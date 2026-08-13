RWE Aktie im Fokus: Kurzanalyse, Amprion-Einstieg & Chartcheck

Das Wichtigste in Kürze Erhöhte Investitionen & starke Zahlen

Entscheidende Marken im Chart

Überwiegend bullischer Trend

Der Einstieg beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion erfordert weitere Investitionen seitens des Energiekonzerns RWE, stärkt jedoch langfristig die Marktposition im Netzausbau. ► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE 📰 Aktien News: 3 Key Takeaways Erhöhte Investitionen & starke Zahlen: RWE hebt die Netto-Investitionen durch den Amprion-Einstieg für dieses Jahr auf 9 bis 11 Mrd. EUR an. Dank starker Halbjahreszahlen (+44 % EBITDA) wurden die Gewinnprognosen bis 2027 angehoben .

RWE hebt die Netto-Investitionen durch den Amprion-Einstieg für dieses Jahr auf an. Dank starker Halbjahreszahlen (+44 % EBITDA) wurden die . Entscheidende Marken im Chart: Die RWE Aktie wird aktuell durch die gleitenden Durchschnitte (SMA20 & SMA50) um 56,40–57,00 EUR gestützt. Ein nachhaltiger Befreiungsschlag nach oben gelingt erst bei einem Tagesschlusskurs über 59,68 EUR (Weg frei Richtung Jahreshoch bei 61,98 EUR).

Die wird aktuell durch die gleitenden Durchschnitte (SMA20 & SMA50) um 56,40–57,00 EUR gestützt. Ein nachhaltiger Befreiungsschlag nach oben gelingt erst bei einem Tagesschlusskurs (Weg frei Richtung Jahreshoch bei 61,98 EUR). Überwiegend bullischer Trend: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart überwiegen derzeit die Chancen für die Bullen (Wahrscheinlichkeit 55 % Bull vs. 45 % Bear). Erst bei einem Rutsch unter die SMA200 bei 52,84 EUR droht eine deutliche Eintrübung des Chartbildes. Fundamentaldaten zur RWE Aktie Kennzahl Wert Aktueller Preis 57,70 EUR Marktkapitalisierung 45,21 Mrd. EUR Umsatz 2025 17,63 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 45,35 % KGV 2026* 21,15 4 Wochen Performance +14,42 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2026* 2,29 % Branche Energieversorger * Prognose Parkettgeflüster: Starke Halbjahreszahlen & erhöhte Prognose Für das laufende Jahr plant RWE unter Berücksichtigung der Amprion-Beteiligung Netto-Investitionen von 9 bis 11 Mrd. EUR (bislang waren 6 bis 8 Mrd. EUR eingeplant). Bis 2031 will der Konzern insgesamt 42 Mrd. EUR netto investieren, davon sollen 7 Mrd. EUR direkt in den Netzausbau fließen. Die Ende Juli vorgelegten Halbjahreszahlen hat der Konzern bestätigt: Bereinigtes EBITDA: Stieg im 1. Halbjahr im Vorjahresvergleich um 44% auf gut 3 Mrd. EUR.

Stieg im 1. Halbjahr im Vorjahresvergleich um 44% auf gut 3 Mrd. EUR. Bereinigtes Nettoergebnis: Verbesserte sich um fast 60% auf knapp 1,3 Mrd. EUR. Aufgrund dieser dynamischen Entwicklung haben die Essener auch die Ergebnisziele für 2026 und 2027 nach oben korrigiert. Ergebniserwartung für das laufende Jahr & Folgejahr: Operativer Gewinn (EBITDA): 5,75 Mrd. bis 6,35 Mrd. EUR (Prognose folgendes Jahr: Anstieg auf 6,7 bis 7,3 Mrd. EUR).

