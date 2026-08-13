Börse heute: US-Märkte feiern sinkende Inflation – S&P 500 auf Rekordjagd 📈

Das Wichtigste in Kürze Inflation kühlt ab: Rückläufige Verbraucher- (CPI 3,4 %) und Erzeugerpreise (PPI 4,7 %) lindern den Druck auf die Fed und stärken die allgemeine Marktentwicklung.

Zinssorgen weichen: Eine Leitzinserhöhung im September wird an der Börse heute vom Markt nur noch mit rund 35 % eingepreist.

Chip-Sektor erholt sich: Werte wie SanDisk (+16,6 %) und Western Digital (+8,6 %) führen den Nasdaq nach starken Langfrist-Prognosen an und zeigen ein mögliches technisches Erholungspotenzial.

An der Börse heute setzen die US-Leitindizes ihren Aufwärtslauf fort. Der Nasdaq klettert um 0,8 %, während der S&P 500 mit 7.814,88 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Bei Börse Aktuell ist die Stimmung der Anleger klar: Die nachgebende Inflation und leicht sinkende Rohölpreise dämpfen die Zinssorgen spürbar. Angetrieben von einem moderateren geldpolitischen Ausblick der Fed fließen wieder frische Gelder in den Aktienmarkt, wobei insbesondere Halbleiter- und Speicherhersteller nach dem jüngsten Ausverkauf eine deutliche Erholung zeigen. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways I nflation kühlt ab: Rückläufige Verbraucher- (CPI 3,4 %) und Erzeugerpreise (PPI 4,7 %) lindern den Druck auf die Fed und stärken die allgemeine Marktentwicklung.

Zinssorgen weichen: Eine Leitzinserhöhung im September wird an der Börse heute vom Markt nur noch mit rund 35 % eingepreist.

Chip-Sektor erholt sich: Werte wie SanDisk (+16,6 %) und Western Digital (+8,6 %) führen den Nasdaq nach starken Langfrist-Prognosen an und zeigen ein mögliches technisches Erholungspotenzial. 📊 Makroökonomische Daten: Inflation und Fed-Politik im Fokus Einen ungewöhnlich starken Einfluss auf die Börse heute haben die jüngsten Preisdaten aus den USA. Anleger analysieren die Zahlen bei Börse Aktuell genau, um Rückschlüsse auf die kommenden Fed-Sitzungen zu ziehen. CPI (Verbraucherpreise): Die Gesamtrate verlangsamte sich auf 3,4 % (MoM +0,1 %). Die wichtige Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) sank ebenfalls auf 2,5 % (MoM +0,2 %).

PPI (Erzeugerpreise): Fiel auf 4,7 %, wobei auch hier die Kernrate nach unten auf 4,2 % korrigierte. Obwohl ein Teil des Rückgangs bei der Gesamtrate auf gesunkene Kraftstoffpreise zurückzuführen ist, sorgt die Abkühlung der Kerninflation für Aufatmen. Der Federal Reserve verschafft dies mehr Flexibilität und mindert den Druck für sofortige Straffungen. Die Folge: Eine Zinserhöhung im September gilt nicht mehr als Basisszenario (Wahrscheinlichkeit: ca. 35 %). 💻 Aktienmarkt: Speicherlösungen treiben den Nasdaq an Das freundliche Zinsumfeld stützt den Aktienmarkt bei Börse Aktuell massiv. Der Blick auf den Nasdaq 100 zeigt, dass vor allem Anbieter von Speicherlösungen für Rechenzentren die Rallye anführen. SanDisk: Kletterte um beeindruckende +16,6 %. Das Management rechnet für die Jahre 2028–2030 mit einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich. Zudem zielt das Unternehmen auf eine Non-GAAP-Bruttomarge von 80 % und eine operative Marge von 75 % ab. Neue Liefervereinbarungen sichern bereits jetzt den Großteil der Produktion für 2027 und 2028.

Western Digital: Zieht mit einem Plus von +8,6 % ebenfalls kräftig an. Diese Entwicklung lässt vermuten, dass der harte Ausverkauf im Halbleitersektor im Juli eher durch Portfolio-Neugewichtungen und Kapitalrotationen getrieben war und weniger auf fundamentaler Schwäche basierte. Die überverkauften Niveaus boten nun eine mögliche Einstiegsbasis für die aktuelle Erholung. Umgekehrt notiert Cisco Systems nach als schwach empfundenen Q2-Zahlen und einer enttäuschenden Umsatzprognose (7,5 Mrd. USD) im Minus. 🎯 Fazit Die Börse heute präsentiert sich stark und resilient. Die Kombination aus rückläufigen Inflationsraten und einer sich entspannenden Zins-Erwartungshaltung der Marktteilnehmer treibt den S&P 500 auf neue Allzeithochs. Für Anleger, die Börse Aktuell verfolgen, bleibt die Erkenntnis: Der KI- und Halbleiter-Sektor ist fundamental intakt, wie die massiven Erholungen bei Speicher-Aktien zeigen. Sofern externe Schocks ausbleiben, liefert das aktuelle Makroumfeld ein mögliches solides Fundament für die kommenden Wochen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu Börse heute und Börse Aktuell Warum hat der S&P 500 an der Börse heute ein neues Allzeithoch erreicht? Zurückgehende Inflationsdaten (CPI und PPI) haben die Angst der Anleger vor weiteren Zinserhöhungen der Fed deutlich reduziert. Dies treibt bei Börse Aktuell frisches Kapital in den Markt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September? Nach den aktuellen Preisdaten preisen die Märkte an der Börse heute eine Zinserhöhung im September nur noch mit rund 35 % ein. Welche Aktien treiben den Nasdaq heute an? Anbieter von Speicherlösungen für Rechenzentren, insbesondere SanDisk und Western Digital, verzeichnen starke Kursgewinne und profitieren von einer Erholung nach dem Juli-Ausverkauf.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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