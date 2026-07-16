BMW Aktie im Fokus: Gewinnwarnung, China-Schwäche und Chartanalyse 2026

Die BMW Aktie steht aktuell deutlich unter Druck. Vor allem der massive Absatzeinbruch im wichtigsten Einzelmarkt China belastet die Geschäftsentwicklung des Münchner Autobauers. Nachdem BMW zuletzt eine deutliche Gewinnwarnung veröffentlicht hatte, bleibt auch das Chartbild klar angeschlagen. Zwar sorgen steigende Verkäufe von Elektrofahrzeugen und eine robuste Nachfrage in Europa sowie den USA für Lichtblicke, insgesamt überwiegen derzeit jedoch die Risiken.

► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW

📰 Aktien News: 3 Key Takeaways

BMW leidet unter einem Absatzeinbruch von 30% in China , dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns.

, dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns. Die BMW Aktie befindet sich technisch weiterhin in einem klaren Abwärtstrend , wichtige Widerstände liegen an SMA20 und SMA50.

, wichtige Widerstände liegen an SMA20 und SMA50. Elektrofahrzeuge entwickeln sich positiv, insbesondere der neue BMW iX3 sorgt für steigende Verkaufszahlen in Europa.

Fundamentaldaten der BMW Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 58,68 EUR Marktkapitalisierung 35,52 Mrd. EUR Umsatz 2025 133,45 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 35,97% KGV 2026* 8,81 Dividendenrendite 2026* 4,68% 4-Wochen-Performance -19,03% Bewertung leicht unterbewertet Branche Automobil

*Prognose

BMW kämpft mit schwacher Nachfrage in China

BMW musste im zweiten Quartal einen deutlichen Rückgang der Fahrzeugverkäufe hinnehmen. Besonders problematisch bleibt die Entwicklung in China.

Der Gesamtabsatz der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce sank zwischen April und Juni um 4,9% auf 590.962 Fahrzeuge. Die Kernmarke BMW verzeichnete sogar einen Rückgang von 7,7% auf 508.675 Fahrzeuge.

Regional zeigte sich ein gemischtes Bild:

Europa: Absatzplus von 7,6%

USA: Absatzplus von 11,9%

China: Absatzminus von 30%

Gerade der starke Rückgang in China zwang den Konzern zuletzt zu einer Gewinnwarnung und verdeutlicht die Herausforderungen auf dem weltweit wichtigsten Automarkt.

Elektromobilität bleibt ein Lichtblick

Positiv entwickelte sich dagegen das Elektrogeschäft. Mit dem Marktstart des neuen BMW iX3 stieg der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge im zweiten Quartal um 38% auf 81.445 Einheiten. Vor allem Europa profitierte vom frühen Verkaufsstart des Modells. BMW strebt für den neuen iX3 einen Auftragseingang von rund 100.000 Bestellungen an. Auch die Tochtermarke Mini entwickelte sich erfreulich. Mit 81.035 ausgelieferten Fahrzeugen legte der Absatz im Jahresvergleich um 17% zu.

BMW Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die BMW Aktie befindet sich seit dem Hoch im Dezember in einem intakten Abwärtstrend. Jede Erholungsbewegung wurde zuletzt konsequent verkauft. Ende Juni markierte das Papier bei 57,04 EUR ein neues Verlaufstief. Nach einer kurzen Gegenbewegung bis an die SMA20 bei 59,28 EUR setzte sich der Verkaufsdruck erneut durch. Das Juni-Tief wurde inzwischen bestätigt und unterschritten.

Damit notiert die BMW Aktie wieder auf Kursniveaus, die zuletzt im Herbst 2020 erreicht wurden. Besonders auffällig ist die Rolle der gleitenden Durchschnitte:

Die SMA20 fungiert weiterhin als kurzfristiger Widerstand.

fungiert weiterhin als kurzfristiger Widerstand. Auch die SMA50 bei 67,77 EUR konnte in den vergangenen Monaten nie nachhaltig überwunden werden.

