Cisco Aktie unter Druck: Margen-Enttäuschung schockt die Aktien News 📉

Das Wichtigste in Kürze 📊 Starkes Top-Line-Wachstum: Der Umsatz stieg um 15 % auf 17,3 Mrd. USD und der Gewinn pro Aktie kletterte im Quartalsvergleich um 20 % – ein mögliches Signal für intakte Nachfrage.

📉 Margendruck als Spielverderber: Die Bruttomarge sank von 68,4 % auf 66,3 %; der Ausblick sieht einen weiteren Rückgang vor, was auf mögliche Probleme bei der Kostenoptimierung hindeutet.

🤖 KI & Hardware im Fokus: Das KI-Geschäft wächst rasant (Prognose: 7,5 Mrd. USD für 2027), jedoch verschiebt sich der Produktmix hin zu margenschwächerer Hardware.

Die Cisco Aktie sorgte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen (Q2 2026) für Bewegung in den Aktien News. Obwohl das US-Netzwerkunternehmen beim Umsatz und Gewinn je Aktie (EPS) die durch den KI-Boom angefachten Erwartungen leicht übertreffen konnte, reagierte die Wall Street enttäuscht. Der Kurs gab bei Handelseröffnung um rund 7 % nach. Ein starker Auftragseingang steht schwächelnden Bruttomargen gegenüber, was Fragen zur künftigen Profitabilität und Kostendisziplin aufwirft. ► Cisco WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker: CSCO.US 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📊 Starkes Top-Line-Wachstum: Der Umsatz stieg um 15 % auf 17,3 Mrd. USD und der Gewinn pro Aktie kletterte im Quartalsvergleich um 20 % – ein mögliches Signal für intakte Nachfrage.

📉 Margendruck als Spielverderber: Die Bruttomarge sank von 68,4 % auf 66,3 %; der Ausblick sieht einen weiteren Rückgang vor, was auf mögliche Probleme bei der Kostenoptimierung hindeutet.

🤖 KI & Hardware im Fokus: Das KI-Geschäft wächst rasant (Prognose: 7,5 Mrd. USD für 2027), jedoch verschiebt sich der Produktmix hin zu margenschwächerer Hardware. 📊 Quartalszahlen: Umsatz hui, Marge pfui Die Ergebnisse der Cisco Aktie lieferten Licht und Schatten für die aktuellen Aktien News: Umsatz & Gewinn: Der Umsatz lag mit 17,3 Mrd. USD über den Erwartungen (16,8 Mrd. USD). Das EPS (Non-GAAP) übertraf mit 1,22 USD ebenfalls die Prognose von 1,17 USD.

Auftragseingang Netzwerk: Der Gesamtauftragseingang stieg um satte 40 % (25 % ohne Hyperscaler) und summierte sich auf 9,3 Mrd. USD.

Sicherheit: Auch dieses Segment zeigte solides Wachstum von +14 % auf 2,22 Mrd. USD.

Margen-Problem: Die Bruttomarge enttäuschte und fiel im abgelaufenen Quartal auf 66,3 %. 🔮 Prognose: Ambitionierte Ziele, aber schwacher Margen-Ausblick Das Management gab einen optimistischen Ausblick auf das Gesamtjahr, der den bisherigen Konsens schlug: Jahresumsatz 2027: Die Schätzung liegt bei 72,8 Mrd. USD (ca. 6 % über dem bisherigen Konsens).

KI-Umsatz: Für das Folgejahr rechnet Cisco mit 7,5 Mrd. USD Umsatz aus dem KI-Segment (laufendes Jahr: 4 Mrd. USD).

EPS-Prognose: Das Management erwartet 1,33 USD je Aktie für das nächste Quartal (ein mögliches Plus von knapp 30 % YoY). Der Haken: Die Prognose für die Bruttomarge im kommenden Quartal fällt um weitere 60 Basispunkte auf unter 66 % – der mit Abstand schwächste Punkt der Telefonkonferenz. 📈 Technische Analyse: Cisco Aktie (H1-Intervall) Trotz eines Kursrückgangs von rund 12 % vom jüngsten Hoch und dem Ausbruch aus dem langfristigen Aufwärtskanal bleibt das technische Bild der Cisco Aktie moderat bullisch. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Mögliche Unterstützung: Eine breite Unterstützungszone zwischen 101 und 107 USD könnte den Kurs stützen.

Mögliche Widerstände: Auf dem Weg nach oben bilden die Zonen bei 120 USD sowie zwischen 126 und 130 USD die nächsten möglichen Kursziele .

Golden Cross: Die Konstellation der 100- und 200-Tage-EMAs unterstützt das mögliche bullische Szenario von unten. 🎯 Fazit Die Aktien News rund um Cisco spiegeln das Dilemma des Netzwerkgiganten wider. Zwar profitiert die Cisco Aktie sichtbar vom Investitionszyklus der Hyperscaler in die KI-Infrastruktur, doch das Wachstum hinkt reinen KI-Playern hinterher. Durch den hohen Hardware-Anteil geraten die Bruttomargen unter Druck. Um das mögliche Kurspotenzial auszuschöpfen, muss das Unternehmen nicht nur KI-Aufträge gewinnen, sondern vor allem strikte Kostendisziplin beweisen und den freien Cashflow verbessern. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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