der Infineon Aktie?

Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild eingetrübt. Die Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.

Welche Kursmarken sind bei der Infineon Aktie jetzt wichtig?

Auf der Unterseite stehen die SMA200 bei 50,06 EUR sowie das offene Gap bei 48,89 EUR im Fokus. Auf der Oberseite gilt das Gap bei 61,97 EUR als erste wichtige Hürde.