Solange die BMW Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das technische Bild klar negativ.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite

Fällt die Aktie nachhaltig unter das aktuelle Jahrestief, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

45,22 EUR

36,77 EUR

Erholungsszenario

Kann sich die BMW Aktie dagegen wieder oberhalb der SMA20 etablieren, verbessert sich das kurzfristige Chartbild.

Mögliche Erholungsziele wären anschließend:

Gap bei 66,86 EUR

SMA50 bei 67,77 EUR

Eine nachhaltige Trendwende wäre allerdings erst denkbar, wenn die Aktie das offene Gap bei 78,56 EUR per Tagesschluss zurückerobert.

Einschätzung Tageschart: Bärisch

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Langfristige Prognose für die BMW Aktie

Auch auf Sicht der kommenden 12 bis 18 Monate bleibt das Chartbild angeschlagen.

Solange sich die BMW Aktie nicht nachhaltig oberhalb der SMA20 etabliert und später das offene Gap bei 78,56 EUR schließt, dominiert das Risiko weiterer Kursverluste.

Wahrscheinlichkeit laut Setup:

Bullishes Szenario: 40%

Bärisches Szenario: 60%

Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch der kurzfristige Trend bestätigt die Schwäche. Bereits im April und Mai scheiterte die BMW Aktie mehrfach an der SMA200 bei 71,10 EUR. Anschließend setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Die SMA50 bei 59,19 EUR bot zunächst Unterstützung, wurde später jedoch ebenfalls unterschritten. Kurzfristige Erholungen liefen zuletzt regelmäßig an der SMA50 aus.

Für eine nachhaltige Verbesserung müsste die BMW Aktie:

die SMA20 zurückerobern,

anschließend die SMA50 überwinden,

und danach auch die SMA200 nachhaltig überschreiten.

Bis dahin dominieren weiterhin die Abwärtsrisiken.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Kurzfristige Prognose (nächste drei Monate)

Die BMW Aktie bleibt kurzfristig angeschlagen.

Wahrscheinlichkeit laut Setup:

Bullishes Szenario: 40%

Bärisches Szenario: 60%

Wichtige Widerstände der BMW Aktie

57,75 EUR

58,17 EUR

58,46 EUR (SMA20)

59,19 EUR (SMA50)

59,28 EUR

59,99 EUR

66,86 EUR (Gap)

67,77 EUR (SMA50 Tageschart)

68,42 EUR (Gap)

71,10 EUR (SMA200)

72,56 EUR (Gap)

80,42 EUR (Gap)

81,04 EUR

84,00 EUR

Wichtige Unterstützungen

56,72 EUR

54,21 EUR

49,04 EUR

45,22 EUR

36,48 EUR

28,28 EUR

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FAQ zur BMW Aktie

Warum fällt die BMW Aktie?

Die BMW Aktie steht vor allem wegen des starken Absatzrückgangs in China unter Druck. Hinzu kommt eine Gewinnwarnung des Unternehmens sowie ein technisch angeschlagenes Chartbild.

Ist die BMW Aktie günstig bewertet?

Mit einem prognostizierten KGV von 8,81 und einer Dividendenrendite von 4,68% erscheint die BMW Aktie fundamental leicht unterbewertet. Anleger berücksichtigen jedoch die aktuellen Risiken im chinesischen Markt.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die BMW Aktie?

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Prognose bärisch. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20, die SMA50 und später über das Gap bei 78,56 EUR würde das technische Bild deutlich verbessern.

Welche Chancen bietet BMW im Elektroauto-Markt?

Mit dem neuen BMW iX3 wächst das Elektrogeschäft deutlich. Der Absatz elektrischer Fahrzeuge stieg zuletzt um 38% im Jahresvergleich. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte dies mittelfristig wieder für positive Impulse bei der BMW Aktie sorgen.