5,75 Mrd. bis 6,35 Mrd. EUR (Prognose folgendes Jahr: Anstieg auf 6,7 bis 7,3 Mrd. EUR). Bereinigtes Nettoergebnis: 1,95 bis 2,45 Mrd. EUR (Prognose folgendes Jahr: 2,2 bis 2,7 Mrd. EUR). Chartcheck: RWE Aktie im technischen Detail Betrachtung im Tageschart Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die RWE Aktie ab September 2025 sukzessive aufwärtslaufen konnte. Ein Rücksetzer Mitte November wurde erst zu Jahresbeginn wieder von Käufern aufgefangen. Mitte Februar gab das Papier noch einmal unter die 50-EUR-Marke nach, was jedoch direkt weiteres Kaufinteresse auslöste und den Kurs bis Mitte März über die 58-EUR-Marke schob. Nach Gewinnmitnahmen und einer Erholung wurde Anfang Mai das Jahreshoch bei 61,98 EUR erreicht und nachfolgend abverkauft. Zuletzt stabilisierte sich das Wertpapier im Bereich der Marke von 54 bis 55 EUR. [Jahreshoch: 61,98 EUR] /\ / \ [Widerstand: 59,68 EUR] - - - \ - - - - - - - - - - - - - / \ [Aktuell: 57,70 EUR] / \______/ [SMA200: 52,84 EUR] / ______________________/ Durchschnittslinien: Die SMA20 (aktuell bei 57,02 EUR) stützt die RWE Aktie derzeit gut. Der Kurs schob sich zudem über die SMA50 (aktuell bei 56,45 EUR), befindet sich jedoch noch in einer Seitwärtsbox.

Die SMA20 (aktuell bei 57,02 EUR) stützt die RWE Aktie derzeit gut. Der Kurs schob sich zudem über die SMA50 (aktuell bei 56,45 EUR), befindet sich jedoch noch in einer Seitwärtsbox. Bullisches Szenario: Das Jahreshoch kann die Aktie gemäß unserer Einschätzung erst dann wieder erreichen, wenn ein bestätigter Tagesschlusskurs über 59,68 EUR gelingt. Danach lägen die nächsten Kursziele bei 68,44 EUR und 73,88 EUR .

Das Jahreshoch kann die Aktie gemäß unserer Einschätzung erst dann wieder erreichen, wenn ein bestätigter Tagesschlusskurs über gelingt. Danach lägen die nächsten Kursziele bei und . Bärisches Szenario: Wird die SMA50 als Support aufgegeben, droht eine Ausweitung der Schwäche bis an die SMA200 (aktuell bei 52,84 EUR). Ein Bruch der SMA200 per Tagesschluss könnte weitere Abgaben bis 49,30 EUR bzw. 42,80 EUR nach sich ziehen. Einschätzung Tageschart / Prognose: neutral / bullisch Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario: 55% | Bear-Szenario: 45% (Perspektive für langfristig orientierte Anleger auf Sicht von 12–18 Monaten) YouTube Trading Videos Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h Chart) Im 4h-Chart zeigt sich die Seitwärtsbewegung der RWE Aktie noch deutlicher. Seit Mitte Mai gelang kein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 (aktuell bei 56,41 EUR). Rücksetzer wurden jedoch auf der Unterseite von der SMA20 (56,68 EUR) und der SMA50 (57,17 EUR) aufgefangen. Aktuelle Lage: Der Aktie gelang zwar der Sprung über alle drei eng zusammenliegenden Durchschnittslinien, es fehlt jedoch noch an Impulsstärke für einen klaren Befreiungsschlag nach oben.

Der Aktie gelang zwar der Sprung über alle drei eng zusammenliegenden Durchschnittslinien, es fehlt jedoch noch an Impulsstärke für einen klaren Befreiungsschlag nach oben. Kurzfristiger Ausblick: Der Anteilsschein muss sich über der SMA50 festsetzen, um die Chance auf ein Anlaufen des Jahreshochs zu wahren. Rutscht der Kurs hingegen nachhaltig unter die SMA200, ist mit intensiveren Gewinnmitnahmen zu rechnen. Einschätzung 4h-Chart / Prognose: bullisch Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario: 55% | Bear-Szenario: 45% (Perspektive für kurzfristig orientierte Anleger auf Sicht von 3 Monaten) Wichtige Widerstände und Unterstützungen Widerstandsmarken (Resistances) 58,80 EUR (GAP)

(GAP) 59,68 EUR (Wichtige Schaltstelle für Bullen)

61,42 EUR (GAP)

(GAP) 61,98 EUR (Bisheriges Jahreshoch)

66,88 EUR

68,44 EUR

73,66 EUR Unterstützungsmarken (Supports) 57,41 EUR

57,17 EUR (SMA50 im 4h-Chart)

(SMA50 im 4h-Chart) 57,11 EUR

57,02 EUR (SMA20 im Tageschart)

(SMA20 im Tageschart) 56,70 EUR

56,68 EUR (SMA20 im 4h-Chart)

(SMA20 im 4h-Chart) 56,45 EUR (SMA50 im Tageschart)

(SMA50 im Tageschart) 56,41 EUR (SMA200 im 4h-Chart)

(SMA200 im 4h-Chart) 52,84 EUR (Zentrale SMA200 im Tageschart)

51,44 EUR

50,74 EUR

49,22 EUR

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